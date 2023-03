Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:05 | JAV generalinis prokuroras atvyko į Ukrainą

JAV generalinis prokuroras Merrickas Garlandas penktadienį atvyko į Ukrainą iš anksto neskelbto vizito, rašo „USA Today“. Skelbiama, kad jis atvyko į Lvivą.

„Generalinis prokuroras surengė keletą susitikimų ir dar kartą patvirtino mūsų pasiryžimą patraukti Rusiją atsakomybėn už nusikaltimus, padarytus per neteisingą ir neprovokuotą invaziją prieš savo suverenią kaimynę“, – cituojami sakė Teisingumo departamento pareigūnai.

Anot jų, vizitas iš anksto nebuvo skelbtas dėl saugumo priežasčių.

21:35 | Serbija neigia patiekusi Ukrainai ginklų

Maskvai pareikalavus paaiškinimų dėl pranešimų, jog Serbija su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai esą patiekė tūkstančius raketų, Belgradas penktadienį paneigė eksportavęs ginklus į Ukrainą.

Serbijos užsienio reikalų ministras Ivica Dačičius pareiškė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios iš Serbijos nebuvo eksportuota jokių ginklų nė vienai iš „konflikto“ šalių.

„Galiu tai pasakyti, nes leidimą [ginklų] eksportui duoda mano ministerija“, – sakė jis.

„Serbija netiekia karinės įrangos jokiai šaliai, jei mes manome, kad tai gali sukelti kokių nors problemų.“

Rusija iš savo sąjungininkės Serbijos ketvirtadienį pareikalavo oficialaus paaiškinimo dėl pranešimų apie tai, kad ši Balkanų šalis Ukrainai patiekė tūkstančius raketų.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova išreiškė „ypatingą susirūpinimą“ dėl šių pranešimų, kuriuos praėjusį mėnesį pirmoji paskelbė provyriausybinė Rusijos žiniasklaida.

„Stebime šią istoriją“, – rašoma M. Zacharovos pareiškime, kuris vėlai ketvirtadienį buvo paskelbtas Rusijos užsienio reikalų ministerijos svetainėje.

Ji pridūrė, kad galimas ginklų tiekimas Ukrainai yra „rimtas klausimas“, be kita ko, Serbijos ir Rusijos santykių požiūriu.

Žiniasklaidoje buvo skelbta, kad viena Serbijos valstybinė ginklų gamykla Ukrainai neseniai patiekė apie 3,5 tūkst. raketų, skirtų salvinės raketų ugnies sistemoms „Grad“, kurias naudoja ir Ukrainos, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos. Šios 122 mm kalibro raketos į Ukrainą buvo esą pristatytos per Turkiją ir Slovakiją.

Serbijos gynybos ministras Milošas Vučevičius yra paneigęs, kad šalis eksportavo raketų į Ukrainą, bet neatmetė galimybės, kad jos į Ukrainą galėjo patekti per trečiąją šalį.

„Jeigu privačios bendrovės perka ginklus trečiųjų šalių rinkose ir po to juos parduoda kitoms bendrovėms kitose šalyse, tai nėra klausimas Serbijai, tai tarptautinė prekyba“, – pareiškė jis.

Serbija yra artimiausia Maskvos sąjungininkė Europoje. Šalis sieja istoriniai, religiniai ir kultūriniai ryšiai, kuriuos gerokai sustiprino šioje Balkanų šalyje ne vieną dešimtmetį vykdytos prorusiškos propagandos kampanijos.

Rusija palaiko Serbijos pretenzijas į savo buvusios Kosovo provincijos, kuri 2008 metais paskelbė nepriklausomybę, teritoriją. O Serbija atsisakė paskelbti Maskvai sankcijų dėl invazijos į Ukrainą.

Vakarų pareigūnai baiminasi, jog Rusija galėtų pasinaudoti Kosove tvyrančia įtampa ir pamėginti destabilizuoti padėtį Balkanuose, siekdama atitraukti bent kažkiek dėmesio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą.

20:42 | ES perspėja Kiniją neperžengti raudonosios linijos

Europos Sąjunga (ES) taikys sankcijas Kinijai, jei ji peržengs raudoną liniją apginkluodama Rusiją, rašo „Sky news“.

Kinija neigia ketinanti siųsti ginklus Rusijai, tačiau susirūpinimą tuo išreiškė Vakarų sąjungininkės.

Anksčiau Vokietijos kancleris Olafas Scholzas perspėjo Pekiną neteikti tokios pagalbos Maskvai.

„Neduokite jokių ginklų agresorei Rusijai“, – perspėjo jis.

Tikimasi, kad O. Scholzas ir Joe Bidenas aptars Kinijos poziciją ir aktualijas penktadienį susitikę Baltuosiuose rūmuose.

20:06 | JAV patvirtino naują pagalbos Ukrainai paketą

JAV patvirtino 400 mln. dolerių karinę paramą Ukrainai, rašo „Sky news“. Anot JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno, į paketą įeina šaudmenys ir tam tikro tipo transporto priemonė, galinti nutiesti tiltus per upes – „Armoured Vehicle Launched Bridge“.

Tai pirmas kartas, kai tokią transporto priemonę Ukrainai tiekia JAV.

Į paketą taip pat įeina papildomi šaudmenys HIMARS, artilerijos sviediniai, šaudmenys „Bradley“, griovimo įranga, lėšos mokymams.

Šią informaciją taip pat patvirtino Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

19:23 | Zelenskis įvardijo, ko labiausiai trūksta Ukrainos kariuomenei

Ukrainos kariuomenei reikia daugiau artilerijos, amunicijos ir lėktuvų, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis penktadienį kalbėjo spaudos konferencijoje kartu su Latvijos kolega viešėdamas Lvive, rašo UNIAN.

„Artilerija yra numeris vienas iš dalykų, kurių mums reikia. Tiek sistemų, tiek amunicijos ir sviedinių dideliais kiekiais, kad sustabdytume Rusiją. Ne šaudyti į jų teritoriją, o išmesti juos iš mūsų.

Taip pat lėktuvų. Lėktuvų trūksta, turime pradėti treniruotis. Mes tai aptarėme ir turime patvirtinimą iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos. Jie šiandien sakė, kad mūsų partneriai iš Latvijos, taip pat Lietuvos ir Estijos gali mums padėti vykdyti mokymo misijas. Mums reikia lėktuvų. Tik nereikia kalbėti ir kažką ten žadėti, o tiesiog apmokyti mūsų vaikinus ir perduoti lėktuvus“, – pabrėžė jis.

V. Zelenskis taip pat užsiminė ir apie Ukrainai siunčiamus tankus.

„Mes gausime tankų armiją. Esu tuo visiškai tikras. Jau dabar matome, kaip treniruojasi mūsų ginkluotosios pajėgos, mūsų vaikinai, viskas greitai bus. Tačiau kartu yra ir atitinkamas deficitas. Reikia tiesiog užlopyti visas šias skyles, tai gali mums padėti. Ir tikėti pergale, kaip ir mes“, – teigė Ukrainos prezidentas.

18:59 | Rusų oligarchas: pinigai Rusijai gali baigtis jau kitais metais

Rusija jau kitais metais gali likti be pinigų, pareiškė rusų oligarchas Olegas Deripaska, rašo CNN.

Anot jo, Rusijai reikia užsienio investicijų.

„Jau kitais metais nebus pinigų, mums reikia užsienio investuotojų“, – Sibire vykusioje konferencijoje kalbėjo jis.

O. Deripaska yra vienas iš nedaugelio rusų oligarchų, sukritikavusių režimo karą prieš Ukrainą.

Pernai Rusijos teismas nurodė areštuoti prabangių viešbučių kompleksą, priklausantį milijardieriui O. Deripaskai. Tai dar vienas spaudimo, kurį šalies magnatai patyrė nuo invazijos pradžios, atvejis, tuo metu rašė „Financial Times“.

18:10 | Rusija į Bachmutą metė labiausiai patyrusius dalinius

Rusija į Bachmutą atsiuntė savo labiausiai patyrusius dalinius, rašo CNN.

Anot Ukrainos kariuomenės, Bachmute ir aplink jį vyksta intensyvios kovos.

„Rusijos okupantai atsiuntė labiausiai apmokytus „Wagner“ dalinius ir kitus reguliariosios Rusijos kariuomenės dalinius, kad užimtų miestą. Mieste ir jo apylinkėse vyksta intensyvios kovos“, – sakoma Ukrainos sausumos pajėgų pranešime.

Penktadienį fronto linijoje apsilankė Ukrainos Rytų pajėgų grupės vadas Oleksandras Syrskis.

„Bachmute vadas išklausė vadų pranešimus apie padėtį jiems pavaldžiuose daliniuose, buvo informuotas apie probleminius mūsų dalinių gynybinio pajėgumo gerinimo fronto linijoje klausimus“, – nurodoma pranešime.

Anot ukrainiečių, rusai toliau spaudžia Ukrainos pajėgas ir tikisi užimti Bachmutą bei kaupia pajėgas jo užėmimui.

Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ vadovas penktadienį pareiškė, kad jo kovotojai praktiškai apsupo Bachmutą – Rytų Ukrainos miestą, kurį Maskva jau kelis mėnesius bando užimti.

Rytų Ukrainoje esantis Bachmutas jau kurį laiką yra vadinamas karčiausiu fronto tašku.

17:41 | EK siunčia Ukrainai 5,7 tūkst. saulės kolektorių

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad blokas tieks Ukrainai saulės baterijas, jog padėtų šaliai užtikrinti „energetinį saugumą“.

„Pažadėjau bendradarbiauti su Ukraina atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, kurie svarbūs jos energetiniam saugumui, srityje“, – „Twitter“ rašo ji.

„Dabar mes vykdome: netrukus į Ukrainą bus išsiųsta pirmoji 5 700 saulės kolektorių partija“, – nurodo EK pirmininkė.

„Esu įsitikinusi, kad bus paaukota daugiau“, – priduria ji.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo