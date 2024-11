Putinas ir Trumpas pareiškė esantys pasirengę deryboms

„Naudojuosi proga jį pasveikinti“, – sakė V. Putinas per Valdajaus forumą pietiniame Sočio mieste. Paklaustas, ar yra atviras deryboms su D. Trumpu, Rusijos prezidentas atsakė: „Pasiengęs“.

Interviu „NBC News“ D. Trumpas atskleidė, kad taip pat yra pasirengęs tam tikram pokalbiui. „Manau, mes pasikalbėsime“, - sakė D. Trumpas, pokalbiui pakrypus apie jo ryšius su pasaulio lyderiais.

D. Trumpas sakė, kad nuo trečiadienio ryto kalbėjosi „tikriausiai“ su 70 pasaulio lyderių, bet ne su V. Putinu. Šis su kreiva šypsenėle buvo sakęs, kad nori, jog JAV prezidento rinkimus laimėtų demokratų viceprezidentė Kamala Harris. Šie jo žodžiai nebuvo priimti už gryną pinigą, nes nuo seno manoma, kad Maskva palankiai vertina D. Trumpo pažiūras ir chaosą, kurį jis įnešė į Amerikos ir pasaulio politiką.

Neseniai pasirodžiusioje amerikiečių tiriamojo žurnalisto Bobo Woodwardo knygoje teigiama, kad per Joe Bideno prezidentavimą D. Trumpas ir V. Putinas galėjo kalbėti net septynis kartus ir kad D. Trumpas slapta išsiuntė Rusijos lyderiui tuomet negausius COVID testus. Be to, Maskva buvo apkaltinta kišimusi į 2016 m. prezidento rinkimus, kad sustiprintų D. Trumpo kampaniją prieš Hillary Clinton, nors Kremlius šiuos kaltinimus neigė.

V. Putinas taip pat yra sakę, kad jam padarė įspūdį D. Trumpo elgesys per pasikėsinimą į jį per mitingą anksčiau šiais metais. V. Putino žodžiais, jis atsiskleidė kaip „drąsus žmogus“ ir „tikras vyras“.