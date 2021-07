Kaltinimai socialiniams tinklams: vyksta prekyba netikrais atsiliepimais

Kompanijos teigimu, socialiniuose tinkluose vyksta aktyvi prekyba netikrais įvertinimais, tačiau „Amazon“ negali imtis jokių veiksmų, nes šie procesai vyksta už kompanijos poveikio ribų.

Vien 2020 m. pati „Amazon“ pašalino daugiau kaip 200 mln., kaip įtariama, netikrų atsiliepimų, dar prieš juos pamatant pirkėjams. Tačiau „Amazon“ ir toliau yra kritikuojama dėl masinio netikrų ar klaidinančių atsiliepimų kiekio jų internetinėje parduotuvėje.

Šiemet organizacijos „Which?“ atliktas tyrimas parodė, kad „Amazon“ platformoje prekiaujančios įmonės vos per dvi savaites savo produktams gali gauti „Amazon‘s Choice“ statusą – algoritmo skiriamą kokybės ženklą, kuris leidžia pakelti gaminį į paieškos rezultatų viršų. Kitos kompanijos tikino, kad turi šimtų ar net tūkstančių žmonių armijas, rašančias atsiliepimus apie jų prekes, rašoma „The Guardian“.

„Amazon“ teigimu, kaltę turėtų prisiimti socialiniai tinklai, nes jų reakcija į įspėjimus apie vykstančią prekybą atsiliepimais būna labai lėta.

„Per pirmus tris 2020 m. mėnesius mes socialinių tinklų kompanijoms pranešėme apie 300 grupių, kurios piktnaudžiavo jų platformomis. Jos būdavo uždaromos per vidutiniškai 45 dienas, – rašoma „Amazon“ tinklaraštyje. – Per tris pirmuosius 2021 m. mėnesius, mes pranešėme apie daugiau nei 1000 tokių grupių. Šįkart jos buvo uždaromos per vidutiniškai penkias dienas.

Nors mes džiaugiamės, kad kai kurių socialinių tinklų kompanijų atsakas dabar yra daug greitesnis, siekiant galutinai išspręsti šią problemą, socialinių tinklų kompanijos privalo investuoti į aktyvią kontrolę, kuri aptiktų ir pašalintų netikrų atsiliepimų paslaugų skelbimus dar prieš mums pranešant apie tokius įrašus.“

Nors „Amazon“ neįvardino jokio konkretaus socialinio tinklo, „Facebook“ jau ne kartą susilaukė kritikos dėl nesugebėjimo sustabdyti tokios veiklos. 2020 m. sausio mėnesį Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir rinkų tarnyba susitarė su „Facebook“, kad tinklas: „Geriau atpažins, ištirs ir šalins grupes bei kitus puslapius, kuriuose yra prekiaujama netikrais ar klaidinančiais atsiliepimais, ir užkirs kelią pakartotiniam jų pasirodymui“. Tačiau, atlikus dar vieną tyrimą 2021 m., Konkurencijos ir rinkų tarnyba turėjo įsikišti antrą kartą.

„Po pakartotinio mūsų įsikišimo, kompanija įdiegė reikšmingų pakeitimų, tačiau apmaudu, kad prireikė daugiau nei metų, kad šios problemos būtų išspręstos“, – balandžio mėnesį sakė tarnybos vyriausioji vadovė Andrea Coscelli.

„Facebook“ atstovas tuo metu sakė: „Mūsų platformose nesąžininga ir apgaulinga veikla, įskaitant ir prekybą netikrais atsiliepimais, yra neleidžiama. Mūsų saugumo komandos nuolat dirba, kad padėtų stabdyti tokią praktiką.“