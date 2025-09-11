Ir toliau smogs Europai? Su kiekviena provokacija Putinas vis drąsėja

Ukraina po Ramšteino derybų užsitikrino naujas oro gynybos priemones ir finansavimą JAV ginklams
Po naujausio Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimo Ramšteino formatu Ukraina užsitikrino naujus susitarimus su tarptautiniais partneriais, įskaitant finansavimą JAV ginklų įsigijimui, ukrainietiškų bepiločių orlaivių gamybos plėtrą ir papildomas oro gynybos sistemas. Tai savo vakariniame vaizdo kreipimesi paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.
„Tikiuosi detalaus Ukrainos gynybos ministro Denyso Šmyhalio pranešimo dėl Ramšteino. Šiandien su juo susisiekiau“, – sakė V. Zelenskis. Valstybės vadovas nurodė, kad Ukraina jau užsitikrino naujas oro gynybos sistemas, ir kartu pažymėjo, jog partneriai yra pasirengę toliau finansuoti PURL programą, skirtą amerikietiškų ginklų įsigijimui.
„Taip pat aptariame papildomas lėšas mūsų ukrainietiškų ginklų gamybai, įskaitant tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, kad Rusija pajustų, kaip atrodo atsakas į karą“, – pabrėžė V. Zelenskis ir taip pat pridūrė, kad tęsiami darbai siekiant aprūpinti brigadas.
„Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Dėkoju visiems, kurie supranta, kad Rusija įsiklauso tik į jėgą ir atsižvelgia tik į stipriuosius. Ukraina, visa Europa, visi mūsų partneriai turi būti stiprūs. Labai tikimės stipraus Jungtinių Valstijų atsako“, – kalbėjo jis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis 30-ajame Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime Ramšteino formatu vaizdo konferencijos būdu paragino partnerius stiprinti Ukrainos oro ir priešraketinę gynybą bei suteikti pajėgumų tolimojo nuotolio smūgiams.
Okupantai naktį Sumuose atakavo mokyklą
Ketvirtadienio naktį rusofašistai atakavo Sumus dronais. Smūgio sulaukė ir mokymo įstaiga.
Apie vidurnaktį dronai pataikė į vienos iš miesto mokymo įstaigų teritoriją. Mokyklos pastatai buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti, viename iš jų kilo gaisras.
Gelbėtojai greitai užgesino visus gaisro židinius ir apžiūrėjo smūgio vietą.
Smūgio banga apgadino transporto priemones, taip pat išdaužė langus netoliese esančiuose daugiabučiuose namuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Ir toliau smogs Europai? Su kiekviena provokacija Putinas vis drąsėja
Rusijos dronų ataka prieš Lenkiją yra ir išbandymas, ir įspėjimas, tad iš tikrųjų tai bus Europa ir NATO, kurių reakcija turės lemiamą reikšmę Senojo žemyno saugumui, rašo Sky News“ analitikai. O kiekviena provokacija, anot leidinio, tik suteikia Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui drąsos.
„Rusai yra vadinamojo „saliamio pjaustymo“ meistrai. Tai taktika, kuri apima daugelio smulkių veiksmų naudojimą, siekiant pasiekti daug didesnį rezultatą, kuris kitu atveju būtų daug labiau provokuojantis. Kremlius bando Vakarus laipsniškai, bet nuolat eskaluodamas situaciją. Kyjive bombarduojamas Britų tarybos pastatas ir ES objektas; slopinamas aukšto rango ES pareigūno lėktuvo GPS. Kiekviena atskira provokacija peržengia naujas ribas. Su kiekviena provokacija Putinas vis drąsėja“, – teigiama leidinyje.
Straipsnyje pabrėžiama, kad V. Putinas moka gerai provokuoti Vakarus. Visų pirma, jis meistriškai panaudojo savo „saliamio pjaustymo“ taktiką 2014 m., kai įsiveržė į Krymą, naudodamas įvairias dviprasmiškas karines ir diplomatines taktikas, kad įtvirtintų kontrolę. Dėl to nesuprantamas Vakarų reakcijos vėlavimas nulėmė Krymo likimą.
„Jis ką tik paėmė didesnį dešros gabalą, surengęs dronų atakas prieš Lenkiją. Žinoma, tai yra NATO pasirengimo vykdyti savo įsipareigojimus pagal 5 straipsnį išbandymas. Rusija užpuolė valstybę narę, ir sąjungininkai mano, kad tai buvo padaryta tyčia“, – pabrėžiama publikacijoje.
„Sky News“ mano, kad po šio išpuolio NATO vargu ar pradės taikyti „visi už vieną, vienas už visus“ mechanizmą Lenkijos gynybai. Tačiau reakcijos nebuvimas rodo aljanso silpnumą, todėl po to V. Putinas pamatys savo veiksmų rezultatus ir suplanuos tolesnius.
„Galima tikėtis daug kalbų apie sankcijas, bet reikia prisiminti, kad jos nesugebėjo užkirsti kelio plataus masto invazijai į Ukrainą ir nesugebėjo įtikinti Rusijos jos atsisakyti. Vienintelės sankcijos, kurios gali būti veiksmingos, yra tos, kurias JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisako patvirtinti, susijusios su prekyba rusiška nafta“, – pridūrė „Sky News“.
Trečiadienį Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt nepilotuojamųjų orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, pažymėdamas, jog tai pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos numušami Rusijos bepiločiai orlaiviai. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.