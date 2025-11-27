 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija svarsto apie galimybę stabdyti keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją

2025-11-27 15:29 / šaltinis: BNS
2025-11-27 15:29

Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją – atitinkamo vyriausybės potvarkio projektą rengia Susisiekimo ministerija.

(nuotr. SCANPIX)

Latvija svarsto galimybę stabdyti reguliarius keleivių pervežimus į Rusiją ir Baltarusiją – atitinkamo vyriausybės potvarkio projektą rengia Susisiekimo ministerija.

REKLAMA
3

Pasak susisiekimo ministro Ačio Švinkos, potvarkis bus pagrįstas saugumo sumetimais ir numatys galimybę persvarstyti sprendimą, jei situacija pasikeistų.

Ministras pažymėjo, jog tokiu ministrų kabineto potvarkiu būtų stabdomi reguliarūs keleivių pervežimai autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, atšaukiami galiojantys leidimai vežėjams arba atsisakoma juos atnaujinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Švinka priminė, kad Latvijoje yra trijų rūšių keleivių pervežimai: nereguliarūs keleivių pervežimai (pagal užsakymą), reguliarūs keleivių pervežimai (pagal tvarkaraštį) ir nereguliarūs keleivių pervežimai tranzitu.

Nereguliarūs keleivių pervežimai į Rusiją ir Baltarusiją – tiek tiesioginiai, tiek tranzitiniai – Latvijoje uždrausti nuo šio mėnesio. Draudimas taikomas visiems vežėjams, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso ar transporto priemonės registracijos šalies.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų