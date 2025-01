Svarbiausios dienos naujienos:

10:26 | Trumpas pavedė pasiuntiniui K. Kelloggui karą Ukrainoje užbaigti per 100 dienų

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavedė savo specialiajam pasiuntiniui Ukrainai ir Rusijai, atsargos generolui leitenantui Keithui Kelloggui per 100 dienų užbaigti karą Ukrainoje.

Apie tai pranešė JAV laikraštis „The Wall Street Journal“.

Leidinys rašo, kad K. Kelloggas turi planą, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, bet derybas kontroliuos prezidentas.

D. Trumpas, kuris savo antrą kadenciją JAV prezidento poste pradėjo sausio 20-ąją, per rinkimų kampaniją kalbėjo, kad atėjęs į valdžią beveik trejus metus trunkantį karą užbaigs per 24 valandas. Dėl to Kyjive buvo nuogąstaujama, kad D. Trumpas gali raginti nusileisti Maskvai.

REKLAMA

REKLAMA

9:39 | Zelenskis apie Ukrainos narystę NATO: viskas dabar priklauso nuo Trumpo

Šiuo metu keturios NATO šalys nepritaria Ukrainos prisijungimui prie Aljanso, tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali tai pakeisti, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA

Apie tai jis antradienį kalbėjo spaudos konferencijoje užsienio žurnalistams, rašo UNIAN.

V. Zelenskis pastebi, kad narystė NATO Ukrainai žadama jau kurį laiką, tačiau Ukraina taip ir netapo Aljanso nare. Anot jo, tai nesąžininga. Be to, V. Zelenskis pastebi, kad šiuo klausimu dažnai apeliuojama į kai kuriuos ankstesnius susitarimus su Rusija.

„O kodėl jūs staiga pradėjote derėtis be mūsų apie mus? Mes esame nepriklausoma šalis. Norėčiau suvienodinti kitų pagarbos Ukrainai lygį. Ir mes kovojame dėl saugumo garantijų, norime būti NATO, dauguma NATO šalių mus palaiko“, – sako jis.

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis pažymi, kad Ukrainos narystės NATO nepalaiko keturios šalys – JAV, Vokietija, Slovakija ir Vengrija.

„Tačiau viskas priklauso nuo Jungtinių Valstijų, ir jei D. Trumpas bus pasirengęs matyti Ukrainą NATO, mes būsime NATO, visi tam pritars. Jei ne, mes nebūsime NATO“, – tikina V. Zelenskis.

8:23 | Ukrainoje mūšio lauke sunaikinta dar 1 950 rusų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. sausio 22 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje jau prarado maždaug 823 980 karių, iš kurių 1 950 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 9 844 priešų tankus (+11), 20 485 šarvuotąsias kovos mašinas (+8), 22 194 artilerijos sistemas (+60), 1 262 raketų paleidimo sistemas, 1 050 oro gynybos sistemų (+1), 369 karo lėktuvus, 331 sraigtasparnį, 23 039 nepilotuojamuosius orlaivius (+141), 3 051 kruizinę raketą, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 34 837 transporto priemones ir kuro cisternas (+155), 3 711 specialiosios įrangos vienetų (+1).

REKLAMA

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat atnaujinami.

Pranešama, kad antradienį fronte įvyko 109 Ukrainos gynėjų ir agresorių iš Rusijos mūšiai.

8:18 | Zelenskis pakomentavo derybas su Putinu ir atsakė, ar Ukraina yra pasiryžusi atsisakyti dalies žemių

Ukraina niekada teisiškai nepripažins okupuotų teritorijų kaip Rusijos, net jei visi jos sąjungininkai tam pritartų, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje antradienį, rašo UNIAN.

REKLAMA

7:52 | Zelenskio kabinetas apie Trumpo ir Putino derybas: Trumpas netrukus suvoks 3 dalykus

Kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasikalbės su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, jis iš karto supras, kad su V. Putino valdoma Rusija nėra prasmės derėtis, sako Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas, rašo UNIAN.

7:04 | Griežta Trumpo žinutė: įvardijo, kokių priemonių imsis, jei Putinas nesutiks derėtis

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakė, kad gali įvesti naujų sankcijų Rusijai, jei prezidentas Vladimiras Putinas atsisakys tartis dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Panašu į tai“, – paklaustas, ar Jungtinės Valstijos pritaikytų Maskvai papildomų sankcijų, jei Rusijos prezidentas nesėstų prie derybų stalo, Baltuosiuose Rūmuose susirinkusiems žurnalistams pasakė D. Trumpas.

Iki pirmadienį įvykusios inauguracijos D. Trumpas žadėjo pradėjęs dirbti nedelsdamas užbaigti karą Ukrainoje, tokiais savo pažadais pakurstydamas nuogąstavimus, kad gali pasinaudoti pagalba kaip priemone priversti Kyjivą padaryti nuolaidų Rusijai, kurios invazija prasidėjo 2022 m. vasarį.

REKLAMA

Pirmadienį D. Trumpas V. Putino atžvilgiu išsakė neįprastai kritiškų remarkų, sakydamas, kad Rusijos prezidentas „turėtų tartis“.

„Manau, nesitardamas jis naikina Rusiją.“

D. Trumpas taip pat pasakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jam minėjo, jog nori sudaryti taikos susitarimą, kuriuo būtų užbaigtas karas.