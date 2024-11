Svarbiausi įvykiai:

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį pareiškė pasiūliusi sugrįžtančiam JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kad Jungtinės Valstijos galėtų tiekti blokui daugiau suskystintų gamtinių dujų (SGD) vietoj rusiškų.

D. Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus po kampanijos, kurios metu jis grasino dideliais muitais užsienio prekėms, Europos Sąjunga nori išvengti žalingo prekybos karo su savo didžiausia sąjungininke.

U. von der Leyen sakė, kad „labai svarbu“, jog Briuselis bendradarbiautų su D. Trumpu dėl „bendrų interesų“, ir paminėjo savo pirmąjį pokalbį telefonu su juo ketvirtadienį.

„Bendri interesai yra, pavyzdžiui, – tai viena tema, kurią palietėme, bet nepasakyčiau, kad diskutavome, – tai ištisa SGD tema“, – sakė ji žurnalistams Budapešte, kur ES vadovai baigė dvi dienas trukusias diskusijas.

Europa vis dar gauna „daug SGD per Rusiją“, sakė U. von der Leyen, pridurdama: „Kodėl nepakeitus jų amerikietiškomis SGD, kurios mums yra pigesnės ir mažina mūsų energijos kainas?“

Ji sakė, kad šis klausimas taip pat galėtų būti svarstomas atsižvelgiant į ES prekybos su JAV deficitą.

Per savo rinkimų kampaniją D. Trumpas žadėjo mažiausiai 10 proc. tarifą visam importui ir kitas priemones. Jis sakė, kad tikslas yra šias priemones nukreipti į šalis, kurios „daugelį metų mus apiplėšinėjo“, ir sumažinti JAV prekybos deficitą.

ES padidino amerikietiškų SGD pirkimą po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą, tačiau jai nepavyko visiškai nutraukti energetikos ryšių su Maskva.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas taip pat tvirtino, kad gali būti sričių kompromisams su būsima D. Trumpo vadovaujama JAV administracija.

„Galiausiai Jungtinių Valstijų augimas ir stiprybė priklauso ir nuo to, kad jos prekiauja su visu pasauliu, ir abiem kryptimis“, – sakė O. Scholzas.

„Šiuo požiūriu, manau, kad yra pagrindas kurti bendrą politiką“, – sakė jis spaudos konferencijoje Budapešte po vadovų derybų.

Donaldas Trumpas po pergalės JAV prezidento rinkimuose susisiekė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o prie pokalbio vėliau prisijungė ir „Tesla“ įkūrėjas Elonas Muskas.

Kaip rašo portalas „Axios“, D. Trumpas trečiadienį įvykusio pokalbio metu esą nuramino V. Zelenskį.

Be to, šiame pokalbyje, pasak kelių šaltinių, dalyvavo ir E. Muskas.

Publikacijoje rašoma, kad pokalbis su V. Zelenskiu truko 25 minutes, o skambutis buvo surengtas netrukus po to, kai D. Trumpas viešai paskelbė apie savo pergalę JAV prezidento rinkimuose.

Esą pokalbio metu D. Trumpas taip pat patvirtino V. Zelenskiui, kad Ukraina nepraras JAV užnugario, tačiau daugiau detalių, ar ginkluotė ir toliau bus tiekiama taip pat, kaip ir dabar, nebuvo atskleista.

Taip pat pažymima, kad per pastaruosius du mėnesius tarp D. Trumpo komandos narių ir V. Zelenskio vyko privatūs pokalbiai.

Trys šaltiniai portalui esą patvirtino ir tai, kad pats V. Zelenskis pripažino, jog pokalbis su D. Trumpu „praėjo gerai“ ir „nepadidino nerimo dėl D. Trumpo pergalės“.

Kitai žiniasklaidos priemonei „NBC News“ interviu metu D. Trumpas patvirtino, kad jis kalbėjosi telefonu su V. Zelenskiu, tačiau daugiau detalių neatskleidė.

Pasiteiravus, ar D. Trumpas taip pat susisiekė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, šis tikino, kad kol kas ne. Tačiau D. Trumpas neatmetė, kad netrukus gali būti surengtas pokalbis.

NATO kartu su pagrindiniais Azijos partneriais penktadienį pasmerkė tūkstančių Šiaurės Korėjos karių dislokavimą Rusijos teritorijoje, remiant Rusiją kare prieš Ukrainą.

„NATO sąjungininkės griežtai smerkia Rusijos Federacijos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) vadovų sprendimus pavojingai išplėsti Rusijos neišprovokuotą agresijos karą prieš Ukrainą“, – sakoma aljanso pareiškime, paskelbtame kartu su Australija, Japonija, Naująja Zelandija, Pietų Korėja bei Ukraina.

D. Trumpas jau surengė keletą pokalbių telefonu su Europos lyderiais.

Jis supranta, kad jis negali priversti Ukrainos daryti nuolaidų Rusijai, negaunant mainais tam tikrų nuolaidų iš Maskvos. Apie tai rašo „Bloomberg“, remdamasi informuotais pašnekovais.

Leidinys primena, kad per rinkimų kampaniją D. Trumpas žadėjo greitai nutraukti karo veiksmus Ukrainoje, tačiau dviprasmiškai kalbėjo apie savo paramą Kyjivui. Todėl Europos lyderiai dabar aktyviai diskutuoja, kaip jie turėtų elgtis, jei naujoji JAV administracija nutrauktų paramą Ukrainai.

Tačiau neatrodo, kad D. Trumpas ketina tiesiog „nustumti Ukrainą po autobusu“. Tai matyti iš pirmojo pokalbių telefonu ciklo, kurį JAV rinkimų nugalėtojas jau surengė su Europos vadovais.

Taigi, pasak vieno neįvardyto aukšto rango pareigūno, kalbėjusio su „Bloomberg“, bent viename iš šių pokalbių buvo aptartas D. Trumpo požiūris į taikos derybas dėl karo Ukrainoje. Ir D. Trumpas esą „leido suprasti, kad suvokia negalintis tiesiog priversti Ukrainos daryti nuolaidų V. Putinui, negaunant nieko mainais“.

Tuo tarpu ES vadovai pabrėžia, kad reikia remti Ukrainą, nepaisant JAV pozicijos.

„Kolegos puikiai supranta, kad parama Ukrainai reiškia mūsų pačių stiprinimą. Jei būsime silpni Rusijos atžvilgiu, kokį signalą pasiųsime likusiam pasauliui, įskaitant Kiniją?“ – žurnalistams sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles‘is Michelis.

Politikos apžvalgininkai nesutaria, ar D. Trumpo atėjimą reikėtų laikyti palaima, ar katastrofa Ukrainai. Leidinys „The Economist“ mano, kad D. Trumpas gali tapti tuo, kuris išvestų karą iš „kruvinos aklavietės“. O dėl to kalta Joe Bideno administracija, kuri taip vangiai rėmė Ukrainą, kad įstūmė ukrainiečius į pralaimėjimo padėtį.

Kitos nuomonės laikosi autoritetingas britų leidinys „The Guardian“. Ten D. Trumpo atėjimas laikomas katastrofa Ukrainai. Ne tik dėl jo draugiško požiūrio į V. Putiną ir neigiamo požiūrio į V. Zelenskį, bet ir dėl D. Trumpo diplomatijos negrabumo.

Esą pirmoji D. Trumpo kadencija jau parodė, ko iš tikrųjų verti jo diplomatiniai gabumai. „The Guardian“ turi omenyje liūdnai pagarsėjusias 2019 metais vykusias D. Trumpo derybas su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu, kurios baigėsi praktiškai be rezultatų.

Taika tarp Ukrainos ir Rusijos gali būti pasiekta, jei JAV, vadovaujant naujai išrinktam prezidentui Donaldui Trumpui, imsis „sprendimais pagrįstos perspektyvos“, pareiškė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.

Kaip rašo „SkyNews“, po Europos politinės bendrijos susitikimo Budapešte R. T. Erdoganas teigė: „Mes galime lengvai užbaigti šį karą, jei matysime D. Trumpo administracijos atstovus, kurie į šį klausimą žvelgs iš sprendimais pagrįstos perspektyvos.“

Be to, jis pridūrė, kad ne ginklų tiekimas, o diplomatiniai sprendimai gali priartinti Ukrainą ir Rusiją prie susitarimo.

„Dialogas, diplomatija ir sutarimas atidarys duris taikai, o ne ginklai, bombos ir konfliktavimas“, – pridūrė Turkijos prezidentas.

Primenama, kad savo ruožtu Turkija, kuri su Kremliumi palaiko ryšius gynybos, energetikos ir turizmo srityse, ragina pradėti derybas ir užbaigti karą Ukrainoje.

„Esame valstybė, kuriai pavyko suburti abi puses (Ukrainos ir Rusijos atstovus) prie vieno stalo.

Mes tai darėme daugybę kartu ir galime tai padaryti vėl. Šis karas turi baigtis. Mes sutelkėme savo pastangas į taiką ir toliau tai darysime“, – pridūrė jis.

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna penktadienį pranešė, kad per vakarykštę Rusijos ataką Kyjive dronas pataikė į estų ambasadorės Ukrainoje rezidenciją.

Jo teigimu, šalies ambasadorė Annely Kolk nenukentėjo.

„Niekas Ukrainoje nėra saugus, kol Rusija nenutrauks savo agresijos. Ukrainai reikia daugiau oro gynybos priemonių, kad būtų apsaugoti jos gyventojai. Neturėtume prie to priprasti“, – pabrėžė ministras pranešime socialiniame tinkle „X“.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6