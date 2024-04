Ukraina kaip reikiant sugriežtino mobilizaciją: nuo jos bėgantys neteks teisės vairuoti ir gauti pasą

Nuo šiol kiekvienas ukrainietis, išeidamas iš namų, privalės su savimi turėti karinį pažymėjimą. Priešingu atveju jis gali tiesiai iš gatvės atsidurti karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje, o po kelių mėnesių – kare.

Per 60 dienų nuo įstatymo įsigaliojimo 18–60 metų vyrai turi atvykti į karo prievolės ir komplektavimo ar atitinkamą tarnybą ir užpildyti duomenis (arba tai padaryti elektroniniu būdu). Tokiu būdu jie pateikia duomenis apie save Ukrainos kariuomenei. Priešingu atveju šaukiamojo amžiaus vyrams gresia bauda, siekianti net 22 tūkst. grivinų (520 eurų), rašo Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“.

Vyresni nei 25 metų vyrai (Zelenskis neseniai sumažino šauktinių amžių nuo 27 iki 25 metų) pirmiausia vyks į karinius mokymus, truksiančius ne mažiau kaip mėnesį, o tada bus priskirti prie atitinkamo dalinio. Jaunesni (18–25 metų) vyrai turės praeiti trijų mėnesių karinius mokymus. Be jų Ukrainos vyrai neturės jokių galimybių užimti svarbias pareigas valstybiniame sektoriuje.

Tiems, kurie neatvyks į karo komplektavimo tarnybą, bus atimta teisė vairuoti – vairuotojo pažymėjimas taps negaliojantis.

Pabėgėliai ukrainiečiai taip pat turės registruotis

Į užsienį išvykusiems šauktinio amžiaus ukrainiečiams vyrams taip pat teks užsiregistruoti karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje. To nepadarius per du mėnesius, ukrainiečiams vyrams nepavyks gauti naujų pasų. Be paso jiems nebus pratęstas leidimas gyventi priimančioje šalyje.

Šaukimai nebus taikomi vyrams, auginantiems neįgalius vaikus, vienišiems tėvams, studentams. Iki šiol dėl sveikatos problemų nepašauktiems vyrams medicininį patikrinimą teks praeiti iš naujo.