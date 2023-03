Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

23:47 | Zelenskis: Ukraina atsakys Rusijai už išpuolį Zaporižioje

Ukraina duos atsaką Rusijai už ketvirtadienį surengtą išpuolį Zaporižioje, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo ketvirtadienį kreipdamasis į ukrainiečius, rašo UNIAN.

„Į šiandienos brutalią Rusijos raketų ataką Zaporižioje mes atsakysime kariniu ir teisiniu būdu. Okupantas neišvengiamai pajus mūsų jėgą. Teisingumo jėgą visomis prasmėmis“, – sako jis.

Ukrainiečių prezidentas taip pat padėkojo gelbėtojams, kurie dirbo įvykio vietoje.

„Mums pavyko išgelbėti 11 žmonių, daugiau nei 70 buvo suteikta pagalba. Žuvusiųjų skaičius kol kas yra du. Užuojauta artimiesiems“, – kalba V. Zelenskis.

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija surengė dar vieną ataką Zaporižioje.

Viena raketa pataikė į miesto centre esantį daugiaaukštį pastatą. Buvo sunaikinta daugiau kaip dešimt butų nuo antrojo iki penktojo aukšto, po griuvėsiais atsidūrė civiliai gyventojai. Nuolaužos ir sprogimas apgadino netoliese esančius namus.

Šeši gyventojai – trys vyrai ir trys moterys, iš kurių viena nėščia – per apšaudymą buvo sužeisti. Devyni žmonės laikomi dingusiais be žinios.

23:16 | TATENA: Zaporižios elektrinėje darbą pradėjo nauja stebėtojų komanda

Zaporižios atominę elektrinę stebi nauja komanda, rašo „Sky news“. Anot TATENA vadovo Rafaelio Grossi, komanda darbą elektrinėje pradėjo mėnesiu vėliau nei planuota.

Zaporižios atominę elektrinę rusai užėmė dar invazijos pradžioje.

Tiek Ukraina, tiek Rusija kaltina viena kitą elektrinės apšaudymais, dėl apšaudymų TATENA stebėtojai elektrinėje buvo dislokuoti nuo rugsėjo mėnesio.

Anot R. Grossi, specialistų buvimas elektrinėje yra „būtinas siekiant sumažinti branduolinės avarijos riziką“.

„Mūsų drąsūs ekspertai, glaudžiai bendradarbiaudami su elektrinės personalu, teikia technines konsultacijas ir stebi padėtį itin sudėtingomis ir sudėtingomis aplinkybėmis“, – teigia jis.

22:51 | Atskleistas neįtikėtinas Kremliaus planas: kankinimo kameras Chersone planavo ir finansavo iš anksto

Neseniai išlaisvintame Chersone veikė mažiausai 20 kankinimo kamerų tinklas, kurį iš anksto planavo ir finansavo Rusija, sako karo nusikaltimų tyrėjai, rašo „Reuters“.

Didžiosios Britanijos, ES ir Jungtinių Valstijų finansuojama tyrėjų grupė kartu su Ukrainos karo nusikaltimų prokurorais dirba visoje Ukrainoje ir Chersone.

Apie kankinimų kamerų mastą Chersone pranešta dar prieš keletą mėnesių. Kankinimo kameras išgyvenę žmonės „Reuters“ pasakojo, kokiais būdais civiliai buvo kankinami. Tarp jų – elektrošokas, dusinimas.

Rusija nuo pat karo pradžios neigia Ukrainoje vykdanti kokius nors karo nusikaltimus ar smogianti civiliams.

Mobilioji tyrėjų grupė, kurią 2022 m. gegužę įsteigė humanitarinės teisės įmonė „Global Rights Compliance“, padeda Ukrainos generalinei prokuratūrai, nagrinėjančiai daugiau kaip 71 tūkst. pranešimų apie karo nusikaltimus visoje šalyje.

„Nauji įrodymai, surinkti neseniai išlaisvintame Chersone, atskleidžia, kad kankinimų kameras planavo ir tiesiogiai finansavo Rusijos valstybė“, – cituojamas britų advokatas Wayne Jordashas.

Tyrėjams liudijimus pateikė mažiausiai tūkstantis kankinimų kameras išgyvenusių asmenų, daugiau kaip 400 žmonių buvo paskelbti dingusiais be žinios.

Kankinimo įstaigų tinklo finansavimas buvo dalis Rusijos valstybės plano „pajungti, perauklėti arba nužudyti Ukrainos pilietinius lyderius ir eilinius disidentus“, teigia tyrėjai.

Kankinimo centrus valdė įvairios Rusijos saugumo agentūros, įskaitant Rusijos federalinę saugumo tarnybą (FSB), vietinę Chersono FSB ir Rusijos kalėjimų tarnybą.

Kremlius neatsakė į prašymą pateikti komentarą „Reuters“.

Agentūra negalėjo nepriklausomai patikrinti šių kaltinimų.

22:03 | Peržengta svarbi riba: Ukraina paskelbė naujausius rusų nuostolius

Nuo pernai metų vasario 24-osios, dienos kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, rusai neteko daugiau nei 150 tūkst. karių, skaičiuoja Ukraina.

Ketvirtadienis yra 372-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena.

Ukrainos skaičiavimu, per šį laiką žuvo 150 605 rusų kariai.

Rusija taip pat neteko 300 lėktuvų, 288 sraigtasparnių, 3 397 tankų, 2 058 bepiločių orlaivių, 18 laivų, 6 658 šarvuočių, 2 398 artilerijos sistemų ir daugybės kitos technikos bei raketų.

