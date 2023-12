Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo 15 proc. didinamas šalies karių skaičius, o kariuomenė pareiškė, kad tai padaryta dėl „grėsmių“, susijusių su puolimu Ukrainoje.

Šis žingsnis žengtas Ukrainai ir Rusijai siekiant fronte pasistūmėti į priekį ir papildyti savo gretas konflikte, kurio fronto linijos pastaraisiais mėnesiais beveik nekito.

„Kariuomenės etatinio pajėgumo padidinimas susijęs su didėjančiomis grėsmėmis mūsų šaliai, susijusiomis su specialia karine operacija ir besitęsiančia NATO plėtra“, – pareiškė kariuomenė.

Anot jos, tarnaujančių kariuomenės karių skaičius padidės maždaug 170 tūkst. žmonių ir kad tai yra „adekvatus“ atsakas į „agresyvią NATO bloko veiklą“.

Kariuomenė pridūrė neplanuojanti šaukimo į kariuomenę pakeitimų ar dar vienos mobilizacijos akcijos – nepopuliarios priemonės, dėl kurios praėjusiais metais iš Rusijos išvyko daugybė vyrų.

Vietoj to kariuomenė pastaraisiais mėnesiais ėmėsi verbavimo kampanijų, žadėdama patrauklų finansinį atlygį, ypač tolimuose regionuose.

Tačiau Kremliaus kritikai sako, kad tai yra vadinamoji paslėpta mobilizacija ir kad vyrai ir toliau sporadiškai šaukiami į kariuomenę.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį per tarptautinę saugumo konferenciją paskelbė griežtą žinią Vakarų lyderiams ir pareiškė, kad jo vyriausybė nėra pasirengusi „peržiūrėti savo tikslų“ Ukrainoje.

„Iš Kyjivo ar jo šeimininkų nematome jokių ženklų apie jų pasirengimą siekti kokio nors politinio susitarimo“, – pareiškė žurnalistams S. Lavrovas, dalyvavęs Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) konferencijoje Šiaurės Makedonijoje.

„Nematome priežasčių peržiūrėti savo tikslus“, – sakė jis.

Šiaurės Makedonija, kuri 2020 metais įstojo į NATO, panaikino skrydžių draudimą Rusijos pareigūnams, kad S. Lavrovas galėtų dalyvauti ESBO Ministrų tarybos dviejų dienų posėdyje, o tai Ukrainos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos diplomatijos vadovus paskatino praleisti šį renginį.

Susitikimo dalyviai kaltino Maskvą, kad ji savo karu Ukrainoje kenkia ESBO – Vienoje įsikūrusiai organizacijai, kuri iš pradžių buvo sukurta siekiant sumažinti Šaltojo karo įtampą ir vienija 57 valstybes nares iš Šiaurės Amerikos, Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos.

„Būtent Rusija vykdo neišprovokuotą ir neteisėtą karą prieš Ukrainą ir būtent Rusija trukdo ESBO darbotvarkei“, – penktadienį sakė Latvijos atstovė organizacijoje ambasadorė Katrina Kaktina.

„Rusija toliau pažeidinėja žmogaus teises: tyčia žudo civilius gyventojus, įskaitant vaikus, vykdo priverstinius trėmimus, taiko kankinimo ir seksualinio smurto taktiką. Tai yra karo nusikaltimai, kuriuos Rusija vykdo Ukrainoje“, – tvirtino ji.

Skopjėje S. Lavrovas surengė kelis dvišalius susitikimus, įskaitant derybas su susitikimo šeimininkės Šiaurės Makedonijos, Armėnijos ir Vengrijos, kuri palaiko glaudžius ryšius su Maskva, nepaisydama Europos Sąjungos sankcijų Rusijai, užsienio reikalų ministrais.

Vėliau jis apkaltino kitų Vakarų šalių diplomatus, kad atsisakydami su juo susitikti jie rodo bailumą.

„Jie tikriausiai nori pabrėžti savo ketinimą izoliuoti Rusiją, bet manau, kad jie tiesiog išsigando“, – sakė S. Lavrovas per penktadienį vykusią spaudos konferenciją, kuri truko daugiau nei valandą.

„Jie bijo bet kokio sąžiningo pokalbio, – sakė jis. – Tai bailumas, paprastas bailumas.“

ESBO susitikimo pabaigoje Šiaurės Makedonija pareiškė, kad jai pavyko įveikti Rusijos prieštaravimus, kurie galėjo sustabdyti organizacijos veiklą.

Dalyviai balsavo už tai, kad Šiaurės Makedonija rotacijos tvarka perduodamą pirmininkavimą ESBO perduotų Maltai, ir taip išvengė Maskvos prieštaravimų. Malta pradės pirmininkauti organizacijai sausio 1 dieną.

„Leiskite man pranešti žinią, kad ESBO yra išgelbėta. Mes išgelbėjome organizaciją ir jos funkcionalumą“, – pareiškė Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmani (Bujaras Osmanis).

20:13 | Ukrainos žvalgybos atstovas: konfliktas tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos buvo jau ilgą laiką

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrejus Jusovas teigė, kad klausimas dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą 2022 m. turėtų būti iškeltas viso pasaulio mastu, rašo UNIAN.

„Kaip taip galėjo nutikti, kad 21 amžiuje režimas, kuris puola skirtingas valstybes, aneksuoja tam tikras teritorijų dalis, nepripažįsta suvereniteto, naikina savo piliečius, įveda diktatūra. Ir tai liečia ne tik Ukrainą“, – kalbėjo jis.

Pasak A. Jusovo, egzistencinis konfliktas tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos buvo jau ilgą laiką, t.y. nebuvo taip, kad iki vasario 24 d. – invazijos Ukrainoje pradžios – Kyjivas taikiai sugyveno su Rusija, tačiau vėliau kažkas staiga įvyko..

„Tai žudikai, orda, tai yra priešai, kurie buvo tokiais ne vieną dešimtmetį. Kaip buvo galima išvengti šio karo? Paprasčiausiai atsisakyti teisės egzistuoti [Ukrainai]“, – kalbėjo Ukrainos atstovas.

Slovakijos vežėjai penktadienį pradėjo sienos perėjos su Ukraina blokadą, protestuodami prieš, jų teigimu, nesąžiningą konkurenciją iš Ukrainos pusės ir prisijungdami prie panašios Lenkijos vežėjų akcijos.

Slovakijos vežėjų keliais asociacijos UNAS nariai per Vyšne Nemeckės sienos kontrolės punktą leidžia įvažiuoti į Ukrainą tik keturiems sunkvežimiams per valandą.

„Liksime čia tol, kol bus imtasi priemonių Ukrainos vežėjų konkurencijai apriboti“, – naujienų agentūrai AFP sakė UNAS pirmininko pavaduotojas Rastislavas Čurma.

„Norime palaikyti savo kolegas lenkus“, – pridūrė R. Čurma, turėjęs omenyje lapkritį prasidėjusį vežėjų protestą, kurio dalyviai reikalauja grąžinti Ukrainos vežėjams skirtą leidimų įvažiuoti sistemą.

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės atsisakė šių leidimų po to, kai Rusija pernai įsiveržė į Ukrainą.

Lenkijos ir Slovakijos vežėjai teigia, kad dėl tokio sprendimo Ukrainos konkurentai sumažino savo paslaugų kainas, o tai smarkiai paveikė jų pajamas.

Varšuva ir Kyjivas derėjosi su ES šiuo klausimu, tačiau ginčo išspręsti nepavyko.

Ukrainos pasienio agentūra penktadienį įspėjo apie krovininio transporto eismo sutrikimus Vyšne Nemeckės perėjimo punkte, tačiau patikino, kad „įvažiuojant į Slovakiją eismas nebus blokuojamas“.

„Lengvųjų automobilių ir autobusų judėjimas taip pat nebus ribojamas“, – pranešė agentūra socialiniuose tinkluose.

Buvusiam Ukrainos prezidentui Petro Porošenkai penktadienį ryte neleista išvykti iš šalies, rašo „SkyNews“.

Tuo metu P. Porošenka tikina, kad sprendimas neleisti jam išvykti iš Ukrainos yra politiškai motyvuotas, o tokiu būdu esą siekiama sužlugdyti jo darbą.

Savo ruožtu buvęs šalies vadovas taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis užfiksuotas prie sienos su Lenkija. Nors, pasak jo, jis turėjo oficialų leidimą išvykti iš šalies, tačiau pareigūnai to padaryti neleido.

Pastebima, kad pagal karinę padėtį Ukrainos pareigūnai turi gauti specialų leidimą keliauti į užsienį.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmasis pavaduotojas Oleksandras Kornijenka kiek vėliau patvirtino informaciją, kad P. Porošenkai iš tiesų nebuvo leistą kirsti sieną ir išvykti į užsienį. Ir nors įstatymų leidėjams iš tiesų egzistuoja galimybė vykti į partijų politinius renginius, pasak O. Kornijenkos, buvo gautas pranešimas, kuris leido užkirsti kelią išvykti P. Porošenkai iš šalies. Visgi O. Kornijenka nedetalizavo, kas minėtame pranešime buvo minima.

Be to, P. Porošenka teigė, kad jis esą planavo vykti į Lenkiją užmegzti derybas dėl sunkvežimių blokados nutraukimo, o vėliau važiuoti į JAV, kad Ukraina turėtų galimybę sulaukti karinės paramos.

Taip pat buvęs šalies vadovas apkaltino dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracija, kad ši esą žaidžia politinius žaidimus prieš rinkimus.

Maskva penktadienį pranešė, kad suėmė dvigubą Rusijos ir Italijos pilietybę turintį asmenį, kuris kaltinamas vykdęs sabotažo išpuolius prieš karinius objektus ir geležinkelius.

Esą jam nurodymus davusi Ukrainos karinė žvalgyba.

Nuo savo plataus masto karo Ukrainoje pradžios Maskva pradėjo dešimtis bylų dėl įtariamo sabotažo svarbiausiuose infrastruktūros ir gamybos objektuose, taip pat išpuolių prieš kariuomenės verbavimo centrus.

FSB saugumo tarnybos pareiškime teigiama, kad įtariamasis – į pietus nuo sostinės esančios Riazanės srities gyventojas – praėjusį mėnesį sprogstamuoju įtaisu nuo bėgių nuvertė krovininį traukinį.

Lapkričio pradžioje Riazanės regione savadarbis sprogmuo išvartė 19 traukinio vagonų, tvirtino FSB.

1988 metais gimęs asmuo „padėjo savadarbius sprogstamuosius užtaisus ant geležinkelio“, teigė ji ir pridūrė, kad įtariamasis taip pat buvo atsakingas už ankstesnį išpuolį tame pačiame regione esančiame aerodrome.

FSB teigė, kad vyras „prisipažino, jog vasarį buvo užverbuotas Ukrainos karinės žvalgybos tarnybos“, kaimyninėje Latvijoje pas latvių specialiąsias tarnybas jis mokęsis sabotažo, o po mėnesio grįžęs į Riazanę.

Pareiškime taip pat teigiama, kad per kratą jo namuose buvo paimta sprogmenų ir savadarbių įtaisų komponentų.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas penktadienį sakė, kad Europos Sąjunga turėtų pasiūlyti Ukrainai partnerystę, o ne pradėti derybas dėl jos įstojimo.

V. Orbanas – vienintelis ES lyderis, po Rusijos invazijos į Ukrainą palaikantis artimus ryšius su Kremliumi – grasina per ES viršūnių susitikimą gruodžio mėnesį blokuoti tolesnę pagalbą Kyjivui ir sustabdyti jo siekį įstoti į 27 narių bloką.

Interviu Vengrijos valstybiniam radijui V. Orbanas sakė, kad ES šalys pagalbą Ukrainai turėtų siūlyti iš savo nacionalinių iždų, o ne iš bloko biudžeto, ir kad derybų dėl narystės net neturėtų būti būsimo viršūnių susitikimo darbotvarkėje.

„Neverta pradėti derybų dėl narystės, nes negalime atsakyti į klausimą, kokios būtų Ukrainos narystės pasekmės“, – sakė jis.

Tačiau jis išreiškė paramą Ukrainos priartinimui prie ES.

„Pritarčiau tam, kad Europos Sąjunga iš pradžių sudarytų strateginės partnerystės susitarimą su Ukraina, – sakė V. Orbanas. – Tam galėtų reikėti nuo penkerių iki dešimties metų. Priartinkime juos. Dabar atstumas pernelyg didelis [...]. Skirkime sau laiko pradėti dirbti drauge.“

Naujausias jo pasiūlymas – galimas kompromisas – pasirodė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Charles'iui Micheliui pirmadienį apsilankius Budapešte.

Ch. Michelis siekė mažinti įtampą V. Orbanui sugriežtinus savo retoriką prieš ES.

Blokas yra įšaldęs 22 mlrd. Vengrijai numatytų eurų iš sanglaudos fondo, kol Budapeštas įrodys įvykdęs reformas, užtikrinančias teisėjų bei mokslininkų nepriklausomumą ir LGBTIQ bendruomenės teises.

Kritikai kaltina V. Orbaną grasinimais blokuoti svarbius sprendimus dėl Ukrainos ir jais bandant šantažuoti ES, kad ji išmokėtų įšaldytas lėšas.

Vienas ES pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad blokas galėtų išmokėti 10 mlrd. įšaldytų eurų, nes Budapeštas ėmėsi žingsnių dėl teismų nepriklausomumo stiprinimo.

Tai galėtų būti padaryta išsprendus paskutinius likusius klausimus, sakė minėtas pareigūnas, nenorėjęs viešinti savo pavardės.

Kyjivas penktadienį pareiškė surengęs sabotažo atakų prieš Rusijos geležinkelio liniją Sibire, už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos.

Rusijos valdžios institucijos pranešė apie daugybę išpuolių prieš transporto infrastruktūrą nuo tada, kai praėjusių metų vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

„Rusai du kartus pakliuvo į SBU spąstus – Baikalo-Amūro geležinkelyje sprogo dar vienas degalų traukinys“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis ukrainiečių teisėsaugos institucijose, turėdamas omenyje Ukrainos saugumo tarnybas (SBU).

Anot šaltinio, penktadienio išpuolis įvykdytas po trečiadienio vakaro sprogimo traukinyje atokiame Buriatijos regione.

Rusija iš pradžių incidento nekomentavo, bet vėliau patvirtino, kad anksčiau šią savaitę traukinio brigada pastebėjo dūmus degalų bake ir į įvykio vietą iškvietė ugniagesius.

Rusijos verslo laikraštis „Kommersant“ penktadienį citavo šaltinius, kurie teigė, kad tyrėjai dėl šio trečiadienio incidento pradėjo baudžiamąjį tyrimą. Jie pridūrė, kad gaisrą traukinyje tikriausiai sukėlė nenustatytas sprogstamasis įtaisas.

„Rusijos specialiosios tarnybos turėtų priprasti prie to, kad mūsų žmonės yra visur. Netgi tolimojoje Buriatijoje“, – AFP pareiškė Ukrainos šaltinis.

Jis pridūrė, kad antrasis išpuolis buvo nukreiptas į kitą traukinį, važiuojantį tais pačiais bėgiais kaip ir pirmasis.

„Būtent to tikėjosi SBU: traukiniui važiuojant per šį aukštą 35 metrų tiltą, jame įrengti sprogstamieji įtaisai detonavo“, – sakė šaltinis.

Baikalo-Amūro geležinkelis yra daugiau kaip 4 tūkst. km ilgio ir driekiasi šalia Kinijos ir Mongolijos sienų.

Kiek anksčiau penktadienį Maskva paskelbė sulaikiusi dvigubą Rusijos ir Italijos pilietybę turintį asmenį už sabotažo išpuolius geležinkelio linijose ir oro bazėje, teigdama, kad jie buvo įvykdyti Ukrainos įsakymu.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas atskleidė slaptų derybų su Rusija užkulisius. Pasirodo, į derybas rusai atsiuntė daktaro disertacijos plagiavimo skandale liūdnai pagarsėjusį buvusį kultūros ministrą, neseniai apkaltintą ir seksualiniu priekabiavimu.

Garsus vokiečių karo istorikas Zenke Neitzelis įspėja, kad šiuo metu Europa nėra pasirengusi karui su Rusija ir rizikuoja būti sunaikinta, rašo „The Times“.

Pranešime pažymima, kad gynybos konferencijoje Berlyne keli aukšto rango Vokietijos generolai taip pat išreiškė nuomonę, kad NATO gali būti nepajėgi laimėti „pirmąjį mūšį“ gynybiniame kare rytiniame flange.

Jų nuomone, toks nepasirengimas yra susijęs su sunkumais į fronto liniją operatyviai perkelti pakankamai karių ir įrangos.

Z. Neitzelis Europos karo logistiką pavadino „košmaru“ ir teigė, kad gali prireikti mažiausiai 15 metų, kol Vokietija bus pasirengusi karui.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su Latvijos bei Lenkijos vadovais boikotavo bendrą nuotrauką penktadienį vykstančiame Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos susitikime COP28, kadangi jai pozavo ir autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka.

Plačiau skaitykite čia.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį lankydamasis šalies šiaurės rytuose pareiškė, kad prasidėjus žiemos laikotarpiui Kyjivas ruošiasi naujam karo su Rusija etapui.

Duodamas interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“ prezidentas sakė, kad žiemos pradžia turės įtakos ne tik kovoms fronte, bet ir civiliams gyventojams bei grūdų eksportui.

Ukrainai teks palaukti iki kitų metų, kol gaus pirmąją didelę raketomis varomų bombų, pritaikytų smogti beveik 160 km atstumu, siuntą, naujienų agentūrai „Reuters“ nurodė Pentagonas ir su situacija susipažinę asmenys.

Rusijos informavimo priemonės skelbia apie naktį iš lapkričio 29 į 30-ąją įvykdytą išpuolį prieš Buriatijoje įvairios rūšies degalus gabenusius sąstatus. Vienos diversijos metu buvo sunaikinta apie 20 cisternų, kitos – dar bent keturios.

„Mash“ ir „Readovka“ – abu prokremliški informaciniai leidiniai – skelbia, kad naktį nenustatyti asmenys Itykit-Okusikan atkarpoje surengė išpuolį prieš 50 vagonų, iš kurių 41 buvo cisterna su dyzeliniu ir aviaciniu kuru.

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį rusai paleido 25 dronus „Shahed“ ir dvi raketas Ch-59.

Remiantis ukrainiečių oro pajėgų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, 18 dronų ir vieną raketą pavyko numušti. Nurodoma, kad dronai buvo leidžiami iš okupuoto Krymo ir iš Rusijos pietiniame Krasnodaro krašte esančio Primorsko Achtarsko apylinkių.

Oro gynyba veikė Ukrainos Mykolajivo, Chersono, Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse.

Atvirųjų duomenų žvalgybos analitikas MT Anderson „Twitter“ paskelbė palydovines nuotraukas, kuriose matyti, kad Kerčės tilto apsauginės konstrukcijos 2023 m. lapkričio 28 d. patyrė gana didelę žalą, palyginti su ta, kuri buvo užfiksuota spalio 4 d.

Per audrą prie tilto buvo užlietos trys baržos, dar viena užlieta iš dalies, dvi – visiškai nuplautos vandens. Dar viena barža lieka plūduriuoti, tačiau ji prie nieko nepritvirtinta.

Lapkričio 26 d. Juodojoje jūroje ir Ukrainos pietuose, įskaitant Rusijos okupuotą Krymą, prasidėjo stipri audra. Dėl stichijos įvairiuose regionuose nuvirto šimtai medžių, apgadinta dešimtys namų, tūkstančiai žmonių liko be šviesos, buvo aukų.

🇷🇺Kerch Bridge Defenses 🇷🇺

0.5M📸 from 28 of Nov 2023 of the span closest to the 🇷🇺 side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN