Angelina Jolie lankosi Ukrainoje: atvyko padėti karo siaubiamai šaliai

Šeštadienį, balandžio 30-ąją, socialinėse medijose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti Lvivo kavinėje užfiksuota Holivudo žvaigždė A. Jolie.

Vaizdo įraše A. Jolie matyti įžengianti į kavinę. Žvaigždė joje pasirodė su pilku džemperiu ir pilkomis kelnėmis, nešėsi didelę juodą kuprinę.

Kavinėje A. Jolie neišvengė gerbėjų dėmesio, užsisakant kavą jai teko pasirašyti ant Ukrainos spalvų lapo.

Internete taip pat pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kad A. Jolie užsuko ir į traukinių stotį, kur bendravo su nuo karo veiksmų iš namų pasitraukusiais ukrainiečiais.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8