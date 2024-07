Svarbiausi įvykiai:

18:59 | Zelenskis: smogta vaikų aikštelei

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikslino, kad smūgis Mykolajive buvo suduotas vaikų žaidimų aikštelėje prie gyvenamojo namo.

„Šiuo metu žinoma apie penkis sužeistus žmones. Per šį smūgį žuvo trys žmonės, įskaitant vaiką. Reiškiu užuojautą šeimai ir draugams.

Rusija savo teroru kasdien įrodinėja, kad spaudimas yra menkas. Šis gyvybės naikinimas turi būti sustabdytas. Reikia naujų sprendimų mūsų gynybai paremti. Rusija turi pajusti taikos galią“, – sako jis.

Mykolajivui rusai smogė penktadienio vakarą.

18:39 | Mykolajive žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas

Per rusų raketų ataką Mykolajive penktadienį žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikas, rašo „Ukrinform“.

„Mes jau žinome apie tris žuvusius, tarp jų ir vaiką. Nėra jokio pasiteisinimo šiai atakai“, – cituojamas miesto meras Oleksandras Sienkevyčius.

Apie Mykolajivo ataką buvo pranešta penktadienį vakare.

18:27 | Plinta melagingas vaizdo įrašas: siekiama apšmeižti ukrainiečių tragediją

Rusijos propagandiniai informaciniai šaltiniai, taip vadinamieji „Z kanalai“, išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai ukrainiečių pareigūnas apipila krauju gydytojo aprangą. Kokių konkrečiai tikslų buvo siekiama šiuo vaizdo įrašu, nėra aišku, tačiau jame yra daug netikslumų, lyginant su originaliomis įvykio nuotraukomis.

17:57 | Smūgis Mykolajivui

Mykolajive buvo apšaudytas gyvenamasis rajonas, rašo „Ukrinform“. Vietoje jau dirba tarnybos.

17:38 | Fondas Ukrainai liepos mėnesį iš įšaldyto Rusijos turto gaus daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų

Belgijoje įsikūrusi tarpuskaitos įstaiga „Euroclear“ šį mėnesį perves pirmąsias įplaukas iš įšaldyto Rusijos turto į Europos fondą Ukrainai.

Atitinkamas pareiškimas buvo paskelbtas „Euroclear“ interneto svetainėje, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.

„Šalia gerų pagrindinės veiklos rezultatų „Euroclear“ toliau uoliai įgyvendina tarptautines sankcijas Rusijos turtui. Be to, „Euroclear“ vykdo svarbius įsipareigojimus, susijusius su nenumatytų pajamų surinkimu, ir netrukus atliks pirmąjį 1,55 mlrd. eurų mokėjimą į Europos fondą Ukrainai“, – pažymėjo „Euroclear“ generalinė direktorė Valerie Urbain.

Pasak „Euroclear“, be to, dar 836 mln. eurų pelno mokesčio turi būti sumokėta Belgijos valstybei už 2024 metų sausio-birželio mėnesiais gautą pelną, susijusį su įšaldytu Rusijos turtu.

2024 metų birželio pabaigoje „Euroclear Bank“ balansas sudarė 207 mlrd. eurų, iš kurių 173 mlrd. eurų susiję su sankcionuotu Rusijos turtu.

„Ukrinform“ primena, kad Japonija ketina prisiimti organizacinę naštą suteikiant Ukrainai 3,3 mlrd. JAV dolerių paskolų, kurios yra dalis paramos iš Didžiojo septyneto (G7) narių, tam panaudojant palūkanas, gautas už Rusijos valstybės turtą, įšaldytą vykdant sankcijas dėl Maskvos invazijos į kaimyninę valstybę.

Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

16:58 | Rusija ruošiasi naujam puolimui: „Tokio dalyko seniai nematėme“

Neatmetama galimybė, kad Rusija Zaporižios kryptimi kaupia atsargas puolimui prieš Vuhledarą, sako Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, rašo UNIAN.

„Vyksta priešo karių perkėlimas, pakeistas paskirties kelias. Vienu metu iš dviejų krypčių, tai yra tiesiogiai fiksuojame judėjimą iš Donecko krypties, iš Novoazovsko krypties“, – sako jis.

Anot P. Andriuščenkos, perkeliami ištisi suformuoti daliniai, okupantai juda kolonomis.

„Tokio dalyko seniai nematėme. Paprastai kalbama apie tai, kad atvežamas koks nors naujas paruoštas dalinys ir pastatomas kur nors netoli kontakto linijos. Tokią pačią tendenciją matėme prieš rengiantis Avdijivkos ir Marijinkos puolimams. Tuo metu jie buvo sutelkti tiesiogiai Mariupolio rajone. Dabar tą patį stebime su Zaporižios srities Rozovskio rajonu ir Polohovskio rajonu“, – teigia jis.

Zaporižios srityje dislokuoti nauji priešo daliniai kol kas nedalyvavo jokiuose karo veiksmuose.

„Ten, kur dabar dislokuoti šie daliniai, nėra aktyvios fronto linijos, tai yra nevyksta joks aktyvus puolimas. O ir tiesiogiai netampa pozicijomis, esančiomis arčiau „nulio“, o daugiau stovi rezerve“, – komentuoja P. Andriuščenka.

15:57 | Numuštas rusų Su-25: „Jau liepsnoja Ukrainos Donbaso stepėse“

Pokrovsko kryptimi (Donecko sritis) Ukrainos kariškiai numušė Rusijos šturmo lėktuvą Su-25, kuris bandė apšaudyti gynybos pajėgų dalinių pozicijas.

„Priešlėktuvinės gynybos pajėgos iš atskiros mechanizuotosios brigados, pavadintos generolo Marko Bezručko vardu, sunaikino dar vieną šturmo lėktuvą Su-25, kuris jau liepsnoja Ukrainos Donbaso stepėse“, – sakoma „Chortyckij veter“ pranešime, kurį cituoja UNIAN.

Pažymima, kad dėl mūsų priešlėktuvinių ginkluotųjų pajėgų taiklumo, meistriškumo ir profesionalumo šiandien Rusijos aviacija vienu koviniu lėktuvu - atakos lėktuvu Su-25 - sumažino kovinių lėktuvų skaičių.

15:14 | Pietų Ukrainoje per rusų atakas žuvo du žmonės

Per rusų atakas Ukrainos pietinėje Chersono srityje, dešiniajame Dnipro krante penktadienį žuvo du žmonės, pranešė pareigūnai.

Diena anksčiau Kyjivas pripažino, kad jo atraminės pozicijos kairiajame krante daugiausia yra sunaikintos.

Ukrainiečiams pernai pavyko įkurti nedidelį placdarmą kairiajame Dnipro krante – taip buvo siekiama sukurti buferinę zoną, padedančią apsisaugoti nuo rusų atakų.

Tačiau ketvirtadienį kariuomenė pripažino, kad, nors kovos ten vis dar tęsiasi, „dauguma ukrainiečių karių pagrindinių pozicijų“ Krynkų kaime visiškai sunaikinta.

14:48 | NATO pajėgų vadas Europoje: nereikia „puoselėti iliuzijų“ dėl karo Ukrainoje pabaigos, Rusija bus labai pikta

Aspeno institute vykusioje diskusijoje NATO jungtinių pajėgų Europoje vyriausiasis vadas generolas Christopheris Cavoli pareiškė, kad pasaulis neturėtų „puoselėti iliuzijų“ dėl karo Ukrainoje pabaigos, skelbia „Voice of America“.

Pasak jo, karo veiksmų Ukrainoje baigtis yra gyvybiškai svarbi Europos ir pasaulio saugumo ateičiai. Be to, pasibaigus karui Ukrainoje – nesvarbu, kaip jis baigsis, – Aljansas turės labai didelių problemų su Rusija.

„Turėsime situaciją, kai Rusija atkurs savo pajėgas, dislokuosis prie NATO sienų, ir jai vadovaus daugiausia tie patys žmonės, kaip ir dabar, ir kuri bus įsitikinusi, kad mes esame priešai, be to, bus labai, labai pikta“, – įspėjo generolas.

Jis pabrėžė, kad ES ir NATO šalių pramoninė gamyba turi būti pasirengusi šiam iššūkiui, ir pridūrė, kad šiuo metu pagrindinė problema yra ne tiek finansai, kiek karinės įrangos gamyba.

NATO pratybos Norvegijoje (26 nuotr.) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) +22 NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) Didžiausios NATO pratybos nuo Šaltojo karo laikų sukėlė Rusijos nepasitenkinimą

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO pratybos Norvegijoje

14:08 | Estija svarsto naktimis uždaryti pietrytinius sienos kirtimo punktus

Estijos finansų ministerija nusiuntė vyriausybei apsvarstyti pakeitimus, pagal kuriuos keliais kirsti pietrytinę valstybės sieną ir vežti prekes per ją būtų galima tik dienos metu.

Finansų ministras Martas Vorklaevas (Martas Verklajevas) sakė, kad sausumos sienų su Rusija ir Baltarusija kirtimo punktai jau yra uždaryti Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

„Tai reiškia, kad mūsų Koidula ir Luhama yra kaip „langas į Europą“, pro kurį tęsiasi Rusijos prekyba su Europa, tačiau prekybos į rytus skatinimas neatitinka Estijos interesų“, – sakė jis.

13:37 | Rusijos prokurorai reikalauja skirti JAV žurnalistui E. Gershkovichiui 18 metų įkalinimo bausmę

Rusijos prokurorai pareikalavo 18 metų įkalinimo bausmės JAV žurnalistui Evanui Gershkovichiui, penktadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

„Prokuratūra paprašė 18 metų įkalinimo griežto režimo pataisos darbų kolonijoje“, – žurnalistams sakė teismo Uralo Jekaterinburgo mieste atstovė. „The Wall Street Journal“ žurnalisto teismas vyko už uždarų durų.

12:58 | NATO vadas įspėja ruoštis blogiausiam scenarijui – karas Ukrainoje truks dešimtmetį

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas BBC ketvirtadienį sakė, kad NATO sąjungininkės turi pasirengti blogiausiam scenarijui – dešimtmetį truksiančiam karui Ukrainoje.

I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu (20 nuotr.) I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu +16 I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. I. Šimonytė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu

12:30 | Rusai apšaudė greitosios pagalbos automobilį Chersono priemiestyje, sužeisti du žmonės

Penktadienį rusai apšaudė greitosios medicinos pagalbos brigadą Chersono priemiestyje ir sužeidė du žmones. Tai pranešė Chersono miesto karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Į vieną iš Chersono ligoninių atgabenti du sužeistieji – greitosios medicinos pagalbos darbuotojai“, – sakoma pranešime.

Gautomis žiniomis, 32 metų felčeris ir 63 metų vairuotojas patyrė uždaras galvos smegenų traumas. Abiejų nukentėjusiųjų būklė yra vidutinio sunkumo. Jų automobilį atakavo rusų dronas. Medikai pakliuvo į apšaudymą Chersono priemiestyje po 10 valandos.

11:51 | Zelenskis: „karštoji“ karo fazė gali baigtis jau šiemet

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis interviu BBC pareiškė, kad viso pasaulio bendruomenė turi daryti spaudimą Rusijai ir įtikinti ją sėsti prie derybų stalo bei apsvarstyti galimybę nutraukti karą

„Tai nereiškia, kad visos teritorijos atgaunamos jėga. Manau, kad diplomatijos galia gali padėti“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos vadovas pridūrė, kad jei Ukrainos sąjungininkai Vakaruose išliks stiprūs, karo su Rusija „karštoji fazė“ gali baigtis iki šių metų pabaigos. Jis taip pat pabrėžė, kad mūšio lauke susilpnėjusi Rusija suteiks Ukrainai stipresnę poziciją prie derybų stalo.

„Darant spaudimą Rusijai, manau, kad įmanoma susitarti dėl diplomatinio sprendimo“, – sakė Ukrainos prezidentas.

NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (12 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) +8 Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO viršūnių susitikimas Vašingtone

11:15 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 980 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų liepos 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 564 620 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 250 tankų (+5), 15 902 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 15 520 artilerijos sistemų (+55), 1 120 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 894 oro gynybos priemonių (+1), 361 lėktuvo (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 12 316 dronų (+42), 2 401 sparnuotosios raketos (+3), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 20 909 automobilių (+76), 2 593 specialiosios technikos vienetų (+0).

10:20 | Okupuotame Luhanske griaudėjo sprogimai, kilo gaisras

Liepos 19-osios rytą laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo mažiausiai 10 garsių sprogimų. Po to į dangų pakilo dūmų stulpas, praneša UNIAN.

Vietos pokalbių svetainių duomenimis, sprogimai ir gaisras užfiksuoti Aviacijos mokyklos rajone.

Okupacinė valdžia iš karto prabilo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ataką ir pareiškė, kad dirba oro gynyba.

Ukrainos valdžia šio incidento kol kas nekomentuoja.

09:42 | Per rusų apšaudymą Chersono srityje žuvo moteris

Liepos 19-osios rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono srities Bilozerkos gyvenvietę, priešo smūgis pražudė moterį.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rytą Rusijos kariuomenė paleido ugnį į gyvenamąjį namą Bilozerkoje. 72 metų amžiaus vietos gyventoja buvo mirtinai sužeista savo namuose", – pažymėjo pareigūnas.

09:07 | V. Orbanas paskelbė laišką ES lyderiams, kuriame detalizuoja savo Ukrainos „taikos misiją“

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas ketvirtadienį paskelbė laišką, kurį parašė Europos Sąjungos šalių lyderiams ir kuriame išdėstė savo įspūdžius iš pastarojo meto vizitų, papiktinusių daugelį jo sąjungininkų.

Laiške, kurį liepos 12 dieną nusiuntė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Charles'iui Micheliui, V. Orbanas pateikia savo vertinimą apie susitikimus, surengtus per jo „taikos misija“ vadinamus šio mėnesio vizitus, įskaitant apsilankymus Maskvoje ir Pekine.

08:39 | JAV skubiai atsakė į Rusijos grasinimą branduoliniais ginklais: „Tai kelia nerimą“

Rusija šią savaitę pareiškė neatmetanti galimybės Europoje dislokuoti raketų, ypač su branduoline įranga. Taip esą reaguojama į Jungtinių Valstijų tolimojo nuotolio ginklų dislokavimą Vokietijoje.

JAV į tokį grasinimą atsako atidžiai stebinti situaciją, nes bet koks branduolinis grasinimas kelia nerimą. JAV valstybės departamento atstovo spaudai pavaduotojas Vedantas Patelis sakė: „Bet kokia retorika ir kalbos apie branduolinių galvučių panaudojimą ar dislokavimą, žinoma, kelia nerimą ir mes ir toliau atidžiai į tai atsižvelgsime“.

Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (24 nuotr.) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) +20 Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė

08:13 | Šaltiniai: D. Trumpas ir V. Zelenskis penktadienį numatę pokalbį telefonu

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra numatę penktadienį pasikabėti telefonu, amerikiečių televizijai CNN sakė du apie šiuos planus informuoti šaltiniai.

Tai būtų pirmas V. Zelenskio ir D. Trumpo pokalbis nuo to laiko, kai pastarasis paliko Baltuosius rūmus. Skambutis planuojamas Europoje nerimaujant dėl to, kokia būtų D. Trumpo politika karo Ukrainoje atžvilgiu, jei jis lapkritį laimėtų JAV prezidento rinkimus.

Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (6 nuotr.) Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX) Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX) Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX) +2 Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX) Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX) Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“ (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirmoji Trumpo kalba po pasikėsinimo: „Dievas buvo mano pusėje“

07:37 | V. Zelenskis dalyvaus Didžiosios Britanijos vyriausybės posėdyje

Londone esantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus Didžiosios Britanijos vyriausybės posėdyje. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Didžiosios Britanijos ministro pirmininko biuro atstovai.

„Rytą ministras pirmininkas priims prezidentą V. Zelenskį per neeilinį vyriausybės posėdį“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad V. Zelenskis bus pirmasis oficialus naujojo Didžiosios Britanijos premjero Keiro Starmerio svečias iš užsienio.

„Manoma, kad Ukrainos vadovas susitiks su naujosios vyriausybės nariais ir informuos juos apie situaciją mūšio lauke Ukrainoje, taip pat apie būtinybę stiprinti Europos karinį-pramoninį kompleksą, kad būtų galima užkirsti kelią Rusijos grėsmei“, – pabrėžė Didžiosios Britanijos premjero biuras.

07:00 | Rusų smūgis sužeidė 7 žmones, tarp jų – 14-metis

Jis priminė, kad rusai tokius pareiškimus periodiškai daro nuo pat savo agresijos prieš Ukrainą pradžios: „Taigi aš tiesiog nenoriu spekuliuoti, bet, žinoma, mes ir toliau atidžiai stebime [situaciją]“.

Penktadienio rytą Rusijos pajėgos atakavo Charkivo srities Čuhuivo miesto centrinę dalį, dėl to buvo sužeisti 7 žmonės, tarp jų – vaikas. Apie tai skelbia Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas.

„Šiuo metu sužeisti 7 žmonės, tarp jų 14 metų berniukas. Visų jų būklė vidutinė ir lengva. Berniuko būklė stabili. Toliau tęsiamas padarinių likvidavimas“, – „Telegram“ rašo gubernatorius.