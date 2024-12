Latvija ir Estija ragina piliečius vengti visų kelionių į Rusiją ir Baltarusiją

Latvijos Užsienio reikalų ministerija šią savaitę išplatino pranešimą, kuriame patarė žmonėms nesilankyti Baltarusijoje ir Rusijoje, kur bet kuris keliautojas gali būti nepagrįstai sulaikytas, apkaltintas ir įkalintas.

Estija taip pat šią savaitę paskelbė analogišką pareiškimą.

Bet kokią veiklą, įskaitant veiksmus prieš kelionę į Rusiją, ar net neveikimą, kuriuo išreiškiamos oficialioms Rusijos nuostatoms prieštaraujančios pažiūros, Rusijos valdžios institucijos gali suprasti kaip antivalstybinį elgesį, už kurį gali būti taikomos griežtos bausmės, įskaitant ilgalaikį įkalinimą, pabrėžiama estų pranešime.

Tai gali būti pasisakymai prieš karą ar aukos Ukrainai paremti.

Pranešimuose akcentuojama, kad Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos aktyviai naudojasi galimybėmis tardyti ir verbuoti užsieniečius savo teritorijoje, kur jos turi didelę veiksmų laisvę. Jos nedvejodamos naudoja agresyvius ir neteisėtus metodus, kad priverstų žmogų dirbti Maskvos ar Minsko tarnyboms.

Anot pareigūnų, potencialūs verbavimo taikiniai nustatomi jau pasienio kontrolės punktuose.

Žvalgybos ir saugumo tarnybų pareigūnai prisistato pasieniečiais arba naudojasi kitomis priedangomis – teisėsaugos ar bet kurios kitos Rusijos ir Baltarusijos institucijos. Be to, šių valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų pareigūnai net ir paprasto pokalbio metu gali gauti jiems svarbios informacijos.

Ryga įspėja, kad Latvijos institucijos turi ribotas galimybes padėti savo piliečiams, kurie susiduria su sunkumais Rusijoje ar Baltarusijoje.

Estija teigia, jog konsulinę pagalbą Rusijoje teikia tik ambasada Maskvoje. Kai kuriais atvejais, norint gauti pagalbą, gali prireikti asmeniškai apsilankyti ambasadoje.

Be to, kylant įtampai, Estija gali per trumpą laiką uždaryti savo pasienio punktus ir taip užkirsti kelią grįžimui per sieną su Rusija.

Jei kelionės į vieną iš šių valstybių išvengti nepavyksta, rekomenduojama gyventojams nesinešioti mobiliojo telefono, ypač jei telefone yra su jų profesine veikla susijusios ar kitokios jautrios informacijos.

Pasienio kontrolės punkte iš mobiliųjų telefonų gali būti išgauti duomenys, be to, jie gali būti užkrėsti šnipinėjimo programomis. Gyventojai taip pat turėtų vengti su savimi pasiimti kompiuterį, USB atmintines ir kitas duomenų laikmenas, pabrėžia Talinas ir Ryga.