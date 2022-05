Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:03 | Ukrainoje per raketų smūgį Kramatorske sužeisti 25 žmonės

Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste mažiausiai 25 civiliai buvo sužeisti per praeitą naktį Rusijos pajėgų surengtą raketų smūgį, naujienų agentūra „Unian“ ketvirtadienį citavo vieną aukšto rango pareigūną.

„Mažiausiai 25 civiliai sužeisti – tai šiąnakt rusų surengto aviacinių raketų smūgio Kramatorskui pasekmė. Šešiems sužeistiesiems reikalinga medicinos pagalba ligoninėje“, – per platformą „Telegram“ parašė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.

„Raketos apgadino devynis gyvenamuosius namus, mokyklą ir daug civilės infrastruktūros objektų“, – pridūrė jis.

At night, the #Russian military launched an artillery strike on #Kramatorsk, #Donetsk region. They hit the central part of the city and residential neighborhoods, journalist Denis Kazanskyi reports.

P. Kyrylenka pareiškė, kad Rusijos pajėgos nepajėgios kautis su Ukrainos kariuomene, todėl toliau „kariauja“ su taikiais gyventojais.

„Tai dar vienas Rusijos kariuomenės karo nusikaltimas mūsų žemėje. Viską kruopščiai fiksuojame. Niekas neišvengs bausmės!“ – pabrėžė pareigūnas.

„Unian“ duomenimis, Rusijos pajėgos praeitą naktį raketomis smogė Kramatorsko gyvenamuosius rajonus ir miesto centrinę dalį.

Rusija, pasiuntusi savo pajėgas į provakarietišką kaimynę vasario pabaigoje, pastarosiomis savaitėmis suintensyvino atakas prieš Kyjivo vyriausybės kontroliuojamas teritorijas Ukrainos rytiniame Donbaso regione.

Video of the consequences of the night shelling on Kramatorsk.

09:40 | „Bloomberg“: ES šeštuoju sankcijų paketu ketina uždrausti rusams įsigyti NT Bendrijoje

Europos Sąjunga į šeštojo sankcijų Rusijai paketo projektą taip pat įtraukė draudimą šios šalies piliečiams, gyventojams ir juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto (NT) Bendrijos valstybėse narėse, skelbia naujienų agentūra „Bloomberg“.

Europos Komisijos pasiūlymu būtų uždrausti sandoriai su Rusijos piliečiais, gyventojais, kurie nėra ES narių piliečiai ar neturi leidimo gyventi ES, taip pat su Rusijos juridiniams asmenimis dėl tiesioginio ar netiesioginio pardavimo ar perleidimo "nuosavybės teisių į Sąjungos teritorijoje esantį NT arba kolektyvinio investavimo subjektus“, nurodoma "Bloomberg“ turimoje atitinkamo teisės akto projekto kopijoje.

Tačiau šis draudimas nebūtų netaikomas asmenims, kurie turi Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių arba Šveicarijos pilietybę arba nuolat gyvena šiose šalyse.

Toks apribojimas yra naujausių ES veiksmų, kuriais siekiama smogti Rusijos valstybei ir oligarchams, dalis, o visas šeštasis sankcijų paketas pirmąkart būtų nukreiptas prieš pelningą šios šalies naftos pramonę, prieš absoliutų jos bankininkystės lyderį "Sberbank" bei dar du stambius bankus, taip pat prieš 58 fizinius asmenis, įskaitant karą Ukrainoje "laiminantį" Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovą patriarchą Kirilą.

Kad pasiūlymai įsigaliotų, jiems turi pritarti visos ES narės. Tikimasi, jog dėl to vyks įnirtingi debatai, o Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pripažino, kad „nebus lengva“.

Virtinė Rusijos dabartinių milijardierių po Sovietų Sąjungos žlugimo įsigijo nekilnojamojo turto ES, dalį arba net didžiąją dalį savo turtų perkeldami už savo tėvynės ribų.

09:04 | Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 221 vaikas, daugiau nei 408 sužeisti.

Vaikai labiausiai nukentėjo Donecko – 139, Kyjivo – 116, Charkivo – 95, Černihivo – 68, Chersono – 46, Mykolajivo – 44, Luhansko – 37, Zaporižios – 27, Sumų – 17 ir Žitomyro srityse, o pačiame Kyjive – 16.

08:38 | Apšaudyti Kramatorsko civiliai

Šiąnakt Rusijos aviacijos antskrydžiais smogė Kramatorsko miestui Donecko srityje. Sužeisti šeši žmonės.

Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenka pranešė, kad Rusijos aviacijos antskrydžiai smogė miesto gyvenamiesiems rajonams naktį ir apgadino mažiausiai tris daugiabučius, mokyklą ir vaikų darželį.

08:16 | Ukraina atkovojo gyvenviečių netoli Chersono kontrolę

Dėl sėkmingų Ukrainos gynėjų veiksmų Rusijos pajėgos „prarado kelių gyvenviečių kontrolę Mikolajivo ir Chersono regionų pasienyje“, rašoma naujausioje Ukrainos generalinio ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos ataskaitoje.

Tačiau Mariupolyje tęsiasi įnirtingos kovos, kur rusų okupantai sutelkia savo pastangas blokuoti ir bandyti sunaikinti ukrainiečių dalinius, dislokuotus „Azovstal“ plieno gamykloje, pridūrė pareigūnai.

Pasitelkdamas orlaivius, priešas atnaujino puolimą, kad perimtų gamyklos kontrolę, tęsiama pranešime.

Rusija taip pat „provokuoja įtampą“ Moldovos Padniestrės regione, tvirtino Ukraina

07:43 | Baltieji rūmai: Putinas nežygiuos Kyjivo gatvėmis, Rusija jau pralaimėjo karą Ukrainoje

Rusijos Federacijos valdžiai jau nepavyko pasiekti visų savo tikslų, užsibrėžtų prieš prasidedant plataus masto invaziją į Ukrainą, ji pralaimėjo karą savo pačių idėjų apie pergalę požiūriu, pareiškė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Jen Psaki.

„Svarbu atkreipti dėmesį ir nepamiršti, kaip rusai tai [savo pergalę] apibrėžė patys. Jie jau pralaimėjo pagal savo apibrėžimą“, – sakė JAV prezidento Joe Bideno administracijos atstovė spaudos konferencijoje.

Ji paaiškino, kad Kremlius planavo užgrobti didelę Ukrainos teritorijos dalį, įskaitant ir šiaurę, tačiau to padaryti nepavyko, skelbia UNIAN.

„Prezidentas Vladimiras Putinas nežygiuos Kyjivo gatvėmis. Jie neužims šios šalies teritorinio vientisumo ir suvereniteto. Jiems nepavyko suskaldyti NATO", – pabrėžė J. Psaki.

Šiuo klausimu Baltųjų rūmų atstovė spaudai pabrėžė, kad šiuo metu JAV deda pastangas stiprinti Ukrainos pozicijas prie derybų stalo, tiek stiprindamos ginkluotę mūšio lauke, tiek numatydami bet kokius Ukrainos pusės poreikius.

Kaip žinia, Joe Bidenas trečiadienį pareiškė, kad JAV neatmeta naujų sankcijų Rusijai įvedimo ir planuoja šį klausimą aptarti su kitomis G7 šalimis.

07:15 | Rusija nesiliauja bombarduoti civilinių objektų

Rusija ir toliau smogia nekariniams taikiniams Ukrainoje, pavyzdžiui, gyvenamiesiems objektams ir transporto taškams, siekdama susilpninti šalies ryžtą, pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Nepaisant Rusijos sausumos operacijų, orientuotų į Rytų Ukrainą, raketų smūgiai tęsiasi visoje šalyje, Rusijai bandant trukdyti Ukrainos aprūpinimui atsargomis, priduriama pranešime.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dlWsZ2qH6U



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

„Rusijos operacijoms šlubuojant, nekariniai taikiniai, įskaitant mokyklas, ligonines, gyvenamąsias patalpas ir transporto mazgus, ir toliau nukenčia, o tai rodo, kad Rusija yra pasirengusi nusitaikyti į civilinę infrastruktūrą, bandydama susilpninti Ukrainos ryžtą.

Nuolatinis taikymasis į svarbiausius miestus, tokius kaip Odesa, Chersonas ir Mariupolis, pabrėžia jų norą visiškai kontroliuoti prieigą prie Juodosios jūros, tai leistų jiems kontroliuoti Ukrainos jūros susisiekimo linijas, o tai neigiamai paveiktų šalies ekonomiką“, – rašoma ataskaitoje.

06:45 | Rusija žada trijų dienų paliaubas

Rusija pareiškė nuo ketvirtadienio trims dienoms įgyvendinsianti paliaubas, kad būtų galima evakuoti daugiau civilių iš „Azovstal“ gamyklos apgultame Mariupolio mieste.

„Rusijos ginkluotosios pajėgos gegužės 5, 6 ir 7 dienomis nuo 8 iki 18 val. (Maskvos laiku) atidarys humanitarinį koridorių iš „Azovstal“ plieno gamyklos teritorijos civiliams evakuoti“, – trečiadienį pranešė Gynybos ministerija.

„Per šį laikotarpį Rusijos ginkluotosios pajėgos ir Donecko Liaudies Respublikos formacijos vienašališkai nutrauks bet kokius karo veiksmus“, – pridūrė ministerija.

06:23 | Zelenskis: dar 344 žmonės buvo evakuoti iš Mariupolio

Dar 344 žmonės buvo išgelbėti iš apgulto Mariupolio miesto per antrąją evakuacijos operaciją, savo naujausioje kalboje patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Šiandien buvo baigtas antrasis mūsų evakuacijos iš Mariupolio operacijos etapas. Buvo išgelbėti 344 žmonės – iš miesto ir jo priemiesčių. Būtent tiek žmonių šiandien išvyko į Zaporižią.

Mūsų komanda ruošiasi juos pasitikti lygiai taip pat, kaip daugiau nei 150 žmonių, kuriuos mums pavyko išvežti iš „Azovstal“ anksčiau. Visi jie gauna reikiamą pagalbą. Visi jie gaus rūpestingiausią mūsų valstybės gydymą“.

Zelenskis sakė, kad derybos tęsiasi siekiant gelbėti žmones, įstrigusius „Azovstal“ plieno gamykloje.

„Vis dar yra civilių – moterų, vaikų. Norėdami juos išsaugoti, turime tęsti tylą. Ukrainos pusė pasiruošusi tam. Reikia laiko, kad tiesiog iškeltume žmones iš tų rūsių, iš tų požeminių slėptuvių. Dabartinėmis sąlygomis negalime naudoti specialios įrangos nuolaužų valymui. Viskas daroma rankiniu būdu“, – pridūrė jis.

06:00 | Rusija teigia atliekanti branduolinių ginklų paleidimo bandymus

Rusija trečiadienį praktikavo imituotus „elektroninius paleidimus“ mobiliųjų balistinių raketų sistemų „Iskander“, galinčių paleisti branduolinius ginklus, trečiadienį, sakoma Gynybos ministerijos pranešime, skelbia „The Guardian“.

Rusijos pajėgos praktikavo vienkartinius ir daugkartinius smūgius į taikinius, imituojančius raketų sistemų paleidimo įrenginius, aerodromus, saugomą infrastruktūrą, karinę įrangą ir tariamas priešo vadavietes, AFP citavo pareiškimą.

Atlikę „elektroninius“ paleidimus, kariškiai atliko manevrą, kad pakeistų savo poziciją, kad išvengtų „galimo atsakomojo smūgio“, pridūrė Gynybos ministerija.

Kovos vienetai taip pat praktikavo „veiksmus radiacinės ir cheminės taršos sąlygomis“.

Pranešama, kad pratybose dalyvavo daugiau nei 100 karių.

Rusija nustatė branduolinių pajėgų parengtį netrukus po to, kai vasario 24 d. Vladimiras Putinas išsiuntė karius į Ukrainą, o Rusijos prezidentas užsiminė apie taktinių branduolinių ginklų dislokavimą, perspėdamas apie „žaibišką“ atsaką, jei Vakarai tiesiogiai įsikiš į Ukrainos konfliktą.

Pasak kai kurių AFP šaltinių, Rusijos valstybinė televizija bandė padaryti, kad branduolinių ginklų naudojimas būtų patrauklesnis visuomenei.

„Jau dvi savaites iš savo televizijos ekranų girdime, kad reikia atidaryti branduolinius silosus“, – sakė Rusijos laikraščio redaktorius ir Nobelio taikos premijos laureatas Dmitrijus Muratovas.

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo šalis nesutiktų su Maskva sudaryti jokio susitarimo, kuris leistų Rusijos kariams likti okupuotoje teritorijoje.

► Vykstant „įnirtingoms kovoms“ su rusais metalurgijos gamyklos „Azovstal“ komplekse, prarastas ryšys su ten esančiais kariais, trečiadienį pranešė Mariupolio meras Vadymas Boičenka.

► Kyjivo regione po Rusijos pajėgų atsitraukimo per pastarąją parą rasta dar 20 civilių gyventojų kūnų, trečiadienį pranešė policija.

► Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis trečiadienį pažadėjo, kad Europos Sąjunga padidins karinę pagalbą Moldovai, šios Ukrainos kaimynės promaskvietiškų separatistų kontroliuojamame regione įvykus virtinei mįslingų išpuolių.

► Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį paragino 27 valstybių Europos Sąjungą šeštuoju sankcijų Maskvai paketu uždrausti naftos importą iš Rusijos.

► Maskvos sąjungininkė Baltarusija, turinti bendrą sieną su Ukraina, trečiadienį pradėjo iš anksto neskelbtas karines pratybas savo kariuomenės reagavimo pajėgumams išbandyti, paskelbė baltarusių Gynybos ministerija.

► Europos Komisija pasiūlė įvesti sankcijas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovui patriarchui Kirilui, kurios papildytų naujausią ekonominio spaudimo priemonių dėl karo Ukrainoje paketą, taip pat apimantį laipsnišką rusiškos naftos importo uždraudimą, nurodoma dokumente, su kuriuo trečiadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

► Nobelio taikos premiją pelnęs Rusijos žurnalistas Dmitrijus Muratovas antradienį pasmerkė Rusijos propagandą, kuria įrodinėjama, kad per karą Ukrainoje reikia panaudoti branduolinius ginklus, ir perspėjo, kad tai žymėtų „žmonijos pabaigą“.

► Jungtinės Karalystės kariškiai trečiadienį prognozavo, kad Rusijos pajėgos mėgins užimti Ukrainos rytinius miestus Kramatorską ir Sjeverodonecką.