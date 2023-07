Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

21:12 | Po ukrainiečių smūgio Putinas ragina užtikrinti griežtesnę Krymo tilto apsaugą

Prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasmerkė teroro išpuolį ir paragino imtis griežtesnių saugumo priemonių po to, kai Kyjivas nusitaikė į tiltą, jungiantį Maskvos aneksuotą Krymą su Rusija.

„Praėjusią naktį ant tilto buvo įvykdytas dar vienas teroristinis išpuolis, – sakė V. Putinas per televiziją. – Laukiu konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti šio strategiškai svarbaus transporto objekto saugumą.“

V. Putinas taip pat pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų po to, kai per Ukrainos išpuolį prieš tiltą, jungiantį Maskvos aneksuotą Krymą su Rusija, žuvo du civiliai.

„Žinoma, Rusija atsakys. Gynybos ministerija rengia atitinkamus pasiūlymus“, – sakė jis per televiziją.

18:13 | Rusija Kryme įstrigusiems turistams namo siūlo važiuoti per okupuotas Ukrainos žemes

Rusijos pareigūnai pirmadienį paragino poilsiautojus, po ukrainiečių atakos prieš rusų pastatytą tiltą įstrigusius Kryme, namo važiuoti per okupuotas Ukrainos žemes.

Per išpuolį žuvo pora ir buvo sužeista jų dukra, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas valdžios institucijoms nurodė kelią suremontuoti ir padėti pusiasalyje įstrigusiems turistams.

Prasidėjus rusų puolimui Ukrainoje, komerciniai skrydžiai į Maskvos aneksuotą Krymą buvo sustabdyti, o dauguma Rusijos turistų į jį važiuodavo per apgadintą tiltą.

Susidarius spūstims, pareigūnai pasiūlė turistams 400 kilometrų važiuoti per Rusijos kariuomenės valdomas teritorijas.

„Prašau pusiasalio gyventojus ir svečius susilaikyti nuo kelionių Krymo tiltu ir siekiant saugumo pasirinkti alternatyvų sausumos maršrutą per naujuosius regionus“, – sakė Maskvos primestas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas.

Rusijos valstybinė televizija parodė maršruto, kuris eina per okupuotą Melitopolį į Mariupolio uostą ir baigiasi pietiniame Rusijos mieste Rostove, žemėlapį. Primenama, kad žmonės su savimi turėtų pasiimti pasus.

Okupuotų Ukrainos sričių pareigūnai teigė sutrumpinsiantys komendanto valandos laiką, kad būtų galima praleisti turistus, o Rusijos kariuomenė, jų teigimu, sustiprins saugumą.

„Saugumą užtikrina Rusijos kariuomenė, jis bus sustiprintas“, – sakė Rusijos paskirtas Chersono gubernatorius Vladimiras Saldo ir pridūrė, kad siekiant praleisti tranzitinį transportą sutrumpino komendanto valandą.

Gubernatorius įspėjo, kad bus kontrolės punktų, kurie įrengti siekiant išvengti sabotažo, tačiau formalumai, anot jo, bus sumažinti.

Kaimyniniame pietrytiniame Zaporižios regione, kuriame kontrpuolimą vykdo Kyjivo pajėgos, Maskvos paskirtas gubernatorius Jevgenijus Balickis sakė, kad pareigūnai užtikrins saugų maršrutą.

„Kelių eismas per naująjį regioną mūsų piliečiams bus maksimaliai patogus“, – teigė jis.

Krymo transporto ministerija paskelbė kontrolinį sąrašą, ką turistai turėtų žinoti prieš kelionę.

„Duokite kelią kariuomenės transporto priemonėms ir kolonoms“, – rašoma viename iš nurodymų.

Ministerija taip pat rekomendavo keliautojams su savimi turėti grynųjų pinigų ir įspėjo apie pakeliui esančius policijos ir karinius patikros punktus.

Rusijos televizija parodė filmuotą medžiagą, kurioje matyti susidariusios eilės, kai kuriems turistams nesiryžtant vykti šiuo maršrutu.

„Galvojame, ką daryti, – sakė viena moteris. – Grįžti atostogų ar vykti į Melitopolį?“

Melitopolis į Rusijos pajėgų rankas pateko pernai, prasidėjus invazijai. Jis tapo nuolatiniu išpuolių taikiniu.

Valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ teigė, kad į Krymą yra atvykę apie 50 000 turistų, dauguma jų – automobiliais.

18:06 | Ši vasara – lemiama ne tik karo baigčiai, bet ir Putino bei Zelenskio likimui – „Bloomberg“

Ši vasara yra lemiama ne tik Rusijos ir Ukrainos karo baigčiai, bet ir abiejų šalių lyderių – Vladimiro Putino bei Volodymyro Zelenskio – tolimesniam likimui, rašo „Unian“, remdamasi „Bloomberg“ publikacija.

Rusijos diktatorius po 17 karo mėnesių pastatė save į situaciją, kurios metu turi spręsti vidines problemas, viena jų – „Wagner“ karinės bendrovės samdinių maištas šalyje, surengtas smogikų vado Jevgenijaus Prigožino iniciatyva.

Tuo metu dėl Rusijos elito, kuris vis labiau baiminasi pralaimėjimo pradėtame kare, nepasitenkinimo dalis aukščiausio rango generolų tiesiog dingo iš akiračio, o slaptosios Kremliaus tarnybos tiria, ar jie nebuvo įsitraukę į pradėtą maištą Rusijoje, siekiant nuversti Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigų ir generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą.

Tuo metu sprogimai ant Krymo tilto, dėl kurių Kremlius apkaltino Ukrainą, dar labiau sustiprino nusivylimo jausmą V. Putino valdžia, tuo metu nutrauktas susitarimas dėl Ukrainos grūdų eksporto Juodąją jūra sukėlė papildomą įtampą.

Publikacijoje taip pat pažymima, kad ši situacija sukėlė papildomų sunkumų Ukrainos vadovybei.

Ukrainos lyderis V. Zelenskis suvokia, kad Kyjivui karo fronte svarbu pasiekti svarių rezultatų iki rudens, nors kontrpuolimas ir tebevyksta lėtai.

„Kol JAV prezidentas Joe Bidenas sako, kad Rusijos ekonominiai ir politiniai nuostoliai reiškia, kad Putinas „jau pralaimėjo karą“, Ukraina žino, kad tik kariniai laimėjimai [mūšio lauke] gali padėti susigrąžinti prarastą teritoriją ir sustiprinti savo poziciją bet kokiose būsimose derybose dėl konflikto užbaigimo“, – teigė publikacijos autoriai.

17:39 | JAV ambasadorė prie JT: dėl Rusijos ketinimo nutraukti susitarimą dėl grūdų kenčia žmonės

Jungtinių Valstijų ambasadorė prie Jungtinių Tautų pirmadienį pareiškė, kad Rusijos ketinimas nutraukti susitarimą dėl grūdų Ukrainoje yra žiaurus aktas, ir apkaltino Maskvą, kad ji laiko žmoniją įkaite.

„Kol Rusija žaidžia politinius žaidimus, kenčia tikri žmonės“, – Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke žurnalistams sakė Linda Thomas-Greenfield.

Susitarimas nustos galioti 21 val. Grinvičo (vidurnaktį Lietuvos) laiku.

Kremlius anksčiau pirmadienį paskelbė, kad susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto galiojimas faktiškai baigėsi.

17:06 | K. Budrys apie „Wagner“ Baltarusijoje: tai – rizikos veiksnys, bet nereikia perreaguoti

Dalies „Wagner“ samdinių pasirodymas Baltarusijoje blogina saugumo situaciją regione, tačiau institucijoms dėl to nevertėtų perdėtai reaguoti, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

„Tai yra rizikos veiksnys, turintis įtakos (saugumui – BNS), mes to negalime ignoruoti, bet taip pat neturime ir perreaguoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė Kęstutis Budrys.

„Kažkas naujo ypatingai per savaitgalį šį neįvyko, tas atvykimas buvo vertintas kaip labai tikėtinas“, – pridūrė jis.

Taip prezidento Gitano Nausėdos patarėjas kalbėjo savaitgalį stebėtojams pranešus, jog į stovyklą Baltarusijoje atvyko „Wagner“ kovotojų kontingentas – mažiausiai 60 įvairių automobilių.

K. Budrys teigė negalintis pasakyti, kiek samdinių šiuo metu yra Baltarusijoje.

„Galime patvirtinti, kad su „Wagner“ grupe susiję asmenys yra Baltarusijos teritorijoje. Tas tikslus skaičius šiek tiek ir kinta“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.

„Pusšimčio automobilių kolona – galima pasakyti, kad bent vairuotojai yra, bet kas yra toje kolonoje, kas per žmonės, dar reikia šiek tiek laiko, kad galėtume konstatuoti tiksliai “, – pridūrė jis.

Anksčiau pirmadienį krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas BNS sakė, kad samdinių pasirodymas Baltarusijoje iš esmės regiono saugumo padėties nekeičia.

Paklaustas, ar sutinka su tokiu vertinimu, K. Budrys teigė, kad „priklauso nuo to, kokį turinį įdėsime į žodžius „iš esmės“.

„Dramatiškai ji nesikeičia, mes neperžiūrime savo bendro saugumo vertinimo, mes sakome, kad tai turės įtakos – blogins saugumo situaciją, be jokios abejonės. Tai yra vienas iš aspektų Rusijos ir Baltarusijos karinio bendradarbiavimo“, – kalbėjo patarėjas.

„Kol nematome, kad tai tiesiogiai yra prieš mus nukreipta, mes iš savo pusės kažko ypatingai greitai dabar neturėtume imtis karinio planavimo prasme“, – pridūrė K. Budrys.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dar prieš pasirodant informacijai apie „Wagner“ atvykimą NATO tai įvardino kaip saugumo situaciją pabloginsiantį veiksnį.

Patarėjas pabrėžė, kad samdiniai gali kelti grėsmę ir pačiai Baltarusijos vadovybei.

„Iš analitinės perspektyvos vertinant situaciją, (...) jie yra paruošti vykdyti kovinius veiksmus, treniruoti, jie yra praeityje bandę sukilti prieš karinę ir politinę šalies vadovybę, yra veikiantys už įstatymo ribų. (...) Tai man visi šitie dalykai sako, kad tai yra tiksinti bomba“, – kalbėjo K. Budrys.

„Wagner“ bosas Jevgenijus Prigožinas birželį surengė maištą prieš Rusijos karinę vadovybę, tačiau vėliau jį nutraukė.

Kremlius tuomet pažadėjo, kad grupės samdiniai galės persikelti į Baltarusiją arba pasirašyti sutartis su Rusijos gynybos ministerija.

16:28 | Vakarai ragina Rusiją grįžti prie susitarimo

Rusija tvirtina, kad Maskvos ir JT susitarime numatytas rusiškų maisto produktų ir trąšų tiekimo pasaulio rinkoms normalizavimas toliau blogėja, ir kaltino dėl šios problemos antrinį Vakarų sankcijų poveikį laivybos ir draudimo bendrovėms bei bankams.

2022 metų vasarį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, šios šalies Juodosios jūros uostai buvo užblokuoti karo laivų, kol pagal pernai liepą pasirašytą susitarimą buvo sudarytos sąlygos eksportuoti pasauliui itin svarbius grūdus.

Pernai su JT ir Turkija sudarytas pirminis 120 dienų susitarimas buvo pratęstas tris kartus: lapkritį, kovą ir gegužę.

Lygiagrečiai pasirašytu susitarimu siekiama palengvinti rusiškų maisto produktų ir trąšų, kuriems netaikomos Vakarų sankcijos, įvestos Maskvai dėl karo Ukrainoje, eksportą.

Ukraina buvo viena didžiausių grūdų augintojų pasaulyje, o susitarimas padėjo sušvelninti karo sukeltą pasaulinę maisto krizę.

Per pastaruosius metus pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą buvo eksportuota daugiau kaip 32 mln. tonų ukrainietiškų grūdų.

Vokietija pirmadienį paragino Rusiją grįžti prie susitarimo dėl grūdų, pažymėdama, kad jis labai svarbus apsirūpinimo maistu saugumui.

„Mes ir toliau raginame Rusiją leisti pratęsti grūdų sandorį“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovė Christiane Hoffmann, pridūrusi, kad „konfliktas neturėtų kristi ant skurdžiausių šios planetos gyventojų pečių“.

Jungtinė Karalystė irgi pareiškė, kad Maskvos pareiškimas, jog susitarimas dėl Ukrainos grūdų faktiškai baigėsi, yra nuviliantis, ir apkaltino Rusiją, kad ji rizikuoja sukelti pasaulines kančias.

„Aišku, kad tai labai nuvilia“, – žurnalistams sakė JK ministro pirmininko Rishi Sunako atstovas spaudai ir pridūrė, kad Maskva „atims galimybę milijonams žmonių gauti gyvybiškai svarbių grūdų“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė minimą Rusijos žingsnį pavadindama jį cinišku.

„Griežtai smerkiu cinišką Rusijos žingsnį nutraukti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą“, – parašė ji tviteryje.

16:19 | Rusijoje sudužo karinis lėktuvas

Rusijos Krasnodaro krašte, besiribojančiame su Maskvos okupuotu Krymo pusiasaliu, į Azovo jūrą nukrito karinis lėktuvas Su-25, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Socialiniuose tinkluose pasirodžius filmuotai medžiagai iš pliažo, kurioje užfiksuotas incidentas, Krasnodaro regiono operatyvinis štabas patvirtino nukritus karinį orlaivį.

Su-25 attack aircraft downed in Yeysk, Russian media report



The reason for the downing of the Su-25 in the Krasnodar region, according to preliminary data, was a technical malfunction, the Shot publication writes.



Rescuers pulled the pilot out of the water, medics are fighting… pic.twitter.com/jPDLHsqhkm