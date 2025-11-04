 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kova dėl gyvybės truko daugiau nei valandą: mirė populiariu saldainiu užspringęs 7-metis

2025-11-04 12:12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 12:12

Lenkijoje Varšuvoje pirmadienį mirė želė pupelėmis užspingęs 7-erių berniukas, skelbia „Onet“.

Lenkijos greitoji (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje Varšuvoje pirmadienį mirė želė pupelėmis užspingęs 7-erių berniukas, skelbia „Onet".

0

Manoma, kad jis atsikėlė anksti ryte arba naktį ir pasiėmė pakelį saldainių. Gali būti, kad jis užmigo juos valgydamas ir užspringo.

Vaiko gyvybės išgelbėti nepavyko

Berniukas buvo gaivinamas beveik valandą, bet jo gyvybės nepavyko išgelbėti.

„Į įvykio vietą buvo išsiųstos dvi greitosios medicinos pagalbos komandos. Kova dėl berniuko gyvybės truko daugiau nei valandą. Deja, vaiko išgelbėti nepavyko“, – sako medikų atstovas spaudai Piotras Owčarskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neoficialiai skelbiama, kad ryte tėvai užėjo į berniuko kambarį ir pastebėjo, kad vaikas yra be sąmonės bei nekvėpuoja. Jie nedelsdami iškvietė greitąją pagalbą.

Kai greitosios pagalbos medikai atvyko į vietą, berniukas gulėjo lovoje, o šalia jo, ant pagalvės, buvo pakelis želė saldainių. Jie iš karto pradėjo gaivinimą. Tai truko beveik valandą, tačiau medikų pastangos buvo bevaisės.

Manoma, kad 7-metis naktį arba anksti ryte atsikėlė ir nuėjo į tualetą. Grįždamas jis paėmė pakelį želė saldainių. Tada jis tikriausiai pradėjo juos kramtyti ir užmigo.

Bus atliekama autopsija, pradėtas tyrimas.

