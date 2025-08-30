Lenkija deportavo 15 ukrainiečių

Apie žmonių išsiuntimą iš šalies paskelbė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.
Tarnybos teigimu, šie asmenys pakartotinai vykdė nusikaltimus, įskaitant vagystes ir plėšimus, klastojo dokumentus, buvo pagauti su narkotikais ar vairavo išgėrę. Kai kurie jų taip pat kaltinti organizavę neteisėtų migrantų gabenimą į Lenkiją.
Visi 15 ukrainiečių buvo nuvežti iki Ukrainos sienos ir perduoti šios šalies institucijų atstovams.
Jiems taip pat uždrausta atvykti į Lenkiją nuo 5 iki 10 metų, o jų duomenys įtraukti į šalyje nepageidaujamų užsieniečių duomenų bazę.
Anksčiau, po neramumų ir provokacijų baltarusių reperio Makso Koržo koncerte Varšuvoje, Lenkija deportavo 63 užsieniečius: 57 ukrainiečius ir 6 baltarusius.
