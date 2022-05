Juozas Statkevičius – apie skandalingąjį įrašą socialiniuose tinkluose ir karą: „Tapau tautos priešu“

Naujojoje Aurimo Kamantausko tinklalaidėje „Kamantinėjimai. Apie kūrėjus ir veikėjus“ vyras kalbino mados dizainerį Juozą Statkevičių. „Instagram“ jis prieš kurį laiką pasidalijo postu, kuriame jis buvo jo asmenukė, kurią palydėjo tokios grotažymės: „Happy day, happy, relax, no TV propoganda, no panic, relax, best to dream (laiminga diena, laimė, atsipalaidavimas, jokios propagandos per televiziją, jokios panikos, atsipalaidavimas, svajonės, liet.)“.

J. Statkevičius paaiškino susidariusią situaciją.

„Atsikėliau rytą ir instagrame man išmetė, ką dariau praeitais metais tuo pačiu metu. Sėdėjau kažkur Palangoje su cigarete dantyse ir rašiau. O dėl to, kad per televiziją vis rodė Rusijos propagandą, tai ir parašiau „stop tv propaganda“... Aišku, reikėjo parašyti „stop rusų propagandai“. 12 valandą dienos įmečiau tą postą ir po poros valandų tapau tautos priešu. Pas mus čia gali dirbti, kurti 30 metų ir per valandą gali nutikti tokia nesąmonė“, – sako jis.

Jis taip pat kategoriškai pasakė, kad yra prieš karą ir bet kokius Rusijos agresyvius veiksmus.

„Aš tikrai esu prieš karą. Dar vienas labai svarbus dalykus, kad 1990-aisiais metais, prieš tai, kai mane išvadino nusikaltėliu, einančius išvien su Rusija, aš stovėjau prieš tankus, stovėjau prie Seimo ir kada Bučelytės (aut. past. Eglės Bučelytės) žodžius „laikykitės, mes su jumis“ per televiziją nutraukė šaudymai ir kada langai drebėjo, manęs niekas ten nesiuntė. Aš pats nuėjau kovoti prieš tankus, mačiau, kaip prieš mane nušovė vaikiną, kurį aš pats pagavau. Man kartais truputį apmaudu, kad tie, kurie yra gimę po sausio įvykių taip aršiai rėkia. Tikrai nesijaučiu, kad padariau kažkokį blogiausią nusikaltimą“, – aiškina J. Statkevičius.

Vyras taip pat pabrėžia, kad jam labiausiai apmaudus žmonių teisimas net nežinant tikrosios situacijos. Jis tai pastebi ne vien tik savo situacijoje, bet ir tarp kitų žmonių.

„Turiu puikių draugų ukrainiečių, su kuriais bendrauju jau kelias dešimtis metų. Kviečiu ir savo puikų draugą operatorių iš Kijevo atvažiuoti apsistoti pas mane. Bet žmonės maišo du dalykus – pavydą ir karą. Tai visiškai skirtingi dalykai. Matau, kad visus čia nulinčiavo – ir Sabonį, kad jis su vėliava nelakstė, ir Dapkūnaitę, kad ji čia nevaidino... Klausykite, 500 turtingiausių Lietuvos žmonių dirbo su Rusija... kaip čia taip yra?“ – klausė jis.

„Mane labai glumina tas „linčo teismas“. Negaliu suprasti, kodėl čia tokia perlenkta lazda ir iš kur mes tokie priešai. Jie galvoja, kad jie man pakenks? Iš manęs talento juk niekas neatims“, – kalba mados dizaineris.

Jis taip pat paaiškino, kad vienas įrašas socialiniuose tinkluose apvertė jo gyvenimą aukštyn kojomis – dėl jo neteko darbo ir tapo nemėgstamu žmogumi, apkalbų objektu.

„Jie visi šaukė, kad turėčiau palikti vyriausio redaktoriaus pareigas. Aš garbingai atėjau į darbą ir pasakiau, kad nedirbsiu. Bet kas nuo to laimėjo? Manau, kad tai kaip tik didžiulis pralaimėjimas. Milijonai žmonių tuo pat metu šaukė, kad Juozas turi grįžti. Aš turiu savo darbų – dirbsiu spektakliuose. Dar kartą noriu pasakyti, kad aš esu prieš karą ir tai, kas atsitiko, yra visiška nesąmonė. Žmonės kažką tik išskaitė tarp eilučių. Atsiprašau, jei kažką įžeidžiau. Tačiau kur ta demokratija, jei mes apskritai nieko pasakyti negalime?“ – kalbėjo jis.