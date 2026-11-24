Sprendimas priimtas po spalį sudaryto Briuselio ir Pekino susitarimo riboti į 27 ES šalis įvežamų kiniškų įkraunamųjų ir kitų hibridinių automobilių skaičių. Taip šalys siekia išvengti prekybos karo.
„Šie apribojimai būtini siekiant apsaugoti ES pramonę nuo pastaruoju metu smarkiai išaugusio tokių automobilių importo“, – pareiškė Europos Komisija.
Kaip nustatytos importo kvotos
Nors priemonė daugiausia skirta kiniškiems automobiliams, kvotos taikomos reglamente apibrėžtiems hibridiniams automobiliams, nepriklausomai nuo kilmės šalies.
Didžiausioms eksportuojančioms šalims nustatytos kvotos šiek tiek daugiau nei 15 proc. viršija atitinkamą 2025 m. importo lygį. Spalį Briuselis skelbė apie 350 tūkst. automobilių metinę kvotą Kinijai. Anksčiau prognozuota, kad 2026 m. jų importas iš Kinijos gali siekti iki 800 tūkst.
„Hibridinių lengvųjų automobilių importo į ES šuolį lėmė didėjantys pertekliniai gamybos pajėgumai pasaulyje, – nurodė Komisija. – Prie to taip pat prisideda vis dažniau kitose didžiosiose rinkose taikomos prekybos ribojimo priemonės.“
Hibridai yra vieni populiariausių elektrifikuotų automobilių tarp Europos vartotojų. Pigesnius modelius siūlantys Kinijos gamintojai užėmė didelę rinkos dalį Europos gamintojų sąskaita.
Briuselis jau seniai kaltina Kiniją nesąžininga prekybos praktika, įskaitant dempingą, manipuliavimą valiuta ir valstybės subsidijas. Pareigūnų ir bendrovių teigimu, tokia praktika kenkia ES įmonėms ir lemia darbo vietų praradimą.