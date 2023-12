Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas kreipėsi į Pentagono atstovus, prašydamas 17 mln. šaudmenų, taip pat 350-400 mlrd. JAV dolerių paramos tam, kad Ukrainos teritorija būtų išlaisvinta.

„Ukrainska Pravda“, cituodama šaltinį, rašo, kad V. Zalužnas savo ruožtu kreipėsi į JAV gynybos departamento vadovą Lloydą Austiną tuo metu, kai šis viešėjo Kyjive.

„L. Austinui buvo pasakyta, kad yra reikalingi 17 mln. šaudmenų. Jis, švelniai tariant, nustebo, nes visas pasaulis negalėtų surinkti tokio skaičiaus šaudmenų“, – žurnalistams kalbėjo aukštas gynybos pajėgų pareigūnas.

Pasak šaltinio, V. Zalužnas taip pat „skundėsi“ dėl pernelyg didelio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos atstovų kišimosi.

„L. Austinas vėliau mums teigė, kad V. Zalužnas skundėsi, kaip jie [V. Zelenskio kanceliarijos atstovai] jam trukdo. <...> Aišku, kad apie tokius pokalbius sužinojo ir prezidentas [V. Zelenskis]. O tai nesuteikia pasitikėjimo“, – teigė šaltinis.

Rusijos delegacija, vadovaujama gynybos ministro pavaduotojo, pirmadienį Niamėjuje susitiko su Nigerio kariuomenės vadais, pranešė Nigerio pareigūnai, abiem šalims susitarus stiprinti karinį bendradarbiavimą.

Tai buvo pirmasis oficialus Rusijos vyriausybės nario vizitas po liepos 26-ąją Nigeryje įvykdyto perversmo, kai kariuomenė nušalino civilinę vyriausybę ir sulaukė tarptautinio pasmerkimo.

Delegaciją, kuriai vadovavo generolas pulkininkas Junus-Bekas Jevkurovas, deryboms priėmė Nigerio karinės vyriausybės vadovas generolas Abdourahamane Tiani.

Šalys „pasirašė dokumentus dėl Nigerio Respublikos ir Rusijos Federacijos karinio bendradarbiavimo stiprinimo“, pranešė Nigerio pareigūnai.

Rusija sustiprino diplomatinius ryšius su Nigeriu, liepą po perversmo pašlijus jo santykiams su buvusia kolonijine valdytoja Prancūzija.

Prancūzija, kuri buvo dislokavusi 1 500 karių, pradėjo savo karinio kontingento išvedimą iš Nigerio to pareikalavus karininkams, nuvertusiems prezidentą Mohamedą Bazoumą, svarbų Paryžiaus sąjungininką.

Pasak Bamako finansų ministro, sekmadienį Rusijos delegacija taip pat aplankė Malio – pagrindinio Rusijos sąjungininko regione – kariuomenės vadus ir aptarė plėtros projektus, įskaitant darbą atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos srityje.

Ukraina keičia karo taktiką ir kai kuriose srityse pereina prie gynybos, teigia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas.

Pasak V. Zelenskio patarėjo Mychailo Podoliako, Ukrainos kariuomenė šiuo metu keičia karinių veiksmų taktiką ir kai kuriose teritorijose pereina prie gynybos, tuo pat metu tęsiant kontrpuolimo operacijas kitose srityse.

M. Podoliakas pridūrė, kad žiemos sezono sąlygos, taip pat atliktos analizės, kurios leido įvertinti Rusijos ir Ukrainos pajėgumus, „reikalauja koreguoti taktinius veiksmus“.

„Efektyvi gynyba tam tikrose srityse, puolimo operacijos tam tikroes srityse, specialios strateginės operacijos Krymo pusiasalyje ir Juodojoje jūroje, taip pat iš esmės partvarkyta priešraketinė gynyba.

<...> Dabar visi mūsų ištekliai skiriami vietinės ginkluotės gamybai ir derybų paspartinimui su mūsų partneriais tam, kad būtų padidintas svarbiausios įrangos tiekimas, skirtas naujam puolimo operacijų etapui“, – sakė V. Zelenskio patarėjas.

Ukrainos saugumo tarnyba SBU pirmadienį pranešė, kad jos operatyvininkai panaudodami du dronus sunaikino Rusijos šaudmenų ir įrangos sandėlius netoli okupuotos Svatovės Luhansko srityje.

Pranešimas ir operacijos vaizdo medžiaga paskelbti socialiniame tinkle „Facebook“.

SBU nurodė surinkusi žvalgybinę informaciją apie sandėlių buvimo vietas, kad galėtų surengti naktinius smūgius ir sunaikinti įrangą bei šaudmenis. Kiek šaudmenų ir įrangos sunaikinta, nenurodoma.

Rusija per penkis mėnesius nuo šių kalendorinių metų vidurio į Europos Sąjungą eksportavo 2,23 mln. tonų grūdų ir ankštinių kultūrų – 2,3 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį metais anksčiau, skelbia Rusijos žiniasklaida, pateikdama Rusijos grūdų sąjungos monitoringo rezultatus.

Jie rodo, kad pagrindinės Europos Sąjungoje rusiškų grūdų importuotojos šiemet liepos-lapkričio mėnesiais buvo Ispanija (40 proc. viso šio importo į Bendriją), Italija (35 proc.), Belgija (17 proc.). Tiekimas į visas jas šiais metais išaugo kartais.

Į pirmąjį šio sąrašo penketą taip pateko Graikija ir Latvija, kurios rusiškų grūdų importą atitinkamai beveik padvigubino ir sumažino bemaž keturis kartus.

Tai, kad į Latvija ir toliau gabenami grūdai iš Rusijos didelėmis apimtis, patvirtino Latvijos maisto ir veterinarijos tarybos Pasienio kontrolės departamento vadovė Iveta Šicė-Tredė.

Anot jos, per 11 šių metų mėnesių per Latvijos pasienio kontrolės punktus iš Rusijos įvežta 382,8 tūkst. tonų maistinių grūdų, iš jų 61,9 tūkst. tonų – lapkritį.

„Šiuo metu nei Europos Sąjungos, nei Latvijos teisės aktai neriboja maisto produktų, įskaitant grūdų, importo iš Rusijos“, – sakė I.Šicė-Tredė.

Ji pridūrė, kad jos atstovaujama tarnyba neturi informacijos apie tai, kokia dalis šių grūdų liko Latvijoje, o kokia dalis buvo išgabenta į kitas ES valstybes nares.

Jungtinių Tautų klimato konferencijoje COP28 Rusijos pradėtas karas Ukrainoje yra svarbus klausimas, nepaisant to, kad Jungtiniai Arabų Emyratai nepaisydami Vakarų sankcijų užmezgė glaudesnius verslo ryšius su Maskva.

Pirmadienį Ukrainai paskelbus apie 450 mln. eurų vertės vėjo jėgainių parko plėtrą Mykolajivo srityje, pareigūnai pabrėžė, jog turbinos bus išdėstytos pakankamai toli viena nuo kitos, kad atlaikytų bet kokią Rusijos raketų ataką. Jie pasmerkė nuolatinius Maskvos išpuolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą atėjus žiemai.

Be to, amerikiečių diplomatas per vieną renginį griežtai pasmerkė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

„Karas Ukrainoje – Putino invazija – yra esminis iššūkis tarptautinei sistemai, kurią Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai bei partneriai bando sukurti, – naujienų agentūrai AP sakė JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas energetikos išteklių klausimais Geoffrey R. Pyattas (Džefris R. Pajatas). – Putinas nori mus vėl sugrąžinti į laikus, kai galiojo džiunglių įstatymai. Jis turi būti nugalėtas.“

Nuo invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos Federacijos karinės pajėgos neteko daugiau nei 300 tūkst. karių, skaičiuojant ir sužeistus, ir žuvusius karius. Tokius skaičiavimus pateikia Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos žvalgyba.

Rusijos Federaciją užklupo ne ginkluotės, o demografijos krizė. Suprasdamas problemos mastą, šalies prezidentas Vladimiras Putinas ėmėsi tam tikrų veiksmų krizei spręsti, skelbia „Financial Times“.

Ukrainos pareigūnai pirmadienį teigė, kad Rusijos pajėgos pradėjo aktyvius Avdijivkos puolimus dar dviem kryptimis, Maskvai siekiant užimti šį beveik apsuptą pramoninį miestą.

Maskva jau beveik du mėnesius bando užimti Avdijivką – pramoninį miestą rytinėje Donecko srityje, tapusį vienu iš karščiausių fronto linijos taškų.

„Dabartinė trečioji priešo puolimo banga skiriasi nuo ankstesnių dviejų tuo, kad jie sąlyginai atvėrė dvi naujas kryptis“, – sakė miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.

„Naujų krypčių įvedimas įrodo, kad priešui duotas įsakymas užimti miestą bet kokia kaina“, – pridūrė jis, kalbėdamasis su valstybine žiniasklaida.

Laiške JAV Atstovų Rūmų pirmininkui Valdymo ir biudžeto biuro direktorė Shalanda Young pirmadienį teigė, kad laikas Ukrainos kovai su Rusijos invazija paremti sparčiai senka.

„Noriu aiškiai pasakyti: jei Kongresas nesiims veiksmų, iki metų pabaigos pritrūksime lėšų įsigyti daugiau ginklų ir įrangos Ukrainai ir aprūpinti ją iš JAV karinių atsargų. Nėra jokio stebuklingo fondo, kuris galėtų padėti šią akimirką. Mums trūksta pinigų ir beveik nebėra laiko“, – rašė Sh. Young.

„Nutraukus JAV ginklų ir įrangos tiekimą, Ukraina mūšio lauke bus parklupdyta“, – pridūrė ji.

Ukrainoje žuvo vienas rusų generolas, pirmadienį sakė Rusijos Voronežo regiono gubernatorius.

„Generolas majoras Vladimiras Zavadskis, Šiaurės laivyno 14-ojo armijos korpuso vado pavaduotojas, žuvo vykdydamas pareigą specialiosios operacijos zonoje“, – per platformą „Telegram“ paskelbė Voronežo gubernatorius Aleksandras Gusevas, pavartodamas terminą, kuriuo Rusija vadina savo karą Ukrainoje.

Gruodžio 2-ąją paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Rusijos kariai sušaudo du ukrainiečių karius po to, kai šie jau pasidavė į nelaisvę. Drono filmuotame vaizdo įraše matyti, kaip du beginkliai vyrai išlipa iškėlę į viršų rankas, o rusai juos sušaudo. Ukraina jau pradėjo tyrimą dėl karo nusikaltimo.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas Aljanso šalis įspėja, kad šios turi būti pasiruošusios blogoms naujienoms iš fronto Ukrainoje, kadangi karas tebesitęsia.

Ukrainos oro pajėgos skelbia per praėjusią naktį sunaikinusios 18 rusų dronų „Shahed“ ir vieną raketą.

Pirmadienio pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ teigiama, kad iš viso rusai paleido 23 dronus bei vieną valdomą aviacinę raketą Ch-59.

Nurodoma, kad dronai buvo paleisti iš aneksuoto Krymo, o raketa – iš okupuotos Chersono srities dalies. Oro gynyba veikė mažiausiai devyniose Ukrainos srityse.

Nuo praėjusios žiemos, kai Rusija bombardavo šalies energetikos infrastruktūrą, siekdama ją paralyžiuoti, Ukraina sustiprino savo oro gynybos sistemas.

Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė vaizdo įrašų, kuriuose ukrainiečių kovotojai rodo, kaip pelės, žiurkės ir net gyvatės sklaidosi tranšėjose. Jos trukdo miegoti, taip pat graužia viską, kas pasitaiko jų kelyje. Su panašia problema susiduria ir rusų kariai.

Savanoriai renka pinigus kovai su graužikais fronte. Tuo metu kai kurie kariai nusprendė į pagalbą pasitelkti kates.

„Pavyzdžiui, mielas katinas Syrskis tapo socialinių tinklų žvaigžde. Bent vienas iš pūkuotųjų pagalbininkų sulaukė ir apdovanojimo – katinas Šaibikas gavo ordiną už pagalbą brigadai ir kariams“, – rašo „Bild“.

Ukraine began sending cats to the front to fight mice, rats and snakes, - Bild.



The invasion of rodents and snakes has become a serious problem for the Ukrainian army.

Mice and rats prevent military personnel from sleeping, bite, eat provisions and gnaw on everything. pic.twitter.com/zi0LZPDUeY