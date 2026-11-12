Siaubinga avarija JAE: sunkvežimiui rėžusis į automobilius žuvo 14 žmonių

„Keliu važiavęs sunkvežimio vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės, todėl susidūrė su kitu automobiliu, apvirto ir trenkėsi į kelias transporto priemones, sustojusias dėl lėto eismo gatvėje. Dėl to sunkvežimis užsiliepsnojo, o ugnis persimetė į kelis kitus automobilius“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime.
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