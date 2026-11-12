Kraupi nelaimė Turkijoje: sudužus kariniam sraigtasparniui žuvo 4 žmonės

Orlaivis vakare sudužo dėl kol kas nežinomų priežasčių Samankoy vietovėje, pietiniame Malatijos miesto pakraštyje.
„Per incidentą Malatijoje, į kurį pateko mūsų sraigtasparnis S-70, dėl kol kas nenustatytų priežasčių žuvo keturi juo skridę mūsų narsūs kovos draugai, – socialiniame tinkle paskelbė ministerija. – Meldžiame Dievo gailestingumo žuvusiesiems ir reiškiame užuojautą bei linkime stiprybės jų gedinčioms šeimoms, mūsų Turkijos ginkluotosioms pajėgoms ir visai mūsų tautai.“
Išsiųstos policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos
Televizijos reportažuose buvo matyti atviroje teritorijoje netoli pastatų grupės degančios sraigtasparnio nuolaužos. Naujienų agentūra „Demiroren“ pranešė, kad liepsnos persimetė į netoliese esantį namą, tačiau ant žemės buvę žmonės nenukentėjo.
Į nelaimės vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai, ugniagesiai ir medikų komandos.
„Sikorsky S-70“ yra daugelio pasaulio kariuomenių naudojamas transportinis sraigtasparnis. Vienas jo variantų – „Black Hawk“, galintis skraidinti iki 11 karių ir įgulą.
Į šiaurę nuo Malatijos Turkijos karinės oro pajėgos turi didelę, 7-ąją pagrindinę aviacijos bazę.
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