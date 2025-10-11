Lecornu paaiškino, kodėl iš naujo buvo paskirtas ministru pirmininku

Lecornu, artimas Macrono sąjungininkas, pradėjo eiti ministro pirmininko pareigas prieš mėnesį, tačiau pirmadienį atsistatydino dėl įtampos vyriausybėje, dar labiau pagilindamas politinę krizę Prancūzijoje.
Tačiau penktadienį buvo vėl paskirtas, ir Macronas pavedė jam surengti paskutines derybas su politiniais oponentais, siekiant rasti išeitį po kelių mėnesių nestabilumo Paryžiuje.
Pagal Prancūzijos konstituciją, biudžetas ateinantiems metams turi būti pateiktas parlamentui ne vėliau kaip pirmadienį.
„Neturiu kitų ambicijų, tik išvesti mus iš šios situacijos, kuri objektyviai yra labai sunki visiems“, – sakė S. Lecornu šeštadienį.
„Taigi sau išsikeliu gana aiškią užduotį“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie biudžeto terminą. „Ir tuomet – arba politinės jėgos man padeda ir mes dirbame kartu, arba ne.“
Prancūzija yra įstrigusi politinėje aklavietėje nuo pirmalaikių rinkimų 2024 m. viduryje, per kuriuos nė viena stovykla nesurinko daugumos.
Nors daugiausia vietų gavo kairiųjų aljansas, E. Macronas griežtai atsisakė bendradarbiauti su kairiaisiais, paskyręs kelis centrui atstovaujančius ir konservatorius ministrus pirmininkus, kuriems nepavyko suburti parlamento daugumos.
Dabar S. Lecornu turi greitai suformuoti kabinetą per savaitgalį; jis užsiminė, kad gali kreiptis į kairiuosius.
„Manau, kad mums reikia vyriausybės, kuri taip pat atspindėtų parlamento realybę. Tai būtina, tai – demokratija.“
Vyriausybei jau gresia balsaviams dėl nepasitikėjimo, kurį opozicija planuoja savaitės pradžioje. Tai reiškia, kad Lecornu ir jo būsima komanda gali būti nuversti jau ketvirtadienį.
