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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kallas apkaltino Lavrovą melu: „Jų darbai rodo ką kita“

2026-10-31 13:27 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-31 13:27
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Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per Didžiojo dvidešimtuko (G20) derybas dėl Ukrainos konflikto kalbėjo melus, penktadienį sakė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, kaltindama Maskvą nepasirengimu taikos deryboms.

Kaja Kallas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (27)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per Didžiojo dvidešimtuko (G20) derybas dėl Ukrainos konflikto kalbėjo melus, penktadienį sakė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, kaltindama Maskvą nepasirengimu taikos deryboms.

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„Kalbėjome apie dideles geopolitines krizes, įskaitant Ukrainą, ir galėjome tiesiogiai su Sergejumi Lavrovu tai aptarti“, – Atlantoje JAV Džordžijos valstijoje vykstančio G20 užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose sakė K. Kallas.

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„Žinoma, jis išsakė daug melo, daug melagingų naratyvų, kuriuos mes taip pat galėjome atremti“, – pridūrė ji.

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S. Lavrovo dalyvavimas dviejų dienų susitikime pakurstė įtampą su Europos atstovais, bet išryškino šiltesnius JAV ir Rusijos ryšius.

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Susitikimas vyksta prieš lapkritį numatomas naujas derybas tarp Kyjivo, Maskvos ir Vašingtono, tačiau K. Kallas teigė, kad Rusija neatrodo pasirengusi žengti į priekį taikos derybose.

„Net jei jie tai būtų pasakę žodžiais, jų darbai rodo ką kita, – sakė ji. – Liepa, rugpjūtis ir rugsėjis buvo patys mirtingiausi mėnesiai Ukrainos civiliams.“

„Savo darbais jie turėtų parodyti, kad yra pasirengę derėtis, tačiau akivaizdu, kad taip nėra“, – pridūrė ji.

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K. Kallas taip pat paragino toliau daryti spaudimą Maskvai, ypač siekiant užtikrinti paliaubas Juodojoje jūroje.

„Nesiunčiame aiškių žinučių“

Anksčiau penktadienį buvo atšaukta tradicinė bendra G20 ministrų nuotrauka. Vienas diplomatinis šaltinis AFP teigė, kad kai kurie Europos pareigūnai atsisakė pasirodyti šalia S. Lavrovo.

Paklausta apie atšaukimą, K. Kallas atsakė, kad Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, Europos pareigūnai susitarė nenormalizuoti jų dalyvavimo tarptautinėse platformose.

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„Mes nepakeitėme savo politikos“, – sakė ji.

Vieno JAV pareigūno teigimu, nuotrauka buvo atšaukta nenorint, kad „formali galimybė nusifotografuoti taptų diplomatiniu trikdžiu“.

K. Kallas apgailestavo, kad „šiuo metu mes nesiunčiame labai aiškių žinučių“.

„Mums labai aišku, kad spaudimas turėtų būti daromas agresoriui, kad jis sustabdytų šį karą“, – apie konfliktą Ukrainoje kalbėjo ji.

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Penktadienį Jungtinėse Valstijose prasidėjus G20 užsienio reikalų ministrų deryboms, Rusija nerodė jokių ženklų, kad švelnintų savo poziciją Kyjivo atžvilgiu, o karai Ukrainoje ir Irane didina nesutarimus tarp šio didžiulio forumo narių.

S. Lavrovas spaudos konferencijoje kritikavo europiečius dėl jų „arogantiško boikoto“ ir gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos norą bendradarbiauti su Maskva.

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Pasiekimų nesitikima

Likus vos kelioms dienoms iki JAV kadencijos vidurio rinkimų Atlantoje vykstantis susitikimas parengia sąlygas gruodį įvyksiančiam G20 aukščiausiojo lygio susitikimui D. Trumpo kurorte Majamyje.

Tačiau susitikimas taip pat vyksta tuo metu, kai pasaulinės energijos kainos smarkiai išaugo po JAV ir Izraelio vasarį pradėtų smūgių Iranui. Reaguodamas į tai, Teheranas užblokavo Hormuzo sąsiaurį – svarbų naftos ir dujų tranzito kelią.

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Nors JAV siekia sutelkti dėmesį į ekonomikos augimą, prekybos disbalansą ir tiekimo grandinių iššūkius, apimančius tokias sritis kaip energetika ir svarbiausios naudingosios iškasenos, nemanoma, kad pavyks pasiekti daug laimėjimų.

Planuojama, kad dviejų dienų derybos šeštadienį baigsis ne galutine deklaracija, o Jungtinių Valstijų parengta pirmininko santrauka.

G20 susitikimo kuluaruose JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trumpai pasikalbėjo su S. Lavrovu, o šis teigė, kad tai buvo „padorus pokalbis“.

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