„Žinoma, Ukraina labai nori būti NATO nare“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis ir nurodė, kad narystė Aljanse būtų viena iš „akivaizdžiausių saugumo garantijų“ jo šaliai.
Ukrainos narystės NATO klausimas, kurį Vašingtonas atmeta nuo 2025 m., pastarosiomis dienomis vėl iškilo naujose derybose dėl karo užbaigimo, praėjus beveik penkeriems metams nuo Rusijos invazijos pradžios.
Ketvirtadienį Berlyne vykusiame susitikime su Kyjivo sąjungininkais JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris pareiškė, kad Vašingtonas galėtų būti pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurios numatytos Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje.
Ši nuostata, laikoma NATO kertiniu akmeniu, numato, kad vienos narės užpuolimas laikomas visų sąjungininkių užpuolimu.
Prancūzijos prezidentūra penktadienį teigė, kad „5-ojo straipsnio tipo“ apsaugos suteikimas Kyjivui praktiškai reikštų Ukrainos priėmimą į Aljansą.
Tą pačią dieną su Ukraina besiribojančios NATO narės Lenkijos pietryčiuose nukrito dvi Rusijos raketos ir, kaip įtariama, dronas.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pasmerkė Lenkijos oro erdvės pažeidimus ir pavadino juos „akivaizdžiai pavojingais“.
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