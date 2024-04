LEA: per savaitę elektros kaina šalyje mažėjo 10,7 proc.

Per savaitę Lietuvoje elektros kainos sumažėjo 10,7 procento. Taip pat 4 proc. pigo biokuras, o TTF kainų vidurkis per savaitę sumažėjo 1 proc. Tuo metu dyzelino ir benzino kainos beveik susilygino, o Brent naftos kainų vidurkis rinkose per savaitę padidėjo 3,6 procento, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).