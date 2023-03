Peržengta svarbi riba: Ukraina paskelbė naujausius rusų nuostolius

Ketvirtadienis yra 372-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena.

Ukrainos skaičiavimu, per šį laiką žuvo 150 605 rusų kariai.

Rusija taip pat neteko 300 lėktuvų, 288 sraigtasparnių, 3 397 tankų, 2 058 bepiločių orlaivių, 18 laivų, 6 658 šarvuočių, 2 398 artilerijos sistemų ir daugybės kitos technikos bei raketų.

3️⃣7️⃣2️⃣ days of full-scale Russia’s war against #Ukraine.



Information on #Russian invasion.

Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, March 2.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/uCtfduMRqR