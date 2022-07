Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:52 | Ukraina ruošiasi blogiausiam scenarijui – Baltarusijos įsitraukimui į karą

Ukrainos vidaus reikalų viceministras Jevhenijus Jeninas teigia, kad Ukraina ruošiasi scenarijui, pagal kurį ištikima Rusijos bendražygė Baltarusija įsitrauktų į karą Ukrainoje. Jo teigimu, nors Baltarusija iki šiol oficialiai netapo karo dalyve, ji jau seniai padeda Rusijai kariauti.

Pasak jo, nepaisant to, kad autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka iki šiol vengė dar didesnio įsitraukimo į karo veiksmus prieš Ukrainą, Baltarusijos vaidmuo gali suaktyvėti.

„Baltarusija yra Rusijos mažoji sesuo. Baltarusijos valdžia jau suteikė savo teritoriją [Rusijos] kariuomenės tranzitui, raketų ir artilerijos apšaudymui, sužeistųjų gydymui ir netgi Rusijos grobio išvežimui. Pagal visus karo įstatymus Baltarusija jau seniai prisijungė prie karinės agresijos.

Tačiau Baltarusijos vaidmuo gali būti dar aktyvesnis. Baltarusijos diktatorius visais įmanomais būdais vengia aktyvesnio įsitraukimo į Rusijos karą prieš Ukrainą. Tačiau mums nereikia savęs raminti, kad jis to nedarys. Neatmetame, kad Rusija gali prispausti Baltarusiją, todėl turėtume ruoštis blogiausiam scenarijui“, – interviu „Telegraph“ kalbėjo J. Jeninas.

09:30 | JK žvalgyba: rusams kilo dilema

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija savo naujausioje ataskaitoje nurodo, kad „Donbaso, ir Chersono regionuose tęsiasi nerezultatyvios kovos“ ir „rusų karininkams ir toliau kyla dilema: stiprinti puolimą rytuose ar stiprinti gynybą vakaruose“.

Maža to, Rusijos pajėgos, be to, kad kare susiduria su personalo trūkumo problema, Rusijai, tikėtina, kyla problemų bandant iš Ukrainos parsigabenti tūkstančius savo apgadintos karinės technikos vienetų.

„Liepos 18 dieną Rusijos Belgorodo srityje, 10 km nuo Ukrainos sienos, žvalgyba aptiko Rusijos karinės technikos remonto įstaigą. Ten buvo mažiausiai 300 apgadintų karinių transporto priemonių, įskaitant tankus, šarvuočius, sunkvežimius“, – toliau rašoma ataskaitoje.

