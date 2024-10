Svarbiausi įvykiai:

08:55 | Ukraina: sunaikinta dar 1 240 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 240 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 24 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 684 280 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 090 tankų (+2), 18 254 šarvuotųjų kovos mašinų (+25), 19 719 artilerijos sistemų (+45), 1 236 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 981 oro gynybos priemonės (+0), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 17 597 dronų (+108), 2 625 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 27 286 automobilių (+69), 3 513 specialiosios technikos vienetų (+4).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:28 | L. Austinas: JAV nusiteikusios investuoti į toliašaudės ginkluotės gamybą Ukrainoje

JAV laiko efektyviomis investicijas į toliašaudės ginkluotės, taip pat bepiločių orlaivių gamybą Ukrainoje, kad jos ginkluotosios pajėgos būtų aprūpintos tokiais pajėgumais dabar ir ateityje.

Tai trečiadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, lankydamasis Romoje su vizitu, praneša „Ukrinform“, remdamasi Pentagonu.

„Mes nusiteikę toliau investuoti į jų gebėjimą smogti dideliu atstumu“, – pažymėjo Pentagono vadovas.

Jis pabrėžė, jog ukrainiečiai įrodė, kad gali masiškai gaminti bepilotes sistemas, „kurios yra labai efektyvios“.

„Mes matėme, kaip jie tiksliai naikino taikinius už 400 kilometrų nuo sienos ir dar toliau“, – sakė JAV gynybos sekretorius.

Be to, anot jo, ši Ukrainos produkcija yra kur kas pigesnė nei balistinės raketos.

„Todėl prasminga investuoti į šiuos pajėgumus, į jų didinimą. Ir manau, kad tai atitinka ukrainiečių poreikius ne tik dabar, bet ir tolimoje ateityje“, – pabrėžė Pentagono vadovas.

Kaip anksčiau rašė „Ukrinform“, JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pirmadienį su iš anksto neskelbtu vizitu lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su šalies vadovybe, pranešė apie naują 400 mln. dolerių pagalbos paketą ir kalbėjo Diplomatijos akademijoje Kyjive.

08:12 | Rumunijoje netoli Ukrainos sienos aptikti du įskridę objektai

Rumunijoje prie Ukrainos sienos aptikus du įtartinus skriejančius objektus buvo suaktyvintas oro antskrydžio pavojaus signalas ir į orą pakelti du Rumunijos naikintuvai F-16, trečiadienį pranešė Bukarešto Gynybos ministerija.

NATO narė Rumunija sakė, kad iš pradžių nebuvo aišku, ar tie objektai buvo Rusijos dronai. Bukareštas apie incidentą pranešė NATO partnerėms.

Abu objektai buvo aptikti maždaug 30 minučių skirtumu. Pirmasis buvo pastebėtas netoli Čilija Večės miesto prie Dunojaus upės. Kitame krante yra Ukrainos gyvenvietė Kilija. Objektas nuskriejo į vakarus Rumunijos Tulčos miesto link ir dingo iš radiolokatorių už 12 kilometrų į šiaurės rytus nuo jo.

Antrasis objektas buvo aptiktas maždaug už 50 kilometrų toliau į pietus prie Razimo ežero. Tada jis nuskriejo dar 40 kilometrų į pietus ir dingo iš radiolokatoriaus prie Jurilovcos kaimo.

Regiono į šiaurės vakarus nuo Tulčos gyventojai trumposiomis žinutėmis buvo perspėti, kad Rusijai puolant taikinius Ukrainoje „iš dangaus gali kristi objektai“.

Nuo 2022 m. vasario, kai Rusija užpuolė Ukrainą, šiame regione įvyko keli tokie incidentai, visus kartus jie buvo susiję su Rusijos atakomis, kai buvo puolami Ukrainos uostai prie Dunojaus upės. Jie yra vos už kelių šimtų metrų nuo Rumunijos sienos. Kelis kartus kariškiai vėliau Rumunijoje rado Rusijos dronų nuolaužų.

Praėjusią savaitę Rumunijos oro pajėgos taip pat pastebėjo du įtartinus skriejančius objektus. Jie įskrido į Rumunijos oro erdvę iš Juodosios jūros pusės, vis dar neaišku, ar tai buvo Rusijos dronai.

07:59 | V. Zelenskis dėkoja G7 šalims už naujausią karinę pagalbą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Vakarų sąjungininkams už naujausią milijardinę karinę pagalbą.

50 mlrd. dolerių (46 mlrd. eurų) paskola, kurią suteiks Didžiojo septyneto (G7) šalys, prisidės prie Ukrainos gynybos ir atsparumo, savo vakarinėje vaizdo žinutėje pažymėjo V. Zelenskis.

Ukrainos lyderis į žmones kreipėsi vilkėdamas marškinėlius su užrašu „Padarykime Rusiją vėl mažą“ (angl. Make Russia Small Again).

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova platformoje „Telegram“ pasidalino atitinkama nuotrauka ir išvadino V. Zelenskį „visišku idiotu“.

V. Zelenskis sakė, kad pagalba turi būti išmokėta šiais metais, jog būtų galima padėti Ukrainai, siekiančiai atremti Rusijos atakas per karą, kuris prasidėjo beveik prieš 1 000 dienų.

07:27 | „Politico“: septynios šalys nepritaria Ukrainos pakvietimui į NATO

Septynios šalys – JAV, Vokietija, Belgija, Ispanja, Vengrija, Slovakija ir Slovėnija – nepritaria Ukrainos pakvietimui į NATO, skelbia leidinys „Politico“.

Publikacijoje rašoma, kad Vašingtonas ir Berlynas laikosi tokios pozicijos dėl baimės būti įtrauktiems į Rusijos pradėtą karą. Tuo metu kitų valstybių atstovai „slepiasi“ už jų.

„Politico“ taip pat pastebi, kad Lenkjos ir Baltijos valstybės „yra nusiteikusios optimistiškiau“, tačiau šių šalių atstovams tenka nusileisti JAV ir Vokietijos vieningumui dėl Ukrainos pakvietimo į NATO.

07:00 | J. Bidenas pasakė, kad „tironams“ teks atsakyti

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pasakė, kad JAV pastangos, įskaitant indėlį į Didžiojo septyneto parengtą paskolų Ukrainai paketą, aiškiai parodo, kad „tironams teks atsakyti už jų padarytą žalą“.

„Mes suteiksime Ukrainai 20 mlrd. JAV dolerių paskolų, kurios bus grąžintos iš palūkanų už įšaldytą Rusijos valstybės turtą, – kalbėjo J. Bidenas, Rusijos pradėtam karui Ukrainoje tęsiantis jau trečius metus. – Nesuklyskite – Rusija šiame konflikte nelaimės“.

06:50 | V. Čmilytė-Nielsen dalyvaus Krymo platformos parlamentiniame viršūnių susitikime

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtadienį dalyvaus trečiajame Krymo platformos parlamentiniame viršūnių susitikime Rygoje.

„Rygoje aptarsime geopolitines aktualijas ir parlamentinės pagalbos priemones, kurios padėtų Ukrainai įgyvendinti prezidento Volodymyro Zelenskio pristatytą Ukrainos pergalės planą, susigrąžinti teritorinį vientisumą ir kuo griečiau tapti visaverte Europos Sąjungos nare“, – pranešime sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Renginiuose taip pat dalyvaus Ukrainos, Europos Sąjungos šalių, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir daugelio kitų valstybių parlamentų pirmininkai, Europos Parlamento, Europos Tarybos, NATO ir ESBO parlamentinių asamblėjų, Tarpparlamentinės Sąjungos atstovai.

Dar prieš Maskvos plataus masto invaziją Ukrainos iniciatyva 2021 metais pradėta Krymo platformos konferencija tapo tarptautinės bendruomenės platforma, koordinuojančia bendras pastangas padėti Ukrainai atremti Rusijos agresiją ir siekti Krymo deokupacijos.