Toks atidėjimas Kinijoje paprastai reiškia, kad po dvejų metų mirties bausmė pakeičiama įkalinimu iki gyvos galvos, jei nuteistasis per šį laikotarpį nepadaro naujų nusikaltimų.
Teismas taip pat nusprendė, kad po tokio pakeitimo Lan Tianli negalės tikėtis tolesnio bausmės švelninimo, jis taip pat negalės būti paleistas į laisvę anksčiau laiko.
„Xinhua“ duomenimis, 2008–2025 metais Lan Tianli piktnaudžiavo savo pareigomis, kad suteiktų naudos asmenims ir organizacijoms sudarant sandorius, skirstant projektus ir skiriant į aukštesnes pareigas. Mainais jis esą priėmė kyšių, kurių bendra suma siekė 587 mln. juanių (apie 80 mln. eurų).
Apie korupcijos tyrimą prieš Lan Tianli tapo žinoma 2025 metų gegužę. Dar tą patį mėnesį jis atsistatydino iš regiono vyriausybės vadovo pareigų, kurias ėjo nuo 2021 metų. Maždaug prieš metus jis buvo pašalintas iš Komunistų partijos.
Valdant prezidentui Xi Jinpingui, Kinija jau ne vienus metus stiprina kovą su korupcija.
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