Svarbiausi įvykiai:

13:58 | Ukraina nepaiso JAV įspėjimo: sukūrė droną, galinti smogti net Sibirui

„The Economist“ skelbia apie ukrainiečių sukurtus superdronus, galinčius smogti net 3 tūkst. km nuo Ukrainos sienų, nepaisant JAV nuogąstavimų dėl Ukrainos smūgių Rusijos gilumoje.

„Nuo tada, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis šiai technologijai suteikė prioritetą, Ukraina investavo šimtus milijonų dolerių į tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, galinčius ieškoti ir smogti tolimiems taikiniams. Dabar juos gamina pusė tuzino bendrovių“, – rašo „The Economist“.

Geriausio iš naujųjų modelių skrydžio nuotolis siekia 3 tūkst. km ir gali pasiekti Sibirą, skelbia leidinys. Kartu pažymima, kad tokių dronų gamybos programa „gimė iš būtinybės“ – Vakarams nepakankamai aprūpinant Ukrainą – ir jau pakenkė nemažai Rusijos naftos ir karinės infrastruktūros daliai.

„Tačiau Baltieji rūmai nėra patenkinti. Jis spaudžia ukrainiečius nutraukti atakas. Amerikiečiai nerimauja dėl įvairių priežasčių – nuo kylančių naftos kainų iki nekontroliuojamo titaniško konflikto, kuriame Ukraina gali pralaimėti, perspektyvos“, – rašo „The Economist“.

13:32 | G-7 šalys pažadėjo sustiprinti Ukrainos oro gynybą

Didžiojo septyneto (G-7) šalių užsienio reikalų ministrai penktadienį susitikime Italijos Kaprio saloje įsipareigojo sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus.

„Esame pasiryžę stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, kad būtų išsaugotos gyvybės ir apsaugota svarbi infrastruktūra. Šiuo tikslu taip pat bendradarbiausime su partneriais“, – sakoma Italijos, Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Kanados ir Vokietijos ministrų baigiamajame pareiškime.

13:00 | V. Zelenskis sako aplankęs karius rytiniame Donecko regione

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė susitikęs su kariais rytiniame Donecko regione, kur Rusija pastaraisiais mėnesiais intensyvina savo puolimą.

„Šiandien – Donecko sritis. Kalbėjausi su kariais ir įteikiau jiems apdovanojimus. Mūsų šalis didžiuojasi turėdama tokius karius“, – sakoma jo įraše platformoje „Telegram“.

Prezidentas aplankė karius, kurie prižiūrimi medikų, ir padėkojo pastariesiems, kad šie deda visas pastangas gelbėti karių gyvybes ir tarnauja Ukrainai.

Donecko srityje jis taip pat aptarė su vietos pareigūnais saugumo padėtį regione ir žmonių apsaugą, sakoma V. Zelenskio pranešime socialiniame tinkle „Telegram“.

12:38 | Ukraina numušė Rusijos strateginį bombonešį, nešusį sparnuotąsias raketas

Ukrainos karinių oro pajėgų vadas, generolas leitenantas Mykola Oleščukas penktadienio rytą „Telegram“ pranešė, kad Ukraina numušė Rusijos tolimojo nuotolio strateginį bombonešį „Tu-22M3“, nešusį sparnuotąsias raketas „Ch-22“.

„Pirmą kartą Karinių oro pajėgų priešlėktuvinių raketų daliniai, bendradarbiaudami su Vyriausiąja žvalgybos valdyba, sunaikino tolimojo nuotolio strateginį bombonešį Tu-22M3 - sparnuotųjų raketų „Ch-22“, kurias Rusijos teroristai naudoja taikiems Ukrainos miestams atakuoti, nešėją. Per šiandienos ataką dvi tokios raketos buvo sunaikintos pirmą kartą“, – rašė M. Oleščukas.

Vienas iš lėktuvo pilotų žuvo.

11:49 | Ekspertai: NATO ateitis priklausys nuo Ukrainos, nesvarbu ar ji priklausys aljansui

Dabartiniai JAV ginčai dėl papildomos karinės pagalbos Ukrainai iš dalies grindžiami prielaida, kad karas, nepaisant JAV veiksmų, baigsis aklaviete. Tačiau ši prielaida yra klaidinga, skelbiama amerikiečių analitinio centro ISW (Karo tyrimų institutas) ataskaitoje. Ataskaitoje taip pat pažymima, jog laisvos ir demokratinės Ukrainos išsaugojimas turi strateginės svarbos NATO aljansui.

11:01 | Rusų nuostoliai

Visi rusų kariuomenės nuostoliai Ukrainoje jau pasiekė 457 830 – vien per pastarąją parą buvo sunaikinta ar sužeista 870 rusų okupantų.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 205 priešo tankus (+9 per pastarąją parą), 13 852 šarvuotąsias kovos mašinas (+17), 11 658 artilerijos sistemas (+21), 1 046 raketų paleidimo sistemas, 762 oro gynybos sistemas (+2), 347 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 311 bepiločių orlaivių (+27), 2 096 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 15 671 transporto priemonę (+53), 1 915 specialiosios įrangos vienetų.

10:38 | Ukraina pranešė numušusi 29 iš 36 naktį Rusijos paleistų raketų ir dronų

Penktadienį Ukraina pranešė, kad naktį Rusijos pajėgos paleido į šalį 22 raketas ir daugiau nei dešimt nepilotuojamų orlaivių, per atakas žuvo mažiausiai aštuoni žmonės.

„Iš viso priešas panaudojo 36 oro atakos ginklus – 22 įvairaus tipo raketas ir 14 kovinių dronų (...) 29 oro taikiniai buvo sunaikinti“, – sakoma Ukrainos oro pajėgų pranešime.

10:19 | Rusija: sudužus kariniam bombonešiui žuvo įgulos narys

Rusija penktadienį pranešė, kad pietiniame Stavropolio regione sudužus kariniam bombonešiui žuvo įgulos narys, ir pridūrė, kad ieško dar vieno piloto.

„Mano dideliam apgailestavimui, žuvo trečias įgulos narys. Ketvirtojo piloto paieškos tęsiamos“, – sakė Stavropolio krašto gubernatorius Vladimiras Vladimirovas.

Dar du įgulos nariai buvo paguldyti į ligoninę.

09:48 | Per rusų ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 8, sužeisti dar 29 žmonės

Rusų pajėgoms penktadienio rytą raketomis atakuojant Ukrainos Dnipropetrovsko sritį, žuvo aštuoni civiliai, o dar 29 žmonės buvo sužeisti, pranešė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir gelbėtojai.

Pasak ministro, Dnipre nukentėjo penkiaaukštis ir civilinės infrastruktūros objektai.

Naujausiais duomenimis, žuvo du žmonės, dar 20 buvo sužeista.

Synelnykovės rajone nukentėjo daugiau kaip 10 privačių namų, kilo gaisrų. Žuvo šeši asmenys, tarp kurių yra vaikų, Dar šeši žmonės sužeisti.

Pasak I. Klymenkos, aukų skaičius tikriausiai augs.

Platformoje „Telegram“ Dnipropetrovsko regiono vadovas Serhijus Lysakas taip pat parašė, kad per ataką kilo gaisras penkių aukštų pastate Dnipre, kad buvo apgadinti du infrastruktūros objektai.

Dnipro meras Borysas Filatovas per „Telegram“ pranešė, kad buvo smogta pačiam miesto centrui.

09:18 | D. Trumpas: JAV svarbu, kad Ukraina išliktų

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, jog Jungtinėms Valstijoms yra svarbu, kad Ukraina išliktų, bei papriekaištavo sąjungininkėms Europoje, kad Kyjivui teikia per mažai pagalbos.

Apie tai ketvirtadienį jis rašė savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“.

„Kodėl Europa negali skirti tiek pinigų, kiek Jungtinės Amerikos Valstijos, kad padėtų Šaliai, kuriai desperatiškai reiškia pagalbos? Visi sutinka, kad Ukrainos Išlikimas ir Jėga Europai turėtų rūpėti labiau nei mums, bet tai svarbu ir mums! JUDINKIS, EUROPA!“, – rašė D. Trumpas.

Šis D. Trumpo pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai jis Niujorke susitiko su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda ir pagyrė Lenkiją. Buvęs prezidentas ir Lenkijos vadovas aptarė A. Dudos siūlymą, kad NATO narės gynybai turėtų skirti ne 2, o mažiausiai 3 proc. savo BVP.

08:53 | CŽA direktorius: Ukraina karą pralaimėti gali dar 2024 m., jei negaus paramos

„Politico“ cituoja JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorių Williamą Burnsą, kuris įspėja Amerikos įstatymų leidėjus, kad finansinės pagalbos nesulaukusi Ukraina karą pralaimėti gali dar šiemet.

Ketvirtadienį kalbėdamas G. W. Busho prezidentiniame centre, W. Bernsas paragino įstatymų leidėjus patvirtinti papildomą programą, pagal kurią Ukrainos karo veiksmams būtų skirti milijardai. Ši parama, pasak jo, leistų ukrainiečiams pasipriešinti okupantams.

„Gavę postūmį, kurį karinė pagalba suteiks tiek praktiškai, tiek psichologiškai, ukrainiečiai yra pasirengę išsilaikyti iki 2024 m. ir įveikti arogantišką Vladimiro Putino nuomonę, kad laikas yra jo pusėje“, – sakė W. Burnsas.

CŽA direktorius perspėjo, kad „vaizdas bus kur kas liūdnesnis“, jei Kongresas nepalaikys iniciatyvos. Pasak jo, rizika yra gana reali, nes iki 2024 m. pabaigos ukrainiečiai gali pralaimėti mūšio lauke arba bent jau pastatyti V. Putiną į tokią padėtį, kad jis iš esmės galėtų diktuoti politinio susitarimo sąlygas.

08:14 | Rusija teigia virš Belgorodo numušusi dešimtis oro taikinių

Rusijos oro gynyba virš pietinės Belgorodo srities numušė 25 oro taikinius, penktadienio rytą tinkle „Telegram“ pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Pagrindinis tikslas esą buvo Belgorodo miestas, informuoja agentūra „Reuters“.

Apgadinta virtinė privačių namų ir kitų pastatų. Nedidelį gaisrą viename sandėlyje pavyko greitai užgesinti.

07:39 | Rusijoje po kovinės užduoties sudužo karinis lėktuvas

Rusijos Federacijos Stavropolio krašte sudužo karinis lėktuvas, „Telegram“ pranešė gubernatorius Vladimiras Vladimirovas.

07:00 | Ukrainiečiai dronais sunaikino rusų karius gabenusį laivą

Valstybinės sienos apsaugos tarnybos spaudos biuras pranešė, kad Ukrainos pasieniečiai viename iš pietinių šalies regionų susekė karius plukdžiusį rusų laivą ir dronais kamikadzėmis sėkmingai jį sunaikino.