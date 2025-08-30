Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija deportavo 15 ukrainiečių

2025-08-30 15:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 15:38

Lenkija deportavo 15 Ukrainos piliečių, nes jie kėlė grėsmę viešajai tvarkai ir saugumui.

Patikra Lenkijos pasienyje (Erikas Ovčarenko/ BNS asoc. nuotr.)

2

Apie žmonių išsiuntimą iš šalies paskelbė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.

Tarnybos teigimu, šie asmenys pakartotinai vykdė nusikaltimus, įskaitant vagystes ir plėšimus, klastojo dokumentus, buvo pagauti su narkotikais ar vairavo išgėrę. Kai kurie jų taip pat kaltinti organizavę neteisėtų migrantų gabenimą į Lenkiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi 15 ukrainiečių buvo nuvežti iki Ukrainos sienos ir perduoti šios šalies institucijų atstovams.

Jiems taip pat uždrausta atvykti į Lenkiją nuo 5 iki 10 metų, o jų duomenys įtraukti į šalyje nepageidaujamų užsieniečių duomenų bazę.

Anksčiau, po neramumų ir provokacijų baltarusių reperio Makso Koržo koncerte Varšuvoje, Lenkija deportavo 63 užsieniečius: 57 ukrainiečius ir 6 baltarusius.

