Karas Ukrainoje. Rusijai nepavyksta perimti Ukrainos oro erdvės, o Putinas panikuoja, sako britai

Kviečiame sekti karo Ukrainoje naujienas tv3.lt:

7:31 | JAV ekspertai: Rusija greičiausiai užims Mariuplį

JAV karo studijų instituto pateiktose karo Ukrainoje vertinimo išvadose rašoma, kad rusai greičiausiai užims Mariupolį arba artimiausiomis savaitėmis privers miestą kapituliuoti, skelbia BBC.

7:11 | Australija paskelbė apie papildomą karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai

Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas sekmadienį paskelbė apie papildomą karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai.

Australija taip pat uždraudė aliuminio oksido ir aliuminio rūdos eksportą į Rusiją.

„Akivaizdu, kad Ukrainos karinės pagalbos poreikis tebėra neatidėliotinas ir nuolatinis“, – sakoma Morrisono biuro pranešime.

7:02 | Kinija: laikas parodys, kas yra teisus

Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi šeštadienį žurnalistams tikino, kad Kinija visada pasisakė už taikos palaikymą ir priešinosi karui, o jos pozicija buvo „objektyvi ir teisinga bei atitinka daugelio šalių norus“.

„Laikas parodys, kad Kinijos teiginiai yra teisingoje istorijos pusėje“, – sakoma ministerijos paskelbtame pranešime.

Kinijos vyriausybės pozicija dėl Rusijos karo Ukrainoje yra prieštaringa. Ji save pristatė kaip neutralią šalį, kad gerbia Ukrainos nepriklausomybę, tačiau kartu ir menamą Rusijos susirūpinimą.

6:54 | Lvive girdėti pavojaus sirenos

Kiek prieš 7 val. ryto Lvive girdimos sirenos, praneša vietoje dirbantys BBC žurnalistai. Tai jau tapo Ukrainos kasdienybe – oro pavojaus sirenos jau 25 dienas žadina Ukrainos meistų gyventojus.

6:49 | Iš vaikų namų evakuotas 71 vaikas

Dvi savaites praleidęs namo rūsyje 71 vaikas sekmadienį buvo sėkmingai perkeltas į saugią vietą.

Kaip sako Sumų gubernatorius Mitro Živytskio, tai daugiausia yra našlaičiai, daugelis jų – neįgalūs ir jaunesni nei ketverių metų amžiaus. Visi jie buvo išvežti į saugią vietą.

6:35 | Zelenskis: ukrainiečiai įrodė, kad gali kovoti profesionaliau už rusus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ukrainiečiai karo metu įrodė, kad gali kovoti profesionaliau nei dešimtmečius kare dalyvaujanti Rusija. Jis skaičiuoja, kad Rusija kare prieš Ukrainą patyrė beprecedenčių nuostolių.

6:21 | JAV: Rusija panaudojo hipergarsines raketas

JAV pareigūnai CNN patvirtino, kad Rusija praėjusią savaitę kare prieš Ukrainą panaudojo hipergarsines raketas.

5:59 | Mariupolio gyventojai vežami į Rusiją

Rusijos bombarduojamo Mariupolio gyventojai yra vežami į Rusiją, skelbia miesto tarybos atstovai.

#Mariupol city council informed that thousand of #Ukraine citizens from the captured parts of Mariupol have been forcibly interned to filtration camps, and then to remote villages in #russia . The GULAG has been restored😢

The New York Times skelbia, kad Mariupolio mero padėjėjas Pyotr Andryuschenko kaltina rusų pajėgas išvežus nuo keturių iki keturių su puse tūkstančio Mariupolio gyventojų.

Pasak Berdjansko miesto tarybos atstovų, iš Zaporižės į Berdjanską bėgančių Mariupolio gyventojų paimti vykęs konvojus buvo sustabdytas rusų. Rusų pajėgos konvojų sustabdė netori Azovsko kaimo.

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk.