Papasakojo daugiau apie išlaisvintus Ukrainos karius: kai kurie susirgo baisiomis ligomis

Anot jo, kai kurie Ukrainos gynėjai yra išsekę, turi svorio problemų, serga vėžiu, o vienas iš jų – tuberkulioze.

Dalis jų yra sužaloti.

„Šiandien grįžusių vaikinų būklė yra skirtinga. Deja, vėl yra tokių, kurie yra labai išsekę, turi svorio problemų. Yra vienas gynėjas, sergantis vėžiu, vienas – tuberkulioze, yra komplikacijų dėl traumų, kurios nebuvo tinkamai gydomos.

Dabar visiems teikiama būtina pagalba, laukia ilgas reabilitacijos ir atsigavimo bei pagalbos po izoliacijos procesas, įskaitant bendravimą su mūsų teisėsaugos institucijomis, kad būtų išsiaiškintos visos mūsų gynėjų nelaisvės aplinkybės. Kiekvienas nusikaltimas registruojamas ir apie jį pranešama tarptautinėms institucijoms“, – sako A. Jusovas.

Anot jo, apsikeitimas belaisviais nebuvo lengvas. Po derybų namo grįžo 95 į nelaisvę paimti rusų kariai. Paleista tiek pat belaisvių ukrainiečių.

„Turime reikalų su valstybe agresore – Rusijos Federacija, kuri vykdo genocidinį karą prieš Ukrainą ir ukrainiečius. Ir ji dažnai nepaiso humanitarinės teisės, Ženevos konvencijų arba interpretuoja jas savaip. Tačiau darbas tęsiasi, o jo rezultatus mato visa šalis. Šį kartą dar kartą dėkojame JAE už tarpininkavimą ir pagalbą, už tai, kad šiandien įvyko mainai“, – sako A. Jusovas.

Jo teigimu, Ukraina laikosi tarptautinės teisės ir reikalauja to paties iš Rusijos.

„Mūsų užduotis – didinti tarptautinį spaudimą ir dvišaliu formatu derėtis dėl ukrainiečių, esančių Rusijos nelaisvėje, sulaikymo ir buvimo sąlygų pagerinimo. Bet kokia tarptautinė pagalba čia yra nepaprastai svarbi“, – pabrėžia jis.

#Russia and #Ukraine have exchanged POWs on a 95-for-95 basis, the Russian Defense Ministry has claimed. Zelenskyy published photos of those who returned from captivity.



The exchange was mediated by the UAE. pic.twitter.com/HD9F2AsTeU