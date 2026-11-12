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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kraupi nelaimė Turkijoje: sudužus kariniam sraigtasparniui žuvo 4 žmonės

2026-11-12 20:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 20:17
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Turkijos pietuose ketvirtadienį sudužo karinis sraigtasparnis, žuvo keturi juo skridę kariškiai, pranešė Turkijos gynybos ministerija.

Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę | Scanpix nuotr.

Turkijos pietuose ketvirtadienį sudužo karinis sraigtasparnis, žuvo keturi juo skridę kariškiai, pranešė Turkijos gynybos ministerija.

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Orlaivis vakare sudužo dėl kol kas nežinomų priežasčių Samankoy vietovėje, pietiniame Malatijos miesto pakraštyje.

„Per incidentą Malatijoje, į kurį pateko mūsų sraigtasparnis S-70, dėl kol kas nenustatytų priežasčių žuvo keturi juo skridę mūsų narsūs kovos draugai, – socialiniame tinkle paskelbė ministerija. – Meldžiame Dievo gailestingumo žuvusiesiems ir reiškiame užuojautą bei linkime stiprybės jų gedinčioms šeimoms, mūsų Turkijos ginkluotosioms pajėgoms ir visai mūsų tautai.“

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Išsiųstos policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos

Televizijos reportažuose buvo matyti atviroje teritorijoje netoli pastatų grupės degančios sraigtasparnio nuolaužos. Naujienų agentūra „Demiroren“ pranešė, kad liepsnos persimetė į netoliese esantį namą, tačiau ant žemės buvę žmonės nenukentėjo.

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Į nelaimės vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai, ugniagesiai ir medikų komandos.

„Sikorsky S-70“ yra daugelio pasaulio kariuomenių naudojamas transportinis sraigtasparnis. Vienas jo variantų – „Black Hawk“, galintis skraidinti iki 11 karių ir įgulą.

Į šiaurę nuo Malatijos Turkijos karinės oro pajėgos turi didelę, 7-ąją pagrindinę aviacijos bazę.

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