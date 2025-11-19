Kongresas atveria Epsteino bylos dokumentus – Trumpas pakeitė nuomonę

J. Epsteino skandalas krečia politiką, teisėsaugą ir šalies elitą.
Respublikonų prezidentas smarkiai spaudė sąjungininkus Kongrese neviešinti minimos medžiagos, bet sekmadienį pasidavė, kai tapo aišku, kad net 100 respublikonų Kongrese yra pasirengę jam pasipriešinti.
Ši istorija išryškino retai matomą paramos respublikonų lyderiui nestabilumą.
Kongresas Epsteino bylų skaidrumo aktą patvirtino beveik vienbalsiai, įpareigodamas paskelbti neįslaptintus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašytas tyrimas dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko veiklos ir mirties 2019 metais areštinėje. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Įstatymų leidėjai teigia, kad visuomenė nusipelno atsakymų byloje, kurioje yra daugiau nei 1 tūkst. įtariamų aukų.
D. Trumpas sako, kad bylos demaskuos įtakingus demokratus ir atskleis jų ryšius su J. Epsteinu, bet ir pats prezidentas sulaukia nepageidaujamo dėmesio dėl daug metų trukusios savo draugystės su žmogumi, kuris, kaip teigiama, turtingiems ir įtakingiems vyrams parūpindavo nepilnamečių mergaičių.
Atstovų Rūmuose už Epsteino bylų skaidrumo aktą balsavo 427 nariai, o prieš – tik vienas. Senatas sutiko iškart patvirtinti sprendimą ir skubos tvarka nusiųsti tekstą į Baltuosius rūmus.
D. Trumpas yra pažadėjęs nevetuoti įstatymo, bet Vašingtono stebėtojai nesitiki, kad greit paaiškės kokių nors naujų skandalingų dalykų.
Teisingumo departamentas turi daug galimybių sulaikyti informaciją, jei jos paviešinimas „pakenktų kokiam nors vykstančiam federaliniam tyrimui“.
Tuo metu D. Trumpas praėjusią savaitę nurodė pareigūnams ištirti J. Epsteino ryšius su svarbiais demokratais. Dėl to prezidentas sulaukė daug kritikos.
D. Trumpas iš pradžių pasisakė už bylų paviešinimą, bet pradėjęs eiti pareigas atsitraukė, kaltindamas demokratus „apgaulės“ skleidimu ir užsipuldamas politikus, kurie ragino minimus dokumentus paskelbti. Galiausiai savaitgalį jis vėl pakeitė savo poziciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!