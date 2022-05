Karas Ukrainoje. Skelbia apie Rusijos nuostolius: karo metu žuvo virš 23 tūkst. karių, per parą sunaikinti 2 lėktuvai ir 7 bepiločiai orlaiviai

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:56 | Zelenskis: nors Rusijos pajėgos susilpnėjusios, ji vis dar turi resursų smogti Ukrainai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kasdieniame kreipimesi į tautą pateikė informaciją apie Rusijos nuostolius kare.

Pasak prezidento, nors Rusija patyrė nemenkus nuostolius, visgi „okupantai vis dar turi įrangos sandėlyje ir raketų smogti mūsų šaliai“.

„Bet šis karas Rusiją jau taip susilpnino, kad paradui Maskvoje tenka planuoti dar mažiau karinės technikos", – sako V. Zelenskis.

Jis sakė, kad Ukrainos pajėgos iki šiol sunaikino apie 1000 rusų tankų, 2500 šarvuočių ir beveik 200 lėktuvų.

06:16 | Blinkenas kalbėjosi su Kuleba

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, rašo „The Guardian“

A. Blinkenas „pabrėžė tvirtą Jungtinių Valstijų paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui žiaurios Rusijos agresijos akivaizdoje“.

Jiedu taip pat aptarė administracijos 33 milijardų dolerių paramos prašymą Kongresui dėl saugumo, ekonominės ir humanitarinės pagalbos, kad Ukraina galėtų „nugalėti nesąžiningą Kremliaus karą“.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba to follow up on our meetings in Kyiv. I highlighted the latest U.S. steps in supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of the Kremlin’s brutal, unprovoked war. #UnitedWithUkraine