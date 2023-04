Svarbiausi įvykiai:

14:45 | Karo ekspertas: tai – paskutinis rusų akordas

Karinių teisinių tyrimų centro vadovas Aleksandras Musienko sako, kad Ukrainos pajėgos privalo atlaikyti rusų kariuomenės vykdomą spaudimą šalies rytuose, mat vėliau okupantai nebegalės atakų vykdyti efektingai dėl panaudotų išteklių.

Pasak karo eksperto, vienos intensyviausių kovų dabar vyksta Bachmute, Avdiivkoje, Maryjinkoje.

"Tai yra jų [rusų karių] finalinis akordas iki to laiko, kai jie bus visiškai išsekę ir negalės tęsti puolimo operacijų.

Jie [rusai] supranta, kad kariniai ištekliai, kurie buvo skirti prieš puolimą rytuose, baigiasi, tad šis procesas yra nebegrįžtamas“, – kalbėjo ekspertas.

REKLAMA

REKLAMA

14:22 | O. Reznikovas užsiminė, kiek galėjo žūti Ukrainos karių nuo invazijos pradžios

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, duodamas interviu, pasakė, kokius nuostolius patyrė šalies kariuomenės karinės invazijos metu.

REKLAMA

Duodamas interviu ispanų žiniasklaidos priemonei „La Razon“, O. Reznikovas teigė, kad žuvusių ukrainiečių karių skaičius gali būti mažesnis už aukų skaičių Turkijoje, kai vasario mėnesį šalį sukrėtė galingas žemės drebėjimas, nusinešęs dešimtis tūkstančių gyvybių.

„Žinoma, kad yra aukų, nes dalyvaujame kare. Tačiau [karių mirčių skaičius] yra kritiškai mažesnis už rusų. Negaliu pasakyti skaičių, bet galiu užtikrinti, kad bendras [žuvusių karių] skaičius yra mažesnis už žuvusiųjų skaičių Turkijoje žemės drebėjimo metu (remiantis naujausiais duomenimis, tai yra daugiau kaip 50 tūkst. žmonių – red. past.)“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

O. Reznikovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Ukrainos kariuomenės vadovybės užduotis – išsaugoti savo šalies karių gyvybes. Tuo metu Rusija elgiasi kitaip – karius, pasak jo, naudoja kaip patrankų mėsą.

„Tai mėsmalės taktika. Jiems nerūpi. Vien tik Bachmute kiekvieną dieną Rusija praranda 500 asmenų, kurie būna nužudyti arba sužeisti. Tai vienas batalionas per dieną – „Wagner“ grupės nariai, užverbuoti asmenys arba buvę nusikaltėliai. Tai barbarizmas“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O. Reznikovas taip pat interviu prakalbo ir apie kelione į Minską karo pradžioje, kuomet buvo bandoma užmegzti derybas su rusais.

Pasak ministro, įvykusios derybos jam buvo pati blogiausia diena, o priimtas sprendimas vykti į Baltarusiją – vienas sudėtingiausių.

„Buvo labai sunku pasakyti „taip“ [Ukrainos] prezidentui, kai šis manęs paklausė, nes jaučiu gilią neapykantą [rusams]. Ir, kaip derybininkas, aš suprantu, kad ši emocija yra bevertė. Tai buvo siaubinga paspausti ranką priešui. Buvo keturi susitikimai [su rusų atstovais] – trys Baltarusijoje, vienas – Turkijoje. Pasakysiu tiek, kad per pirmus tris [susitikimus] mes nesijautėme saugūs ir netgi manėme, kad negrįšime namo“, – kalbėjo O. Reznikovas.

REKLAMA

13:32 | V. Putinas giria stiprėjantį Bažnyčios vaidmenį

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, minėdamas stačiatikių Velykų sekmadienį, gyrė stiprėjantį Bažnyčios vaidmenį visuomenei ir jaunimui, o vyriausiasis šalies dvasininkas išreiškė palaikymą Maskvos puolimui Ukrainoje.

„Norėčiau išreikšti gilią padėką už jūsų nenuilstamą ir pasiaukojamą darbą išsaugant ilgalaikes istorines, dvasines, moralines ir šeimos vertybes, ugdant ir šviečiant jaunimą“, – sakė V. Putinas, dalyvavęs liturgijoje Maskvos Kristaus Gelbėtojo katedroje.

REKLAMA

„Daugelį metų jūsų išmintingi ganytojiški žodžiai stiprina visuomenę... Šiandien, kai susiduriame su rimtais iššūkiais, tai ypač svarbu“, – pridūrė jis.

Velykos yra svarbiausia stačiatikių kalendoriaus šventė tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje.

Anksčiau Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas, Maskvos patriarchas Kirilas pateisino savo šalies puolimą Ukrainoje, tvirtindamas, kad rusai ir ukrainiečiai yra broliai, kuriuos jėga atskyrė, ypač Vakarai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Ukrainos vyriausybė prieštarauja tokiai nuomonei, smerkdama Kremliaus invaziją ir vykdydama tyrimus bei baudžiamąjį persekiojimą, nukreiptą prieš Bažnyčią ir dvasininkus, laikomus artimais Maskvai.

Ukrainos valdžia taip pat supykdė Rusijos Bažnyčią karo metu paskelbdama apie vienuolių, užėmusių garsųjį Kyjivo Pečorų lauros vienuolyną, laikomą rusų stačiatikybės lopšiu, išsiuntimą.

Patriarchas Kirilas kovo mėnesį pasmerkė tai kaip, jo žodžiais, monstrišką sprendimą.

12:58 | Chersono srityje – smūgis rusų pajėgoms

Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad šalies gynėjai sudavė galingą smūgį okupantams ir Chersono regione sunaikino 13 vienetų rusų kariuomenės Rusijos pajėgoms ir sunaikino 13 ginkluotės ir technikos vienetų.

REKLAMA

Be to, panaudojant artileriją, raketas, ukrainiečiai nukovė 10 rusų karių, o tarp sunaikintos technikos yra ir bepiločių orlaivių, vienas T-72 tankas.

12:19 | Brazilijos prezidentas skatina tarpininkauti dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva sekmadienį pareiškė, kad su Kinijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) kolegomis aptarė bendrą tarpininkavimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo.

Jis taip pat apkaltino Jungtines Valstijas ir Europą karo vilkinimu.

Trečiajai savo kadencijai sugrįžęs 77-erių L. I. Lula da Silva, kuris baigė oficialų vizitą į Kiniją ir JAE, sakė, kad šios ir kitos šalys turėtų prisijungti prie „politinio Didžiojo dvidešimtuko“ ir pabandyti nutraukti karą.

REKLAMA

Kairiųjų veteranas, kuris sulaukė kaltinimų, kad yra pernelyg malonus Rusijos prezidento Vladimiro Putino atžvilgiu, taip pat pažymėjo, kad karą sukėlė dviejų šalių sprendimai.

„Prezidentas Putinas nesiima jokių iniciatyvų karui sustabdyti. (Ukrainos prezidentas Volodymyras) Zelenskis nesiima jokių iniciatyvų karui sustabdyti“, – per oficialų vertėją Abu Dabyje žurnalistams sakė L. I. Lula da Silva.

„Europa ir JAV ir toliau prisideda prie karo tęsimo. Taigi jos turi susėsti prie stalo ir pasakyti: „Užteks“, – kalbėjo brazilas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Viešėdamas Kinijoje jis apkaltino Vašingtoną karo skatinimu tiekiant Ukrainai ginklus.

Brazilijos vadovas taip pat pasisakė prieš dolerio dominavimą pasaulinėje prekyboje ir paragino sukurti naują valiutą BRICS šalių – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos – tarpusavio sandoriams.

11:28 | Per parą – 520 nukautų rusų karių

UNIAN skelbia, kad Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje pasiekė naują psichologinę ribą.

Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo duomenimis, nuo invazijos pradžios iš viso buvo nukauta daugiau kaip 182 tūkst. rusų karių.

REKLAMA

Be to, pažymima, kad per pastarąją parą ukrainiečiai nukovė 520 rusų karius, taip pat sunaikinti 4 priešo tankai (3,657 iš viso – red. past.), 10 šarvuotų kovos mašinų (7,083), 10 artilerijos sistemų (10), 1 oro gynybos sistema (284), 3 daugiakartinio paleidimo raketų sistemos (538).

10:39 | Iš rusų nelaisvės į Ukrainą sugrįžo 130 šalies gynėjai

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas pranešė apie iš Rusijos nelaisvės į šalį grįžusius Ukrainos gynėjus.

REKLAMA

UNIAN skelbia, ka iš viso į Ukrainą sugrįžo 130 šalies gynėjai, tarp jų yra ne tik kariškių, bet ir pasieniečių, jūreivių.

Ukrainos gynėjai į rusų nelaisvę pateko gindami savo šalies teritoriją Bachmute, Soledare, Zaporižėje, Chersono srityje.

09:53 | Rusija susiduria su demografine problema

Kraštutinės nacionalizmo idėjos Rusijoje gali dar labiau papilsti dėl demografinių problemų šalies viduje, taip pat pradėto karo Ukrainoje, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

REKLAMA

REKLAMA

Analitikai atkreipia dėmesį į skandalą, kuris kilo Rusijoje dėl demografinės krizės. Rusijos tyrinėtojai atskleidė, kad Kremliui reikia pritraukti nuo 390 tūkst. iki 1,1 mln. migrantų kasmet tam, kad būtų išlaikoma šalies populiacija dabartiniame lygyje.

Tačiau vienas iš Maskvos deputatų Andrejus Medvedevas sureagavo į paskelbtą informaciją, apkaltindamas jo autorius nekontroliuojamos migracijos iš Centrinės Azijos „lobizmu“. Pasak jo, dėl didelių ekonominių ir socialinių kaštų migrantų atplūdis šalyje gali lemti ekstremizmo ir nesantaikos apraiškas Rusijoje.

Savo ruožtu A. Medvedevas paragino priimti naują etninių rusų, gyvenančių kitose pasaulio valstybėse, repatriacijos įstatymą, kuriuo būtų siekiama stabilizuoti demografinius pokyčius Rusijoje, taip pat neva išsaugoti šalies piliečius nuo „rusofobijos“.

ISW analitkai mano, kad rusų deputato pasiūlyta idėja yra tarsi nepajudinamo kraštutinio nacionalizmo įsivaizdavimas. Taip pat pastebima, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ne tik dabar, bet ir ateityje turės akivaizdžių pasekmių kalbant apie Kremliaus demografinę padėtį.

Taigi atkreipiamas dėmesys, kad pastaroji retorika paskatins kraštutinio nacionalizmo idėjas šalyje, nes pradėta karinė invazija šalyje skatina prabilti ksenofobiškų pažiūrų asmenis.

REKLAMA

09:19 | Vokietija baigia branduolinės energijos erą – išjungtos paskutinės atominės elektrinės

Vokietija šeštadienį išjungė tris paskutines savo atomines elektrines, taip pasiekdama seniai planuoto atominės energijos atsisakymo proceso kulminaciją.

Šalis šį žingsnį žengė nepaisant siekio nutraukti iškastinio kuro vartojimą ir suvaldyti energetikos krizę, kilusią dėl karo Ukrainoje.

Nors daugelis Vakarų šalių didina investicijas į atominę energiją, kad sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, Vokietija paankstino savo branduolinio amžiaus pabaigą.

Netrukus po vidurnakčio energetikos milžinė RWE savo pranešime patvirtino, kad trys likę reaktoriai buvo atjungti nuo elektros tinklo.

„[Tai] eros pabaiga“, – pridūrė bendrovė.

Didžiausia Europos ekonomika branduolinės energijos siekia atsisakyti nuo 2002-ųjų, tačiau buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel po 2011-aisiais įvykusios Fukušimos elektrinės avarijos Japonijoje paspartino atsisakymo procesą.

Sprendimas pasitraukti buvo populiarus šalyje, kurioje veikia stiprus judėjimas prieš branduolinę energetiką. Priešiškas jai nuotaikas kursto išliekančios baimės dėl Šaltojo karo konflikto ir atominių katastrofų, tokių kaip Černobylio atominės elektrinės avarija Ukrainoje.

„Branduolinės energijos rizikos galiausiai tampa nevaldomomis“, – sakė vokiečių aplinkos ministrė Steffi Lemke (Štefi Lemkė), kuri šią savaitę prieš Didžiojo septyneto (G-7) valstybių aplinkos ir klimato ministrų susitikimą Japonijoje lankėsi nelaimės ištiktoje Fukušimos elektrinėje.

REKLAMA

Kad pažymėtų reaktorių uždarymą, prieš branduolinę energetiką nusiteikę demonstrantai keliuose Vokietijos miestuose išėjo į gatves.

Aplinkosaugos grupės „Greenpeace“ atstovai surengė šventinį vakarėlį prie Brandenburgo vartų Berlyne.

„Mes nutraukiame pavojingą, netvarią ir brangiai kainuojančią technologiją“, – sakė Žaliųjų partijos parlamento narys Juergenas Trittinas.

Priešais Brandenburgo vartus aktyvistai simboliškai užmušė dirbtinį dinozaurą.

08:20 | Rusijos kariuomenė smogė Mykolajivo ir Zaporižios regionams

Sekmadienio naktį Rusijos kariuomenė surengė naujas atakas ir smogė Mykolajivo bei Zaporižios regionams Ukrainoje, skelbia ukrainiečių žiniasklaida.

Teigiama, kad naktį rusų okupantai apšaudė Snihurivkos gyvenvietę, kurią pernai lapkritį atsikovojo Ukrainos gynėjai.

„Ukrainska Pravda“, remdamasi Mykolajivo srities karinės administracijos vadovo Vitalijaus Kimo teigimu, rašo, kad šios atakos metu okupantai pražudė du paauglius.

Tuo metu „Ukrinform“ skelbia, kad rusų okupantai taip pat sudavė naujus smūgius Zaporižios regionui. Pranešta, kad atakos metu buvo pataikyta į bažnyčią, esančią Komyšuvakhoje.

Taip pat suduotų smūgiu metu buvo apgadinti ir aplinkiniai pastatai.

07:45 | V. Zelenskis sako kalbėjęs su E. Macronu apie jo vizitą į Kiniją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė kalbėjęs su Emmanueliu Macronu apie jo vizitą į Kiniją po to, kai Prancūzijos prezidento komentarai, kuriuos jis išsakė po šio apsilankymo, sulaukė kritikos Europoje ir Jungtinėse Valstijose.

REKLAMA

„Turėjau beveik pusantros valandos pokalbį su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu... Buvo aptarti neseniai įvykusio prezidento Macrono vizito į Kiniją rezultatai“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.

Ukrainos valstybės vadovas taip pat pranešė papasakojęs E. Macronui apie padėtį fronte ir apie tolesnius ketinimus išlaisvinti visas ukrainiečių teritorijas.

„Taip pat aptarėme pasirengimą Vilniuje šių metų liepą įvyksiančiam NATO aukščiausiojo lygio susitikimui ir tikėtinus jo rezultatus, be kita ko, būtinybę Ukrainai gauti veiksmingas saugumo garantijas dar prieš mūsų šalies įstojimą į Aljansą. Dėmesio buvo skirta ir Ukrainos taikos formulės įgyvendinimui“, – parašė V. Zelenskis.

Prancūzijos prezidentas sukėlė sumaištį tarptautinėje bendruomenėje ir privertė Vakarų sąjungininkus pasipiktinti, kai po praėjusią savaitę įvykusios kelionės į Kiniją, kur jis susitiko su prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), paragino laikytis strateginės autonomijos kalbant apie Taivaną.

Praėjusį savaitgalį duotame interviu E. Macronas sakė, kad Europa neturėtų būti nei Vašingtono, nei Pekino sekėja, taip pat jai nederėtų įsitraukti į bet kokią eskalaciją dėl Taivano.

Šią savaitę, lankydamasis Amsterdame, Prancūzijos prezidentas neatsisakė savo prieštaringų komentarų, pareiškęs, kad būti JAV sąjungininku nereiškia būti vasalu.

REKLAMA

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: