  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Laukdami pagalbos Gazoje žuvo 5 palestiniečiai

2025-08-13 13:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 13:52

Laukdami humanitarinės pagalbos Gazos Ruože nuo Izraelio kariuomenės ugnies žuvo penki palestiniečiai, dar 10 buvo sužeisti, trečiadienį pranešė Palestinos naujienų agentūra WAFA.

Izraelio smūgis Gazos Ruožui (nuotr. SCANPIX)

Laukdami humanitarinės pagalbos Gazos Ruože nuo Izraelio kariuomenės ugnies žuvo penki palestiniečiai, dar 10 buvo sužeisti, trečiadienį pranešė Palestinos naujienų agentūra WAFA.

0

Incidentas įvyko į pietus nuo Gazos miesto, centrinėje konflikto zonos dalyje. Izraelio kariuomenė teigė šį pranešimą tirianti.

Pranešimai apie mirtinus incidentus netoli Gazos humanitarinės pagalbos fondo (GHF) pagalbos skirstymo punktų nuolat kartojasi.

Privatus fondas, kurį remia Izraelis ir Jungtinės Valstijos, pradėjo veiklą uždarytame pakrantės regione gegužę, po beveik tris mėnesius Izraelio vykdyto humanitarinės pagalbos teikimo stabdymo.

Pastarieji Izraelio kariuomenės smūgiai įvyko tęsiantis konfliktui, prasidėjusiam po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį, per kurį žuvo apie 1 200 žmonių, o daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais.

Gazos sveikatos priežiūros institucijos teigimu, nuo tada žuvo daugiau nei 61 700 palestiniečių, tačiau šį skaičių sunku patikrinti nepriklausomai, be to, jame neskiriami civiliai ir kovotojai. Tačiau tarptautinės organizacijos, pvz., Jungtinių Tautų Organizacija, šiuos skaičius laiko iš esmės patikimais.

Gazos sveikatos priežiūros institucijos duomenimis, bandydami gauti pagalbą jau žuvo daugiau nei 1 850 žmonių. Šioje teritorijoje civiliai, kurie dažnai būna mirtinai išalkę, siekdami humanitarinės pagalbos dažnai patenka į itin pavojingas situacijas.

