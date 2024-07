Svarbiausi įvykiai:

20:49 | Sprogimai Odesoje

Odesoje nugriaudėjo sprogimai, rašo „Kanal 24“. Pranešama, kad Odesa yra atakuojama. Oro pavojus paskelbtas dalyje Ukrainos.

20:10 | Ukraina skuba kurti dronus su dirbiniu intelektu: kaip keistųsi padėtis fronte?

Ukrainoje kelios įmonės skuba kurti dronus su dirbtiniu intelektu, praneša „Reuters“. Manoma, kad sistemos padėtų valdyti dronų pajėgas, įgyti technologinį pranašumą mūšio lauke.

Ukrainoje dirbtinio intelekto dronų kūrimas iš esmės skirstomas į vizualines sistemas, padedančias atpažinti taikinius ir nukreipti į juos bepiločius orlaivius, vietovės žemėlapių sudarymą navigacijai ir sudėtingesnes programas, leidžiančias bepiločiams orlaiviams veikti tarpusavyje sujungtais „būriais“. Viena iš šioje srityje dirbančių bendrovių yra „Swarmer“, kurianti programinę įrangą, sujungiančią dronus į tinklą. Sprendimai gali būti nedelsiant įgyvendinami visoje grupėje, o žmogus įsitraukia tik tam, kad patvirtintų automatizuotus smūgius.

„Kai bandote padidinti mastą (su žmonėmis pilotais), tai tiesiog neveikia“, – sako „Swarmer“ generalinis direktorius Serhijus Kuprijenka. Bendrovė „Swarmer“ yra viena iš daugiau kaip 200 technologijų įmonių, kurios atsirado nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją. 2022 m. IT srityje dirbantys civiliai kūrė dronus ir kitus prietaisus, kad padėtų Ukrainai kovoti su daug didesniu priešu.

S. Kuprijenka sako, kad kol žmonės pilotai sunkiai vykdo operacijas, kuriose dalyvauja daugiau nei penki dronai, dirbtinis intelektas galės apdoroti šimtus. Anot jo, technologija tobulinama ir išbandyta buvo kol kas tik eksperimentiniu būdu.

Naujojo Amerikos saugumo centro vyresnysis mokslinis bendradarbis Semuelis Bendetas teigia, kad dirbtinio intelekto dronų valdymo sistemoms greičiausiai reikės žmogaus, kad sistema nepadarytų klaidų pasirinkdama taikinius.

Taip pat kyla daug abejonių dėl ginklų, kuriuose nėra žmogaus vertinimo, etikos. 2020 m. Europos Parlamento tyrimo dokumente įspėta, kad tokios sistemos gali pažeisti tarptautinę humanitarinę teisę ir sumažinti slenkstį, nuo kurio galima pradėti karą.

Dirbtinis intelektas jau naudojamas kai kuriuose Ukrainos tolimojo nuotolio dronų smūgiuose, kurių taikiniai yra kariniai objektai ir naftos perdirbimo gamyklos, esančios už šimtų kilometrų Rusijos teritorijoje. Vienas Ukrainos pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, agentūrai „Reuters“ sakė, kad šiose atakose kartais dalyvauja maždaug 20 dronų būrys.

Pagrindiniai dronai skrenda į taikinį, tačiau kitų užduotis – pakeliui sunaikinti arba išblaškyti oro gynybos sistemas. Šaltinis pridūrė, kad tam jie naudoja dirbtinį intelektą, kurį prižiūri žmogus, padedantį pastebėti taikinius ar grėsmes ir suplanuoti galimus maršrutus.

19:33 | Komisaras: Ukraina iš Rusijos ir okupuotų teritorijų susigrąžino 758 vaikus

Ukraina iš Rusijos ir laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų jau susigrąžino 758 vaikus, su darbo vizitu lankydamasis Ternopilio regione pasakė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.

„Tai – nedidelis skaičius, turint omenyje, kad mums ligi šiol pavyko užfiksuoti 20 000 vaikų. Tai yra vaikai, kuriuos Rusijos Federacija deportavo, faktiškai pagrobė nuo 2014 m., taip pat vaikai, kuriuos Rusija jėga perkėlė laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų viduje“, – pasakė D. Lubinecas.

Jo teigimu, grįžęs kiekvienas vaikas siunčiamas į specialiai tuo tikslu įsteigtą Vaikų teisių apsaugos centrą, kur, dalyvaujant Tarptautinio Baudžiamojo Teismo ekspertams, atliekami tyrimai ir registruojami Rusijos ukrainiečių vaikų atžvilgiu įvykdyti nusikaltimai.

18:44 | Zelenskis ragina Vakarus numušinėti rusų raketas virš Ukrainos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spaudžia Vakarų sąjungininkes, kad šios tiesiogiai virš Ukrainos numušinėtų rusų raketas ir dronus. „Turi būti kolektyvinė valia juos numušti, kaip tai buvo su Irano raketomis ir dronais (Izraelio atveju)“, – sakė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Blenheimo rūmuose netoli Oksfordo.

V. Zelenskis pabrėžė, kad tai, jo nuomone, nebūtų puolimas prieš Rusiją. Raketos ir dronai esą nėra valstybinio suvereniteto nešėjai.

„Šių žingsnių būtina imtis“, – kalbėjo V. Zelenskis ir konkrečiai paminėjo JAV, Didžiąją Britaniją. Prancūziją, Vokietiją ir Lenkiją. „Jūsų drąsa gali būti lemiama taikai“, – pridūrė jis.

Balandį buvo atremtas didelis Irano puolimas prieš Izraelį, kai į žydų valstybę buvo paleista daugiau kaip 300 raketų ir bepiločių. Šie buvo numušti pasitelkus JAV, britų ir prancūzų naikintuvus bei oro gynybos sistemas.

Ukraina Rusijos invazijos pradžioje 2022 m. primygtinai paragino NATO valstybes neleisti Rusijai toliau vykdyti oro antskrydžių prieš šalį. Tačiau NATO nesutiko įvesti neskraidymo zonos. Kyjivo rėmėjos tada pažadėjo skirti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų.

17:58 | NATO vadovas: „labai svarbu“, kad JAV toliau remtų Ukrainą

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pasakė, jog yra „labai svarbu“, kad Jungtinės Valstijos toliau teiktų pagalbą Ukrainai, buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui savo viceprezidentu pasirinkus pagalbos Kyjivui skeptiką.

„Šiaurės Amerika ir Europa turi kartu dėti šias pastangas, o Jungtinės Valstijos yra didžiausios sąjungininkės. Todėl tikiuosi, kad jos toliau rems Ukrainą“, – per pertrauką tarp Didžiojoje Britanijoje vykstančio Europos viršūnių susitikimo renginių naujienų agentūrai AFP pasakė J. Stoltenbergas.

17:30 | Ukrainos generolas įvertino Putino veiksmus: jis yra kritinėje padėtyje ir skuba

Ukrainos kariuomenės generolas Mykola Malomužas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas bando suburti sąjungininkus, kad galėtų daryti spaudimą Europos Sąjungai ir JAV, rašo UNIAN.

16:57 | Pareigūnai: Rytų Ukrainoje Rusijos pajėgos pražudė 5 žmones

Rusijos pajėgos ketvirtadienį Ukrainos rytinėje Donecko srityje pražudė penkis civilius gyventojus, pranešė regiono pareigūnai.

Šiuo metu Kremlius savo puolamuosius pajėgumus telkia į Donecko regioną, kurį teigia aneksavęs praėjus keliems mėnesiams po 2022 metų vasario mėnesį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.

Regiono prokurorai nurodė, kad Rusijos pajėgos pražudė sutuoktinių porą kaime netoli Kostiantynivkos.

„Dėl smūgio į gyvenamąjį namą mirė 85 metų vietos gyventojas. Buvo bandoma išgelbėti jo žmoną, tačiau ji mirė teikiant skubią pagalbą“, – teigiama regiono pareigūnų išplatintame pranešime.

Priduriama, kad Rusijos pajėgos taip pat apšaudė Hrodivką ir pražudė tris 26-erių, 32-ejų ir 77-erių moteris.

Be to, per kelis kitus išpuolius Donecko regione buvo sužeisti dar trys civiliai, pridūrė prokurorai.

Dėl ginkluotės trūkumo pastaraisiais mėnesiais Ukrainos kariams sunkiai sekasi atlaikyti Rusijos pajėgų puolimą Donecko regione.

16:33 | Rusai smogė humanitarinės misijos automobiliui

Chersono regione rusai iš drono numetė sprogmenų ir apgadino humanitarinės misijos automobilį, rašo „Ukrinform“. Išpuolis įvykdytas šiek tiek po pietų.

Dėl apšaudymo užsidegė gyvenamasis namas. Išpuolio metu žuvo 74-erių vietos gyventojas.

15:47 | Zelenskis klausė Europos lyderių: ar į tai kaip nors sureagavo Putinas?

Pasisakydamas Europos politinės bendruomenės susitikimo renginyje Ukrainos prezidentas paragino atšaukti ribojimus tolimojo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijai, naudojant Vakarų ginkluotę.

V. Zelenskis priminė Europos lyderiams, kad leidimas smogti Rusijos teritorijai ne tik nesukėlė eskalacijos, bet ir padėjo sustabdyti V. Putino karių puolimą Charkivo srityje, tai yra – sumažino ją.

„Mes neleidome Rusijai prasiveržti Charkivo srityje. Putinas paaukojo dešimtis tūkstančių savo piliečių, tačiau nieko nepasiekė, nieko svarbaus ar reikšmingo. Tai tapo įmanoma mūsų karių išmintingumo ir mūsų partnerių išmintingumo dėka, kai jie atšaukė ribojimus dėl ginkluotės panaudojimo pasienyje. Tai sukėlė eskalaciją? Ne. Atvirkščiai, tai blokavo Putino bandymus išplėsti karą. Putinas į tai kažkaip reagavo? Ne“, – aiškino V. Zelenskis.

V. Zelenskis pridūrė, kad kuo mažiau ribojimų Ukrainai bus dėl ginklų panaudojimo, tuo sparčiau Rusija judės link taikos. Jis taip pat akcentavo, kad reikia „sunaikinti visus Rusijos aerodromus iš kurių bombarduojami vaikai“.

„Kariniai aerodromai, iš kurių kyla rusų lėktuvai ir bombarduoja mūsų miestus, žmones, mūsų vaikus, o taip pat rusų raketų paleidimo vietos – tai turi būti sunaikinta. Tai ne tik sunaikintų kai kuriuos taikinius, tačiau ir sumažintų Rusijos galimybę tęsti šį karą. Raketos ir bepiločiai nėra valstybės suvereniteto garantas. Todėl turėtų būti kolektyvinė valia, kolektyvinis noras numušti juos, kaip daroma su iraniečių raketomis ir bepiločiais. Aš kreipiuosi į visus lyderius, kurie gali pademonstruoti reikalingą drąsą. Šie sprendimai turi būti priimti“, – aiškino jis.

14:48 | Jekaterinburge liepsnoja ypatinga Rusijos karinė gamykla

Rusijos žiniasklaida skelbia nuotraukas ir vaizdo įrašus, kaip ketvirtadienį Jekaterinburge liepsnoja karinė gamykla „Uraltransmaš“. Gaisras išplito 420 kv. metrų plote.

„Uraltransmaš“ yra viena iš Rusijos karinio-pramoninio komplekso įmonių, kuri specializuojasi karinės įrangos ir staklių gamyboje.

Tai taip pat vienintelė įmonė Rusijoje, gaminanti savaeigius ginklus.

14:15 | Rusijos žiniasklaida rusus ruošia dar 10 metų truksiančiam karui

Rusijos valstybinė žiniasklaida taip suredagavo Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo Dmitrijaus Medvedevo komentarus, kad skambėtų, jog jis pasakė, kad Ukrainos valstybės neliks iki 2034 m. Pasak JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų, taip Rusijos žiniasklaida ruošia šalies visuomenę ilgalaikiam karui Ukrainoje, žadėdami, kad Rusija savo tikslą – sunaikinti Ukrainos valstybingumą – įgyvendins per dešimt metų.

13:40 | Rusai skundžiasi netektimis: sako, kad nuostoliai 6 tūkst., o iš tikrųjų – 12 tūkst.

Rusijos gynybos ministerija bent dvigubai mažina realias kariuomenės netektis kare Ukrainoje. Vienas iš rusų karininkų išsidavė, kad jo brigadoje vietoje oficialiai nukautų 6 tūkst. rusų karių, iš tiesų netekta 12 tūkst.

13:05 | Rusai smogė kaimui Charkivo srityje, žuvo moteris, dar du žmonės sužeisti

Liepos 18-osios naktį Rusijos kariškiai valdomąja aviacine bomba smogė Charkivo srities Hluškivkos kaimui, žuvo moteris, du vyrai buvo sužeisti.

Tai feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Preliminariais duomenimis, Rusijos kariuomenė smogė Kupjansko rajono Hluškivkos kaimui valdomąja aviacine bomba apie 2 val. 30 min.

12:32 | Ukraina teigia tebekovojanti kairiajame Dnipro upės krante

Ketvirtadienį Ukraina pranešė, kad jos gynybinės pozicijos aplink Krynkų kaimą kairiajame Dnipro upės krante pietinėje Chersono srityje sunaikintos, bet operacijos ten tęsiamos.

Kariuomenės atstovas komentavo padėtį po Ukrainos žiniasklaidos pranešimų, kad kariuomenė pasitraukė iš nesaugaus placdarmo kaime kairiajame upės krante, itin pykdžiusio Maskvą.

„Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau vykdo kovines misijas kairiajame Dnipro upės krante, taip pat ir Krynkų rajone“, – per valstybinę televiziją sakė kariuomenės atstovas Dmytro Lychovijus. „Tačiau tiesa, kad dauguma pagrindinių Ukrainos karių pozicijų šiame kaime buvo visiškai sunaikintos dėl intensyvios, kombinuotos, ilgalaikės priešo ugnies“, – pridūrė jis.

11:58 | V. Zelenskis vieši JK, kur vyks Europos politinės bendrijos susitikimas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko į Jungtinę Karalystę, kur vyks Europos politinės bendrijos (EPB) susitikimas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ V. Zelenskis rašė, kad jis ne tik dalyvaus ketvirtajame EPB viršūnių susitikime, bet ir planuoja derybas su karaliumi Charlesu III (Karoliu III), neseniai darbą pradėjusiu britų premjeru Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), naujosios jo vyriausybės pareigūnais ir gynybos bendrovių vadovais.

„Nuo pat pirmųjų plataus masto invazijos dienų Jungtinė Karalystė buvo vienu žingsniu priekyje ir buvo pasiryžusi remti Ukrainą. Būtent tokio ryžto mums reikia, kad sustabdytume Rusijos terorą“, – nurodė V. Zelenskis.

Be kita ko, EBP susitikimo kuluaruose Ukrainos lyderis susitiks su partneriais ir pasirašys keletą naujų saugumo susitarimų.

11:25 | Prieš rusus kovojantys rusai surengė sabotažą – parodė, kaip sudegino karinę techniką aerodrome

Prieš rusus kovojančio „Rusijos laisvės legiono“ kariai „Telegram“ skelbia surengę sabotažą ir sudeginę kelis karinės technikos vienetus.

„Permės krašte Legiono pasipriešinimo kovotojai sudegino kelis karinės technikos vienetus Rusijos gynybos ministerijos aerodrome. Kol mūsų bepiločiai lėktuvai ir artilerija naikina techniką mūšio lauke, [„Rusijos laisvės legiono“ kariai] neleidžia jai pasiekti net fronto linijos“, – rašoma karių pranešime.

„Būkite drąsūs ir nesustokite – tik kartu mes nugalėsime“, – pridūrė „Rusijos laisvės legionas“.

Paviešintoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip pasipriešinimo kovotojai įžengia į Rusijos karinės technikos stovėjimo aikštelę ir ją padega.

10:46 | Per parą rusai smogė Zaporižios sričiai 424 smūgius, sužeisti trys žmonės

Praėjusią parą, liepos 17-ąją, Rusijos kariuomenė smogė 424 smūgius 14-kai Zaporižios srities gyvenviečių, trys žmonės buvo sužeisti. Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Trys sužeistieji dėl Rusijos smūgių Polohų rajonui. Tarp jų – du vaikai“, – pažymėjo pareigūnas.

Rusijos kariuomenė smogė septynis oro smūgius Stepnohirskui, Piatychatkams, Lobkovei ir Olhivskei.

10:04 | Rusai per parą sužeidė 19 Donecko srities gyventojų

Praėjusią parą, liepos 17-ąją, Rusijos kariškiai sužeidė 19 Donecko srities gyventojų. Tai ketvirtadienį feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Liepos 17 d. rusai sužeidė 19 Donecko srities gyventojų“, – rašoma pranešime.

09:27 | Ukrainos oro pajėgos numušė 16 rusų dronų ir dvi raketas

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį pranešė, kad per praėjusią naktį numušė 16 rusų paleistų dronų ir dvi raketas.

Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ teigiama, kad rusai ketvirtadienio naktį atakavo 16 atakos dronų „Shahed-131/136“, paleistų iš Kursko srities, ir trimis iš pietų paleistomis aviacinėmis raketomis: dviem Ch-59/Ch-69 ir viena Ch-35.

Visi rusų dronai ir dvi raketos Ch-59/Ch-69 buvo numušti virš Dnipropetrovsko, Poltavos, Zaporižios, Kyjivo ir Charkivo sričių.

09:11 | Lavrovas skelbia apie Rusijos pasirengimą taikos deryboms: įvardijo sąlygas

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per spaudos konferenciją Jungtinėse Tautose pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi taikos deryboms.

„Prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą yra sakęs, ypač visai neseniai: esame pasirengę aptarti saugumo problemas Europoje. Žinoma, atsižvelgiant į būtinybę pašalinti pagrindines priežastis ir, žinoma, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti teisėtus Rusijos saugumo interesus. Ne kieno nors saugumo interesų sąskaita, bet bendro susitarimo kontekste“, – sakė jis.

Išties, Rusija ne kartą viešai yra sakiusi pasirengusi derėtis, tačiau kategoriškai atmeta Ukrainos sąlygas deryboms, pavyzdžiui, išvesti savo karius iš okupuotų teritorijų. Taip pat Rusija pareiškė neketinanti dalyvauti antrajame Ukrainos taikos susitikime, kur Volodymyras Zelenskis norėtų matyti Rusijos atstovą.

S. Lavrovas pažymėjo, kad Maskva primygtinai reikalaus, kad į galimą būsimą Europos saugumo sutartį būtų įtraukti „saugikliai nuo dvigubos interpretacijos“, taip pat Rusija „atidžiai stebės formuluotes ir garantijas“.

„Susitarimas, kuris, tikiuosi, bus pasiektas tam tikru etapu dėl Europos saugumo, ir šiame kontekste bus išspręsta Ukrainos krizė, – mes, žinoma, labai atidžiai žiūrėsime į jo formuluotes. Ir į šį dokumentą įtrauksime saugiklius, kad jis nebūtų pakartotinai, nešvariai, derybiškai interpretuojamas, ko šioje istorijoje apstu“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras.

08:38 | Rusija skelbia Krymo rajone sunaikinusi 33 ukrainiečių dronus ir 10 jūrinių dronų

Rusija praėjusią naktį virš Krymo numušė 33 ukrainiečių bepiločius orlaivius ir 10 į pusiasalį plaukusių jūrinių dronų, ketvirtadienį pranešė Gynybos ministerija Maskvoje.

„Oro gynybos sistemos [...] sunaikino ir perėmė 33 bepiločius orlaivius virš [...] Krymo“, – sakoma ministerijos pranešime platformoje „Telegram“.

Jame priduriama, kad pajėgos „Juodojoje jūroje sunaikino 10 jūrinių dronų, plaukusių Krymo pusiasalio link“.

Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas anksčiau ketvirtadienį sakė, kad mieste girdėti sprogimai yra susiję su Rusijos kariuomenės atsaku į „bandymą atakuoti antvandeniniu dronu“.

07:59 | Ukrainos oro gynyba perėmė visus į Kyjivą Rusijos paleistus dronus

Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus į sostinę lėkusius Rusijos dronus kamikadzes, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.

Jos vadovas Serhijus Popko sakė, kad pirminiais pranešimais nuolaužos nukrito Kyjivo Darnickio rajone. Vietą apžiūrėjusios pagalbos tarnybos su tuo susijusių sunaikinimų neaptiko.

Pareigūnas sakė, kad „sunaikinimų ar aukų“ Kyjive nėra, ir paragino gyventojus neignoruoti perspėjimų apie oro antskrydžius.

07:35 | AFP: Kyjive griaudėjo sprogimai, aidėjo oro pavojaus sirenos

Kyjive vėlai trečiadienį griaudėjo sprogimai, aidėjo oro pavojaus sirenos, o pareigūnai ragino gyventojus trauktis į slėptuves dėl rusų oro atakos grėsmės.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus Ukrainos sostinės centre. Meras Vitalijus Klyčko sakė, kad ėmė veikti oro gynybos sistemos ir kad tarnybos dirba numušto rusų drono nuolaužų kritimo vietose.

07:00 | Rusija įtraukė į ieškomų asmenų sąrašą dar vieną Ukrainos vadą

Rusijos vidaus reikalų ministerija įtraukė į ieškomų asmenų sąrašą Ukrainos sausumos pajėgų štabo viršininko pirmąjį pavaduotoją Ihorį Fiodorovą, pranešė „Current Time“.

Duomenų bazėje sakoma, kad jis „ieškomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį“, informacijos apie pareikštus kaltinimus nėra. Prieš metus, pernai birželį, Rusijos tyrimų komitetas už akių pareiškė I. Fiodorovui baudžiamuosius kaltinimus, tačiau taip pat plačiau nekomentavo. Buvo paminėta, kad nuo 2014 m. gruodžio iki 2015 m. sausio I. Fiodorovas vadovavo vienos Mariupolio dalies gynybai.

Birželį Rusijos vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų sąraše buvo buvęs Oro puolimo pajėgų vadas Mychaila Zabrodskis, buvęs karinio jūrų laivyno vadas Serhijus Haidukas ir buvęs Nacionalinės gvardijos vado pirmasis pavaduotojas Volodymyras Kondratiukas. Birželį Rusija buvo paskelbusi 28 Ukrainos karinių vadų tarptautinę paiešką.