Karas Ukrainoje. Belgorode netoli oro uosto nugriaudėjo 16 sprogimų

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

13:41 | Paskelbtas oro pavojus

Visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus, rašo NEXTA.

❗️Air raid alert almost on the entire territory of #Ukraine. pic.twitter.com/gmsDpV9V5R — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

13:25 | Begorode nugriaudėjo 16 sprogimų

Vietos gyventojai skelbia, kad sekmadienį netoli Belgorodo oro uosto suskaičiavo 16 sprogimų, rašo „Ukrinform“.

„Tuo tarpu Belgorode... Vietiniai skaičiuoja 16 sprogimu oro uosto teritorijoje“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginės komunikacijos centro atstovai.

Šeštadienį taip pat buvo pranešta, kad Rusijoje, Belgorodo srityje, Razumnoje kaimo vietovėje, kaip įtariama, supleškėjo naftos sandėlis.

12:56 | Smogta okupantų infrastruktūrai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakavo Donecko miesto tarybos pastatą, kuriame susirenka vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ vadovai, rašo NEXTA.

The #Ukrainian Armed Forces attacked the building of the #Donetsk City Council, where the leaders of the so-called "Donetsk People's Republic" meet. pic.twitter.com/G4CKvEbCit
October 16, 2022

12:38 | Situaciją rusų kariuomenėje vadina siaubinga

JAV kariuomenės vadas Europos žemyne, generolas leitenantas Benas Hodgesas tvirtina, kad nepasitikėjimas Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu ir Kremliaus generalinio štabu gali sukelti tikrų tikriausią „sprogimą“ šalyje.

Pasak kariuomenės vado, V. Putinas paskyrė naują kariuomenės generolą Sergejų Surovikiną todėl, kad jis jam yra itin ištikimas.

„S. Surovikinas – naujasis Rusijos okupacinių pajėgų [Ukrainoje] vadas – yra žinomas dėl savo brutalumo ir korumpuotumo. Tačiau ar verta stebėtis, kad Kremlius pasirinko korumpuotą nusikaltėlį ir žudiką tapti naujuoju kariuomenės generolu? Tai buvo nuspėjama.

Juolab dėl to, kad jis yra itin ištikimas [V. Putinui], o tai yra svarbiausia paskyrimo [priežastis], kadangi V. Putinas nerimauja, kad jo patikėtiniai nepalaikys jo taip, kaip anksčiau“, – svarstė B. Hodgesas.

Visgi ekspertas įsitikinęs, kad dabar nėra svarbu, kas taps naujuoju Rusijos Federacijos kariuomenės generolu, kadangi šalies karinių pajėgų problemos yra itin gilios ir sisteminės, tad paskirtas asmuo to nesugebės pataisyti per keletą savaičių ar mėnesių.

„Korupcija, oro, sausumo ir laivyno koordinavimo stoka, žlugusi logistinė sistema. Visa tai yra tiesiog siaubinga, tad nebėra svarbu, kas taps naujuoju [okupacinių pajėgų] vadu, jis nesugebės viso to išspręsti.

Kuo išsiskiria naujasis kariuomenės generolas? Manau, kad jis [S. Surovikinas] naudos vienokią ar kitokią brutalumo taktiką, tad kuo greičiau [rusų kariuomenė] bus įveikta, tuo geriau“, – teigė jis.

11:49 | Belgorade pasigirdo sprogimai

NEXTA skelbia, kad netoli Belgorodo oro uosto pasigirdo sprogimas.

An explosion is being reported near the airport of #Belgorod. pic.twitter.com/ov3twL0LIP — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

11:32 | Britų žvalgyba: Rusija nepajėgi gaminti modernios amunicijos

Britų žvalgyba skelbia, kad Rusija yra nepajėgi gaminti amunicijos tokiu tempu, koks yra poreikis karo fronte. Teigiama, kad ateityje tai apsunkins galimybę Kremliui suduoti naujus smūgius skirtingiems taikiniams, rašo UNIAN.

Pirmadienį, spalio 10 d., Rusija į Ukrainos teritoriją paleido daugiau kaip 80 raketų, tačiau šalies agresorės gynybos pramonė nespėja gaminti amunicijos, todėl Kremliaus karinės atsargos mažėja, o tai gali užkirsti kelia ateityje pasiekti karinius tikslus.

„Rusijos gynybos pramonė tikriausiai nėra pajėgi gaminti modernios amunicijos tokiu tempu, kokiu ji yra išnaudojama“, – teigiama pranešime.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cSR06lXKTG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UYBkbW8aYS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 16, 2022

10:50 | Nukauta 65 tūkst. rusų karių

Ukrainos kariuomenė pranešė, kad nuo Rusijos pradėtos karinė invazijos pradžios nukautų rusų okupantų skaičius pasiekė 65 tūkst.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pranešime priduriama, kad per pastarąją parą taip pat buvo nukauta 300 rusų karių.

Be to, nuo karinės invazijos pradžios jau buvo sunaikinti 2 tūkst. 529 rusų kariuomenės tankai, taip pat 5 tūkst. 193 šarvuočiai.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.10 were approximately:https://t.co/Sacj4PkeJm pic.twitter.com/TAutd0uRXC
October 16, 2022

10:40 | V. Zelenskis: šiuo metu sudėtingiausia padėtis yra prie Bachmuto Donecko srityje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį sakė, kad šiuo metu „sudėtingiausia“ padėtis yra prie Bachmuto, praėjus kelioms dienoms po to, kai prorusiškos pajėgos paskelbė artėjančios prie šio rytinio miesto.

„Donecko ir Luhansko regionuose išlieka labai sudėtinga padėtis, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame kreipimesi. – Sudėtingiausia padėtis, kaip ir ankstesnėmis dienomis, yra prie Bachmuto. Mes vis dar laikomės savo pozicijų.“

Rusijos remiamų separatistų pajėgos Ukrainos Donecko regione ketvirtadienį pranešė užėmusios du netoliese esančius Opytinės ir Ivanhrado kaimus.

Rusijos kariuomenė jau keletą savaičių puldinėja Bachmutą – vyno gamyba ir druskos kasyba garsėjantį miestą, kuriame anksčiau gyveno 70 000 žmonių, tikėdamasi jį užimti.

Maždaug už 15 km nuo Bachmuto esančiame Časiv Jare naujienų agentūros AFP žurnalistai kalbėjosi su kariu, ką tik grįžusiu nuo Bachmuto fronto linijos.

50-metis 93-iosios brigados karys, pravarde „Poliak“, prisiminė keturias įtemptas dienas, praleistas mūšio lauke, o jo akyse buvo matyti didelis fizinis ir emocinis išsekimas.

„Kelias dienas nemiegojau, nevalgiau, negėriau, išskyrus kavą, – pasakojo jis. – Iš 13 mano grupės vaikinų netekome dviejų karių, o penki buvo evakuoti.“

„Dabar tai mūsų gyvenimas, mes padarysime viską dėl savo šalies“, – pridūrė vyras, kuris buvo nesunkiai sužalotas skeveldrų.

Jau kelias savaites Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša apie nuolatinius teritorinius laimėjimus šalies pietuose ir rytuose, taip pat ir Donecko regione.

10:26 | „Wagner“ siekia įrodyti savo pranašumą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad sukarinta organizacija „Wagner“ stengiasi parodyti savo viršenybę prieš Rusijos gynybos ministeriją ir Kremliaus sausumo pajėgas.

Spalio 13 d. buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame Juodosios jūros laivyno 126-osios pakrančių apsaugos brigados kariai, esantys Chersono srityje, skundžiasi, kad jie kovoja šioje srityje nuo karo pradžios be jokio atokvėpio, karių rotacijos. Taip pat priduriama, kad Ukrainos pajėgos juos talžo, o 80 kariškių teturi vieną BTR šarvuotį, kuris užkerta kelią kariniam manevringumui.

Po to, kai šis vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, su „Wagner“ susijęs „Telegram“ kanalas spalio 14 d. paskelbė, kad šios sukarintos grupės vadovybė 126-ajai brigadai nusprendė perduoti 4 karines transporto priemones, siekiant išlaikyti fronto liniją Chersono srityje.

Analitikai įžvelgia, kad tokiu būdu tarsi bandoma parodyti „Wagner“ pranašumą prieš Rusijos gynybos ministeriją, o pats samdinių grupės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas siekia užsitarnauti Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuolankumą,

09:45 | Rusų karinėje bazėje – susišaudymas

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad šeštadienį karinėje bazėje, esančioje Belgorodo srityje pietvakarių Rusijoje, įvyko susišaudymas. Pranešta, kad mažiausiai 11 asmenų žuvo, dar 15 buvo sužeisti, o du atakas įvykdę savanoriai nušauti, rašo „The Guardian“.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius teigė, kad du rusų savanoriai, kurie paleido šūvius į kitus savanorius karinėje bazėje, surengė atakas dėl religinių nesutarimų.

O. Arestovyčius, komentuodamas situaciją, teigė, kad atakas įvykdę asmenys buvo kilę iš Centrinės Azijos, Tadžikistano, kur daugiausiai asmenų išpažįsta islamą.

Nuo valdžios aparatų nepriklausomas Rusijos naujienų portalas „Sota Vision“ teigė, kad išpuolis surengtas mažame Soloti miestelyje, kuris yra netoli Ukrainos sienos ir maždaug už 105 kilometrų į pietryčius nuo Belgorodo.

Kremliaus valstybinė žiniasklaida RIA citavo ministerijos pranešimą, jame teigiama:

„Vykdant šaunamųjų ginklų panaudojimo praktiką su asmenimis, kurie išreiškė norą dalyvauti „specialioje karinėje operacijoje“ [prieš Ukrainą], teroristai paleido ugnį į dalinio personalą.“

Ataka įvykdyta praėjus savaitei po Krymo tilto sprogimo.

„Spalio 15 dieną du NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalies piliečiai įvykdė teroro aktą Vakarų karinės apygardos poligone Belgorodo srityje“, – ministerijos pranešimą citavo valstybinės naujienų agentūros.

„Dėl to 11 žmonių buvo mirtinai sužeisti. Dar 15 žmonių patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus ir buvo nuvežti į gydymo įstaigas“, – priduriama pranešime.

Nuo rugsėjo 21 dienos, kai buvo paskelbta dalinė mobilizacija, į Rusijos ginkluotąsias pajėgas buvo pašaukta daugiau kaip 200 000 žmonių.

Dalinės mobilizacijos paskelbimas išprovokavo protestus, daug šaukiamojo amžiaus vyrų išvyko iš Rusijos, be to, įvyko keli išpuoliai prieš įstaigas, atsakingas už šaukimą.

Vasario pabaigoje Rusija pradėjo karą Ukrainoje. Praėjusį mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė mobilizuoti 300 000 rusų, kurie anksčiau atliko privalomąją karinę tarnybą.

09:19 | E. Muskas: „SpaceX“ toliau finansuos palydovinio ryšio „Starlink“ paslaugą Ukrainoje

Turtingiausiu pasaulio žmogumi laikomas Elonas Muskas šeštadienį pareiškė, kad jo kosminių technologijų bendrovė „SpaceX“ toliau finansuos jos sukurtą palydovinio ryšio „Starlink“ paslaugą Ukrainoje, kurią ji Kyjivo prašymu pati ir pradėjo teikti pirmosiomis Rusijos sukelto karo dienomis.

Anksčiau šią savaitę „SpaceX“ pareiškė, jog nebegali finansuoti „Starlink“ Ukrainoje.

„Starlink“ – daugiau kaip 3 000 mažų palydovų žemojoje Žemės orbitoje – yra gyvybiškai svarbus Ukrainos ryšiams kovojant su Rusija.

Tačiau pastaruoju metu E. Muskas įsivėlė į viešus ginčus su Ukrainos lyderiais, kuriuos supykdė prieštaringai vertinami jo pasiūlymai dėl karo deeskalacijos, įskaitant Rusijos suvereniteto Kryme pripažinimą.

„Velniop, – „Twitter“ parašė E. Muskas. – Nors „Starlink“ vis dar praranda pinigus, o kitos bendrovės gauna milijardus mokesčių mokėtojų dolerių, mes tiesiog toliau nemokamai finansuosime Ukrainos valdžią.“

Penktadienį keliose tviterio žinutėse E. Muskas išsamiai aprašė paslaugos logistiką ir teigė, kad ji „SpaceX“ atsieina beveik 20 mln. dolerių (20,6 mln. eurų) per mėnesį, bei užsiminė, kad bendrovė negali jos finansuoti neribotą laiką.

Tuo metu JAV gynybos departamentas patvirtino, kad bendrauja su milijardieriaus bendrove dėl svarbaus tinklo finansavimo.

„SpaceX“ neprašo kompensuoti ankstesnių išlaidų, tačiau taip pat negali neribotai finansuoti esamos sistemos ir siųsti dar kelis tūkstančius terminalų, kurie naudoja iki 100 kartų daugiau duomenų nei įprasti namų ūkiai“, – sakė E. Muskas penktadienį.

„Tai neprotinga“, – teigė jis.

Remiantis praėjusią savaitę E. Musko pateiktais atnaujintais duomenimis, „SpaceX“ Ukrainai padovanojo apie 25 000 terminalų.

Pasak jo, ši operacija „SpaceX“ jau kainavo 80 mln. dolerių (82,3 mln. eurų), o iki metų pabaigos ši suma, prognozuojama, viršys 100 mln. dolerių (102,8 mln. eurų).

Be to, panašu, kad E. Muskas patvirtino CNN pranešimą, kuriame teigiama, jog jis raštu įspėjo Pentagoną, kad jo finansinė parama baigsis ir kad kariuomenė turėtų apmokėti sąskaitą.

Pasak CNN, „SpaceX“ duomenys, kuriais ji pasidalijo su Pentagonu, rodo, kad apie 85 proc. pirmųjų 20 000 terminalų Ukrainoje bent iš dalies apmokėjo tokios šalys kaip Jungtinės Valstijos, Lenkija ar kiti subjektai, kurie taip pat apmokėjo apie 30 proc. interneto ryšio paslaugų.

Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh penktadienį sakė, kad Gynybos departamentas palaiko ryšį su E. Musku dėl finansavimo klausimo. Pasak jos, Pentagonas „gavo korespondencijos iš „SpaceX“ dėl... jų palydovinio ryšio produkto Ukrainoje finansavimo“.

Pats E. Muskas praėjusią savaitę apsižodžiavo su Ukrainos pareigūnais, kai pasiūlė šaliai sudaryti „taikos susitarimą“, pagal kurį į Maskvos okupuotose Ukrainos teritorijose būtų surengti Jungtinių Tautų prižiūrimi referendumai, aneksuotame Kryme būtų pripažintas Rusijos suverenitetas bei įtvirtintas Kyjivo neutralus statusas.

Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas penktadienį tviteryje pripažino „Starlink“ svarbą.

„Patinka mums tai ar ne, bet @elonmusk padėjo mums išgyventi kritiškiausias karo akimirkas“, – rašė M. Podoliakas ir pridūrė, kad Ukraina „ras sprendimą, kaip išlaikyti #Starlink veikimą“.

08:32 | Ukrainos prezidentas: mes nuosekliai naikiname priešo logistinius objektus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad taika bus įmanoma tada, kai Rusijos Federacija neturės jokių galimybių vykdyti teroro Ukrainos teritorijoje, rašo UNIAN.

„Mes darome viską, kad sumažintumėme okupantų pajėgumus, galimybę Rusijos kariuomenei vykdyti terorą Ukrainos teritorijoje. Mes nuosekliai naikiname teroristų logistikos objektus, [karinius] sandėlius ir būstines.

Bendras nukautų priešų skaičius artėja prie 65 tūkst. Tiek daug Rusijos piliečių paaukojo savo gyvybes tik dėl dalies žmonių Kremliuje, kad būtų ignoruojama realybė.

Ir kol rusų kapavietės didėja, galima pasakyti, kad net 100 tūkst. žuvusių rusų piliečių nepaskatins Kremliaus susimąstyti“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Prezidento teigimu, tik Ukrainos pergalės, tik laisvo pasaulio apsisaugojimas nuo Rusijos teroro ir šantažo, įvedant sankcijas, garantuojant apsaugą Ukrainai, tik visiškas okupantų išvarymas iš Ukrainos žemių ir teroristinės valstybės pajėgumų sumenkinimas – tai kelias į taiką.

08:19 | Apšaudytas Nikopolio miestas

Rusijos okupantai paleido atakas į Nikopolio miestą šeštadienio vakarą. Kiek anksčiau šis miestas taip pat buvo apšaudomas, rašo „Ukrinform“.

Šią žinią „Telegram“ paskyroje pranešė Jevhenas Javtušenka.

„Nikopolio miestas ir vėl buvo apšaudytas. Naikinimo mastas ir aukų skaičius vis dar nustatinėjamas“, – teigė jis.

Visgi UNIAN priduria, kad surengtų atakų metu okupantai ne tik sunaikino pastatų infrastruktūrą, tačiau taip pat sužeidė mažiausiai vieną asmenį.

Teigiama, kad iš viso buvo suoduota bent 40 smūgių.

08:05 | Diktatorius A. Lukašenka neigia, kad įsitraukė karą

Daugėja įrodymų, kad Baltarusija aktyviai įsitraukia į Rusijos pradėtą karą, mat į čia atvyko pirmieji rusų kariai, prisijungsiantys prie naujų, bendrų abiejų šalių pajėgų. Esą abiejų šalių vadovai susitarė dislokuoti bendrą karių grupę. Vien rusų čia neva 70 tūkstančių.

Tačiau pats diktatorius Aliaksandras Lukašenka atviro dalyvavimo kare vis dar nepripažįsta.

„Mes, kaip daug kartų sakiau, dalyvaujame karinėje operacijoje, turint omenyje, kad palaikome Rusiją visapusiškai. Kad mūsų vakarinės sienos su Lenkija ir Lietuva nebūtų pažeistos ir nebūtų per Baltarusią smūgio rusų kariams į nugarą. Iš pradžių taip buvo“, – kalbėjo diktatorius Aliaksandras Lukašenka.

Pats jis kiek pasimeta, ar dalyvauja kare, ar ne.

„Per parą pas mus ateina 400–500 žmonių. Mes užtikriname jų teises, tai toks mūsų dalyvavimas. Mes nieko nežudėme ir nieko neplanuojame žudyti. Mūsų niekas neprašo, pirmiausia, dalyvauti šitoje operacijoje. Ir mes neplanuojame įsitraukti.“

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: