Sekite svarbiausius šeštadienio karo Ukrainoje įvykius su tv3.lt:

13:00 | Okupantai apšaudė Dnieprą

Šeštadienį rusų kariuomenė smogė Dniepro miestui. Apie tai „Telegram“ pranešė Dniepro meras Borysas Filatovas.

„Pirminiais duomenimis, atskridus raketai miesto komunikacijos ir infrastruktūra nenukentėjo“, – rašė jis.

Apšaudymo detales ir informaciją apie aukas karinė administracija turėtų pranešti artimiausiu metu. Greitosios pagalbos tarnybos jau atvyko.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Izraelio mobilioji evakuacijos ligoninė buvo apgadinta per raketų ataką Dniepro mieste, per kurią iš karo veiksmų ir apšaudymo zonų buvo gabenami sužeisti ir pagyvenę žmonės.

12:43 | Lenkijos ministras pirmininkas atvyko į Kyjivą

Lenkijos premjeras Mateusz Morawieckis šeštadienio rytą atvyko į Kijevą.

Apie tai pranešė Lenkijos vyriausybės vadovo biuras.

M. Morawieckio vizitas įvyko praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai raketa pataikė į kaimą Rytų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.

Lenkijos tyrėjai padarė išvadą, kad ji greičiausiai nukrito Ukrainos oro gynybos raketa, tačiau tvirtino, kad „tragiškas incidentas, įvykęs dėl Rusijos kaltės“.

12:31 | Stoltenbergas: NATO liks su Ukraina tiek, kiek reikės

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pažadėjo, kad karinis aljansas liks su Ukraina „tiek ilgai, kiek reikės“ kare su Rusija.

Kalbėdamas prieš ministrų susitikimą Bukarešte, jis sakė: „Prezidentas [Vladimiras] Putinas žlunga Ukrainoje“.

„Tyčia raketomis atakuojami miestai ir civilinė infrastruktūra. Iš ukrainiečių atimama šiluma, šviesa ir maistas. <...> Tai siaubinga žiemos pradžia Ukrainai“, – sakė J. Stoltenbergas,

Jis pridūrė, kad nors ir „visi mokame kainą“ dėl Rusijos karo Ukrainoje, bet mūsų kaina yra pinigai – o „ukrainiečiai moka krauju“.

J. Stoltenergas sakė: „Jei leisime Putinui laimėti, mes visi mokėsime daug didesnę kainą.

Anot jo, „geriausias būdas padidinti šansus taikiai išspręsti“ karą „yra remti Ukrainą“.

„NATO ir stovės kartu su Ukraina tiek, kiek reikės. Mes neatsitrauksime“, – nurodė J. Stoltenbergas.

11:50 | Okupantai smogė Charkivui

Ryte okupantai raketų sistemų smogė Volchansko miestui, Charkivo srityje, rašo UNIAN.

Charkivo regiono karinės administracijos pirmininko Olego Sinegubovo teigimu, raketų smūgiai apgadino gyvenamuosius pastatai, automobilius, sandėlius ir parduotuves.

„Šiandien, apie 10 val. priešas apšaudė Volchansko miestą keliomis raketų paleidimo sistemomis“, – sakė jis.

Pirminiais duomenimis, gyventojai nenukentėjo.

11:40 | Prigožinas: buvęs JAV jūrų pėstininkų generolas – vienas iš Rusijos „Wagner“ samdinių

Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas penktadienį pareiškė, kad šiai grupuotei dirba buvęs JAV jūrų pėstininkų generolas.

Atsakydamas į Suomijos laikraščio „Helsingin Sanomat“ prašymą pakomentuoti, J. Prigožinas sakė, kad „Wagner PMC“ nėra labai daug Suomijos piliečių, apie 20 žmonių. Tačiau dėl suprantamų priežasčių negaliu pateikti tikslios informacijos apie juos“.

„Apie suomius mūšio lauke esu labai geros nuomonės. Jie kaunasi britų batalione (kaip „Wagner PMC“ dalis), kuriam vadovauja JAV pilietis, buvęs Jūrų pėstininkų korpuso generolas“, – sakė J. Prigožinas, kurį citavo jo kompanijos „Concord“ spaudos tarnyba.

J. Prigožinui, vadinamam „Putino virėju“ dėl jo sudarytų pelningų vyriausybinių maitinimo sektoriaus sutarčių, taikomos Europos Sąjungos ir JAV sankcijos.

Rugsėjį jis pirmą kartą atskleidė, kad 2014 metais įkūrė „Wagner“ grupę kovoms Ukrainoje, ir pripažino, kad ji veikia Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Lotynų Amerikoje.

Jau daugelį metų ši grupuotė įtariama prisidedanti prie Kremliaus užjūrio ambicijų įgyvendinimo, įskaitant Ukrainą, kur „Wagner“ kovotojai stovi Maskvos pajėgų, vasarį pradėjusių invaziją, priešakyje.

Anksčiau slaptai veikusi privati karinė grupė „Wagner“ šį mėnesį Sankt Peterburge atidarė savo pirmąją oficialią būstinę Rusijoje.

11:20 | Rusija ketina likviduoti Aliaksandrą Lukašenką – analitikai

Kremlius planuoja pateikti išgalvotus įrodymus apie „Ukrainos ir Lenkijos dalyvavimą vadovaujant NATO žvalgybai“ Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandros Lukašenkos nužudyme, net jei pasikėsinimas nepavyks, teigia Roberto Lansingo instituto (RLI) analitikai.

Ši situacija formaliai taptų priežastimi tolesniam Baltarusijos karių dalyvavimui kare prieš Ukrainą, skelbia UNIAN.

Rusijos karinė žvalgyba artimiausiomis dienomis gali bandyti imituoti pasikėsinimą į Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos gyvybę. Pasak leidinio, šios operacijos tikslas – įbauginti Baltarusijos diktatorių.

Analitikai neatmeta, kad Rusija nori sujungti dvi armijas į vieną – tuomet A. Lukašenka netektų galimybės valdyti šalį.

10:43 | ESO į Ukrainą siunčia per 250 galios transformatorių

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) į Ukrainą siunčia 250 galios transformatorių.

„Ukrainos elektros tinklas yra agresoriaus taikinys, todėl darome viską, kad galėtume prisidėti prie jo atstatymo ir nenutrūkstamo elektros tiekimo nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Tai galime padaryti teikiant įrenginius, kurie padės atstatyti elektros tiekimo infrastruktūrą“, – šeštadienį išplatintame ESO pranešime sako bendrovės vadovas Renaldas Radvila.

Šiomis dienomis Ukrainai skirti kroviniai kraunami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tolimesni krovimai planuojami artimiausiu metu – tol kol bus išsiųsta visa technika. Kartu planuojama vežti izoliacinės alyvos, reikiamų medžiagų dujų tinklui.

Tai trečias kartas nuo karo pradžios, kai ESO siunčia tokio tipo paramą, skirtą energetikos infrastruktūrai atstatyti. Anksčiau vežtas dyzelinis generatorius ir įvairios medžiagos reikalingos elektros tinklo atstatymui.

ESO vadovo teigimu, bendrovė ne tik tiekia reikalingas detales Ukrainai, bet ir perka įrangą iš šios šalies.

Sistemingos ir tikslingos Rusijos atakos pastarosiomis savaitėmis stipriai pažeidė Ukrainos energetikos infrastruktūrą, todėl baiminamasi, kad besiartinant žiemai gali kilti sveikatos krizė ir iš karo draskomos šalies pabėgti dar daugiau žmonių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad praėjus dviem dienoms po paskutinių Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai, daugiau kaip šešiems milijonams šalies namų ūkių vis dar trūksta elektros energijos.

Sostinėje Kyjive elektros energijos tiekimas nutrūko maždaug 600 tūkst. abonentų, o labiausiai nukentėjo Odesos, Lvivo, Vinicos ir Dniepropetrovsko regionai.

10:27 | Ukraina: Rusija nebevykdo rudens šaukimo į karo tarnybą

Rusijoje susiduriama su mobilizavimo problema. Kaliningrado srities karių registracijos ir įdarbinimo skyriai nebevykdo rudens šaukimo į karo tarnybą planų dėl šauktinių vengimo, skelbia Ukraina.

„Rusijos karinė-politinė vadovybė pradėjo gauti pranešimus apie realią vykdomos mobilizacijos būklę ir rudens šaukimo plano įgyvendinimą. Yra žinoma, kad Kaliningrado srities kariškiai nebevykdo 2022 m. rudens šaukimo į karo tarnybą planų dėl šauktinių vengimo“, – rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.

Rugsėjo 21 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie dalinės mobilizacijos pradžią. Tuo pat metu turėjo būti mobilizuotas tik „rezervas“, tačiau šaukimas atėjo visiems.

Tokie Rusijos valdžios veiksmai paskatino masinį vyrų išvykimą į Armėniją, Gruziją, Mongoliją, Turkiją ir kitas Rusija draugiškas šalis, rašo UNIAN.

Lapkričio 4 dieną V. Putinas prezidentas paskelbė, kad 318 tūkst. rusų buvo mobilizuoti, o 49 tūkst. jau išsiųsti į Ukrainą.

10:02 | Skelbia rusų nuostolius Ukrainoje

Nuo vasario 24 iki lapkričio 26 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino apie 86 tūkst. 710 Rusijos įsibrovėlių. Iš jų per praėjusią parą nukauta 560, skelbia Generalinis štabas.

Rusijos kariuomenė taip pat prarado:

2901 tanką (+2),

5848 šarvuotus kovinius automobilius (+4),

1896 artilerijos sistemas (+1),

395 daugkartines raketų sistemas (+0),

209 oro gynybos sistemas (+0),

278 orlaivius (+0),

261 sraigtasparnį (+0),

1554 taktiniai bepiločius orlaivius (+1),

531 sparnuotąją raketą (+0),

16 laivų/valčių (+0)

4406 transporto priemonės ir tanklaiviai (+2),

163 vnt. specialiosios technikos (+0).

09:35 | Vokietija ir Prancūzija žada ilgalaikę paramą Ukrainai

Vokietija ir Prancūzija suteiks Ukrainai ilgalaikę paramą kovojant su Rusijos agresija, per bendrą spaudos konferenciją Berlyne sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir Prancūzijos ministrė pirmininkė Elisabeth Born, skelbia NEXTA.

#Germany and #France promise long-term support to Ukraine Germany and France will provide #Ukraine with long-term support in the fight against Russian aggression, German Chancellor Olaf Scholz and French Prime Minister Elisabeth Born said at a joint press conference in #Berlin . pic.twitter.com/DfiklTvpIA

09:05 | Estija išsiuntė dar vieną humanitarinės pagalbos siuntą Ukrainai

Estija išsiuntė dar vieną humanitarinės pagalbos siuntą Ukrainai

„Rusijos teroro karas neturi ribų. Rusija apšaudo Ukrainos civilinę infrastruktūrą, siekdama barbariško tikslo, kad Ukraina būtų šalta ir tamsi“, – sakė Estijos premjerė Kaja Kallas.

#Estonia sent another batch of humanitarian aid to Ukraine



"Russia’s war of terror has no limits. #Russia is shelling #Ukraine’s civilian infrastructure with the barbaric aim to make Ukraine cold and dark," said Estonian Prime Minister Kaja Kallas. https://t.co/pi96jX0FuV