Karas Ukrainoje. Paviešinti kadrai, kaip ukrainiečiai susprogdina tiltą ir sunaikina rusų konvojų

Ketvirtadienis yra 50-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame sekti svarbiausias ketvirtadienio naujienas:

11:56 | Rusija kaltina Ukrainą karių kankinimais

Rusija iškėlė baudžiamąją bylą dėl tariamo rusų karių kankinimo Rusijoje, rašo the Guardian. Skelbiama, kad kai kurie rusų kariai Ukrainoje buvo paimti į nelaisvę Zaporižės ir Mykolajivo regionuose.

„Rusai patyrė fizinį smurtą ir kankinimus, siekiant priversti juos duoti melagingus parodymus apie realias kalinimo sąlygas Ukrainos saugumo tarnybos patalpose, taip pat ir dėl Rusijos karinės operacijos“, – Rusijos pranešimą cituoja „Reuters“.

Rusija nuo karo pradžios savo agresiją Ukrainoje vadina „specialia karine operacija“.

11:23 | Teismas areštavo Medvedčuko turtą: 26 automobilius, 23 namus, 32 butus, jachtą

Lvivo Ličakivskio apygardos teismas areštavo dar 154 prokremliško politiko Viktoro Medvedčuko ir jo žmonos Oksanos Marčenkos turto objektus. Tarp jų – 26 automobiliai, 30 žemės sklypų, 23 namai, 32 butai, 17 automobilių stovėjimo vietų ir motorinė jachta, rašo UNIAN.

Taip pat buvo areštuotos 25 įmonės, kurių savininkas yra V. Medvedčukas arba jo žmona.

11:05 | JK: tikėtina, kad Kramatorskas ir Kostiantynivka yra Rusijos taikiniai

Rytiniai Ukrainos miestai Kramatorskas ir Kostiantynivka yra tikėtiniausi Rusijos taikiniai, sako JK gynybos ministerija.

„Plačiai paplitusių raketų. artilerijos smūgių ir pastangų sutelkti pajėgas puolimui derinys reiškia grįžimą prie tradicinės Rusijos karinės doktrinos“, – rašoma ministerijos ataskaitoje.

„Ukraina toliau gina Mariupolį ir naikina reikšmingą kiekį Rusijos karių bei ginkluotės“, – sakoma atskaitoje.

10:24 | Rusijos veiksmai Ukrainoje prilyginti „turintiems aiškių karo nusikaltimo požymių“

Rusijos pajėgos yra kaltinamos naudojus sunkiąją ginkluotę miestuose, įskaitant ir prieš civilius, neatsižvelgiant į galimas aukas. Skirtingai nei tvirtina Kremlius, taikomasi ne tik į karinius objektus, bet atakuojami gyvenamieji pastatai, o tūkstančių civilių žūčių buvo galima išvengti.

Pirminėje Rusijos karo nusikaltimų tyrimų ataskaitoje, kurią parengė 45 šalis atstovaujanti ESBO komisija, nustatė, kad yra „aiškūs karo nusikaltimų požymiai“, pavyzdžiui, beatodairiškas šaudymas į ligonines, mokyklas ar slėptuves karo Ukrainoje metu.

Ekspertai nustatė, kad Rusija naudojo nevaldomus sprogmenis – sunkiąją artileriją, „Grad“, bombardavimą iš oro – civilių gyvenvietėse. „Dauguma Rusijos atakų gyvenamosiose vietovėse buvo atliktos nevaldomomis ir nekontroliuojamomis raketomis ar bombomis. Rusija nuo pirmos dienos savo propagandoje tvirtina, kad Ukrainoje atakuojami išskirtinai tai kariniai objektai ir Ukrainos kariuomenės pajėgos.

Pagal tarptautinę teisę taikytis tiesiogiai sunaikinti civilius yra karo nusikaltimas. Maža to, net ir bandyti sunaikinti karinį objektą, jeigu žinoma, kad dėl to bus daug civilių aukų, lyginant su galima „nauda karo lauke“ – irgi yra karo nusikaltimas, nepaisant to, kokia ginkluotė būtų naudojama, skelbiama „The Guardian“.

ESBO surinko daug liudijimų ir filmuotos medžiagos, rodančios, kaip Rusija beatodairiškai naikino ištisus Ukrainos miestus, įskaitant Mariupolį ar Iziumą.

10:15 | Nausėda ragina Vakarų šalių vadovus vykti į Ukrainą

Kyjive ir jo apylinkėse apsilankęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino Vakarų šalių lyderius vykti į karo niokojamą Ukrainą.

Po bendro vizito Ukrainoje su Lenkijos, Latvijos ir Estijos lyderiais G. Nausėda teigė, kad apsilankymai Ukrainoje gali sustiprinti ryžtą skelbti griežtesnes sankcijas invaziją tęsiančiai Rusijai.

„Mūsų tikslas buvo aplankyti ir savo akimis pamatyti tuos žiaurumus, kuriuos Putino režimas padarė Borodiankoje. Manau, kad lyderiai iš daugelio šalių turėtų nuvykti į Borodianką, į kitas vietas ir savo akimis pamatyti, kas ten vyksta“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje Žešuvas-Jasionkos oro uoste Lenkijos pietryčiuose sakė Lietuvos vadovas.

„Greičiausiai tai prisidėtų prie ryžtingesnių ES, kitų šalių veiksmų“, – pridūrė jis.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Vakarai turi „atsikratyti bet kokių iliuzijų“, jog Rusija gali būti paveikta diplomatinėmis priemonėmis. Ją Ukrainoje galima nugalėti tik „ryžtingais veiksmais“.

„Pirmiausia – sankcijos. Mes turime įvesti gerokai stipresnes sankcijas, o ne stovėti pusiaukelėje“, – sakė G. Nausėda.

10:13 | JK parlamentaras: pasaulis pasikeitė neatpažįstamai

Pasaulis pasikeitė neatpažįstamai, BBC radijo eteryje svarstė JK parlamentaras Tobias Ellwood.

„Turime sukurti naują 10 metų strategiją, kaip elgtis su Rusijos ir Kinijos agresija. Pasaulis pasikeitė neatpažįstamai.

Turėjome 30 metų taikos, tai baigėsi, reikia didesnės ir platesnės diskusijos, Kasablankos tipo konfrencijos, kurią matėme Antrojo pasaulinio karo metu“, – kalbėjo T. Ellwood.

Kasablankos konferencija vyko 1943-aisiais. Joje dalyvavo JAV prezidentas Franklinas Rooseveltas, JK premjeras Winstonas Churchillis, Charlis de Gaulle’is, Henris Giraudas ir kiti.

10:00 | Analizė: JAV senka prieštankinių raketų atsargos

JAV didelę dalį savo prieštankinių Javelinų išsiuntė Ukrainai, todėl jų atsargos Amerikoje senka, skelbia Strateginių ir tarptautinių studijų centro analizė. Papildyti JAV atsargas gali užtrukti kelerius metus, rašoma analizėje.

Javelinai yra nuo peties šaunamos prieštankinės raketos. Jas gamina JAV gynybos milžinai „Lockheed Martin“ ir „Raytheon“. Šios raketos po iššovimo pačios seka taikinį.

Ukrainos pajėgos Javelin raketas naudoja prieš rusų tankus.

09:51 | Sutarta dėl 9 humanitarinių koridorių

Ketvirtadienį veiks devyni humanitariniai koridoriai, sako Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk. Vakar Ukrainoje neveikė nei vienas humanitarinis koridorius, mat atidaryti juos buvo per pavojinga.

Kaip trečiadienį sakė I. Vereshchuk, rusai blokavo gyventojus evakuojančius autobusus, pažeidė susitarimus.

09:41 | Nuo karo pradžios žuvo 197 vaikai

Ukrainos generalinė prokuratūra tiria jau 6,492 Rusijos karo nusikaltimų atvejus. Kartu pranešama, kad nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 197 vaikai, dar 351 buvo sužeistas.

09:26 | Zelenskis ES lyderiams: nustokite finansuoti Rusijos karo mašiną

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo ES lyderių nustoti finansuoti Rusijos karo mašiną. Jis prašo sustabdyti naftos pirkimą.

Apie tai V. Zelenskis kalbėjo savo kasdieniniame kreipimesi.

„Pirmiausia, mums reikia naftos embargo. Ir aiškaus Europos pasiruošimo atsisakyti visos Rusijos energijos. Europos Sąjunga turi nustoti remti Rusijos karo mašiną“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas pridėjo, kad Vakarų sankcijas jis aptarė su tarptautiniais ir Ukrainos ekspertais. Pasak jo, ekspertai aptarė sankcijas ir tai, kaip Rusija bando jų išvengti.

V. Zelenskis pridūrė, kad ekspertai parengė konkrečius pasiūlymus, kaip pašalinti sankcijų spragas ir kaip nedelsiant sustiprinti sankcijas, kad tai pasijustų Maskvai.

09:14 | Rusai rūsyje mėnesį laikė šimtus žmonių

Rusų pajėgos per pastarąjį pagrobė bent 300 žmonių ir mėnesį laikė juos įkalintus mokyklos rūsyje Černihive, sako Ukrainos gynybos ministerija.

Nuotraukose matyti, kad rusų įkalinti žmonės rūsyje ant sienos surašė žuvusiųjų vardus ir ant durų skaičiavo dienas, kiek laiko buvo uždaryti.

300 people were taken as hostages for 4 weeks in the basement of a school in Yahidne near Chernihiv by 🇷🇺 invaders.

People kept track of the days on a wall and wrote down the names of the 18 killed and of those who died.

From March 4 to "31 -🇺🇦 is here."

📸by AP/Evgeniy Maloletka pic.twitter.com/2lpjwOUXzB

