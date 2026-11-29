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Skambant legendiniam hitui „I Will Survive“, Manhatano centre pasirodo milžiniška auksinio kalakuto platforma – čia, pačioje Niujorko širdyje, vyksta jubiliejinis 100-asis „Macy’s“ Padėkos dienos paradas.
Virš žiūrovų galvų sklando balionai, vaizduojantys mėgstamus animacinių filmų personažus – štai iš už dangoraižio kampo išnyra Žmogus voras, vaikų numylėtinis pokemonas Pikachu ir ne mažiau suaugusiųjų bei mažųjų mėgstamas vaizdo žaidimo personažas – santechnikas Mario.
Šiemet pirmą kartą per šimtą metų valdžiai teko atidėti paradą dviem dienoms. Dėl to kaltas audringas vėjas ir miestą užklupęs smarkus lietus. Nors ir pavėluotai, Niujorko gyventojai bei milijonai televizijos žiūrovų vis dėlto sulaukė pagrindinio kito mėnesio herojaus – Kalėdų senelio.
Smogė 5 balų žemės drebėjimas
O štai kitoje šalies pusėje, saulėtame Los Andžele, gamta paruošė nemalonią staigmeną. Už 50 kilometrų nuo miesto centro fiksuotas 5 balų žemės drebėjimas.
Amerikiečių namuose nuo lentynų krito daiktai. Šiame prekybos centre nukrito šimtai alkoholinių gėrimų butelių. Parduotuvės savininkas jau apskaičiavo nuostolius – žemės drebėjimas jam kainavo 50 tūkstančių dolerių.
O štai taip, skambant sirenoms, stipraus požeminio smūgio metu leidžiasi keleivinis lėktuvas. Čia, Los Andželo oro uoste, 5 balų žemės drebėjimas išdaužė langus ir nutraukė vamzdį, iš kurio ėmė veržtis vanduo.
Šiuose kadruose matyti, kaip įsižiebia naftos perdirbimo gamyklos avariniai fakelai. Kalifornijoje seisminis aktyvumas yra įprastas, tačiau paprastai požeminiai smūgiai čia beveik nejuntami.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.