Karas Ukrainoje – JAV šansas atsikratyti blogos praeities?

Panieka JAV ir Vakarams akivaizdžiai prisidėjo prie Rusijos invazijos į Ukrainą, o priešininkai net netiesioginį JAV įsitraukimą į konfliktą vaizduoja kaip dar vieną klaidingo karinio avantiūrizmo pavyzdį.

Tiesą sakant, yra atvirkščiai. Šį kartą kažkas kitas vaidina neapgalvotą užsienio įsibrovėlį, o JAV protingai smogia ir padeda aukai priešintis. Vašingtonas sumaniai renkasi savo sąjungininkus ir glaudžiai su jais dirba. Užuot kartojusi naujausias JAV strategines klaidas, Bideno administracija jų vengia ir laikosi iš esmės kitokio požiūrio. Ir tai veikia.

Pavasarį įsitvirtinusios Kijyve ir vasarą kariavusios slegiantį sekinimo karą, Ukrainos pajėgos šį rudenį įsiveržė į priekį atkovodamos dideles anksčiau prarastas teritorijos dalis. Maskva į tai sureagavo skubindama fiktyvius referendumus, siekdama išbalinti savo pretenzijas į okupuotą Donbaso regioną ir kai kurias pietų Ukrainos dalis, kartu įnirtingai telkdama šimtus tūkstančių papildomų karių ir sukeldama protestus visoje šalyje.

Karas dar turės daug etapų, ir ne visi jie bus tokie džiuginantys kaip pastarosios savaitės. Vis dėlto rugsėjo mėnesio įvykiai rodo, kad Kijevas eina teisingu keliu, o Vašingtonas palaiko stipriąją pusę. Pastarųjų Ukrainos operacijų sėkmė nebuvo atsitiktinė. Dabar iššūkis yra laikytis kurso, kol bus galima iškovoti visą pergalę – Ukrainai ir JAV.

Ukrainos sėkmę lėmė keturi veiksniai: lyderystė, moralė, kompetencija ir užsienio parama. Komentatoriai daugiausia dėmesio skyrė pastarajam, ir tiesa, kad JAV ir Europos tiekiami ginklai, žvalgyba ir ekonominė pagalba buvo itin svarbi.

Be didelės savo draugų pagalbos Ukraina niekada nebūtų pasiekusi to, ką turi. Tačiau lygiai taip pat tiesa, kad be ukrainiečių noro ir gebėjimo kovoti užsienio parama būtų mažai pasiteisinusi. Šį konfliktą nuo pastarojo meto JAV nesėkmių – nuo ​​Irako iki Afganistano – išskiria ne išorinė pagalba, o vietiniai veiksniai, leidę tą pagalbą panaudoti veiksmingai.

Pavyzdžiui, 2021 m. rugpjūčio mėn. Talibanui artėjant prie Kabulo, Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani skubiai pabėgo iš šalies, prisidėdamas prie vyriausybės pajėgų žlugimo. Dabar jis patogiai gyvena Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o jo žmonės kenčia.

Po šešių mėnesių, Rusijos pajėgoms artėjant prie Kijevo, Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui buvo pasiūlyta ta pati galimybė. Jis nusprendė pasilikti sakydamas: „Kova čia. Man reikia amunicijos, o ne galimybės išvažiuoti". Zelenskio drąsa ir nepaklusnumas įkvėpė ukrainiečius ir visą pasaulį, o jo asmeninis vadovavimas ir naktinė iškalba įtvirtino Ukrainos pasipriešinimą.

Ukrainiečiai į Rusijos invaziją reagavo patriotizmo ir tvirtumo antplūdžiu. Paprasti piliečiai padarė viską, ką galėjo, kad kovotų, padėdami persekioti ir sustabdyti ankstyvą Rusijos veržimąsi į sostinę, teikdami nesibaigiančius realiu laiku žvalgybos informacijos srautus ir sutrikdydami užkariautos teritorijos okupaciją.

Jie išlaikė savo ryžtą, nepaisydami didžiulių aukų ir nepriteklių, o ne keikdamiesi dėl Rusijos žiaurumų. O Ukrainos ginkluotosios pajėgos niūriai ryžtingai vykdė savo darbą, bėgo į kovą, o ne nuo jos ir atliko nepaprastus drąsos ir pasiaukojimo žygdarbius.

Pagaliau aistra buvo suderinta su kova. Kijyvas kariauja judrų karą, puikiai naudodamas pažangias ryšių technologijas, dronus ir pažangiausius aukštųjų technologijų ginklus. Jos pajėgos demonstravo kūrybiškumą ir iniciatyvą iš apačios į viršų, mokydamosi ir prisitaikydamos viso konflikto metu ir nuosekliai žengdamos priekyje savo priešo.

Kontrastas su Rusija yra ryškus. Rusijos prezidento Vladimiro Putino vadovavimas buvo nepastovus, Rusijos pajėgų moralė žema, jų veikla niūri, o Vakarų sankcijos spaudžia Rusijos karinę mašiną ir blogina jos veiklą. Paskutinė mobilizacija tokia nepopuliari, kad potencialiai verbuotini asmenys bėga iš šalies ir šaudo į šauktinių biurus. Ukrainiečių ir Rusijos skirtingas nusiteikimas kovai kompensuoja išteklių skirtumą tarp abiejų pusių, o tai leido Ukrainai atstumti, atrodo, daug stipresnį priešą.

Ukrainos sugebėjimas išorinę paramą paversti sėkme mūšio lauke pavertė karą iš regioninės tragedijos į istorijos įvykį. Donbasas dabar yra ta sritis, kurioje Vakarų demokratijos ir Rytų autokratijos kovoja dėl pasaulio politikos ateities, o kitos šalys laukia nuošalyje, kad pamatytų, kas laimės.

Jei Rusijai, remiamai Kinijos, pavyktų pasiekti savo tikslus, Vakarų nuosmukio naratyvas pasitvirtintų, o liberali tarptautinė santvarka sulauktų triuškinančio smūgio. Tačiau jei Ukrainai, remiamai JAV ir Europos, pavyktų išsaugoti savo laisvę ir teritoriją, pasakojimas būtų apverstas.

Sėkmė taip pat gali atversti naują puslapį JAV užsienio politikos istorijoje. Rugsėjo 11-osios išpuoliai sugriovė šalies visažiniškumo ir nepažeidžiamumo jausmą. Nesugebėjimas rasti masinio naikinimo ginklų Irake sugriovė Vašingtono patikimumą. Vadinamojo pasaulinio karo su terorizmu sunaikinimas sugriovė jo moralinį veidą.

Pražūtingos intervencijos Irake, Afganistane ir Libijoje iššvaistė jos galią ir valdžią. 2008 metų finansų krizė ir didėjanti nelygybė sugadino JAV ekonominės sistemos įvaizdį. O D. Trumpo era, pasibaigusi nesėkmingu 2021 m. sausio 6 d. Kapitolijaus šturmu, suteršė JAV politinės sistemos įvaizdį.

Ukraina siūlo galimybę viską pastatyti iš naujo. Teikdamas tikslią žvalgybos informaciją apie Rusijos ketinimus ir karo eigą, Vašingtonas atkuria savo patikimumą. Padėdamas užkirsti kelią karo nusikaltimams, o ne juos darydamas, jis atgauna savo garbę.

Smaugdama Rusijos ekonomiką, kol jos partneris gniuždo Rusijos kariuomenę, ji kaupia galią ir pagarbą. Ir ji įgyja visą šią naudą be amerikiečių aukų ir su santykinai nedidelėmis pagalbos sumomis.

Šiuo metu Maskva yra įstrigusi imperiniame kare, kuris, matyt, baigsis blogai. Putinas turi tris galimybes. Jis galėtų išsisukti iš konflikto, atsisakydamas savo didelių ambicijų ir supykdydamas rusų vanagus.

Jis galėtų padvigubinti savo įprastines pastangas, sutelkdamas visus Rusijos nacionalinius išteklius karui ir supykdydamas tyliąją šalies daugumą. Arba jis gali pabandyti palaužti Ukrainos valią branduoliniais ginklais, masinėmis civilių aukomis ir kitokio masto teroristiniu karu, supykdydamas visus, išskyrus savo fanatišką bazę.

Visi pasirinkimai yra niūrūs, todėl kol kas jis bando ir žaisti dėl laiko, tikėdamasis išlikti, kol Vakarų parama Kijevui susvyruos. Vadinasi, dalinė rezervistų mobilizacija, referendumai ir naujausios branduolinės grėsmės. (Profesionalų patarimas: visi, kurie sako „aš neblefuoju“, blefuoja.)

Putinas prisimena, kad 1762 m. staigus režimo pasikeitimas Maskvoje leido Prūsijos Frydrichui Didžiajam stebuklingai išvengti pralaimėjimo Septynerių metų kare, ir tikisi, kad istorija pasikartos po pustrečio šimtmečio, Berlynui ir Maskvai apsikeitus vaidmenimis.

Taigi Vakarų strategija dabar turėtų susitelkti ir paskatinti Putiną priimti pasitraukimą, kaip mažiausią blogiausią pasirinkimą. Tai reiškia, kad Ukrainai reikia toliau teikti didelę karinę ir ekonominę pagalbą, kad ji galėtų veržtis į priekį, vengti tiesioginio NATO įsitraukimo į konfliktą ir laukti, kol atšiauri Maskvos padėties tikrovė nugrimzdins Kremlių, kitaip tariant, daryti tai, ką šiuo metu daro Vašingtonas.

Protingi žmonės gali nesutarti dėl įgyvendinimo detalių, tačiau bendras požiūris turėtų sulaukti plačios paramos visame politiniame spektre. Konservatoriai turėtų jį paremti, nes taip nacionalizmas panaudojamas nacionaliniams interesams. Liberalai turėtų jį paremti, nes ji palaiko demokratiją ir žmogaus teises.

Progresyvieji turėtų jį paremti, nes tai sumažina struktūrinį galios disbalansą ir tiesiogine prasme bandymus dekolonizuoti Ukrainą. Kinijos vanagai turėtų tai paremti, nes tai suteikia Pekinui žeminančią juodą akį. Biudžeto vanagai turėtų jį paremti, nes tai daroma pigiai.

Aplinkosaugininkai turėtų tai paremti, nes ilgainiui tai paskatins Europą pereiti prie atsinaujinančios energijos. Šiuo metu, atsižvelgiant į tai, kaip vyksta karas, vieninteliai žmonės, kurie priešinasi pagalbos Ukrainai teikimui, turėtų būti visiškai abejingi karo baigčiai arba yra tie, kurie siekia, kad Maskva laimėtų.