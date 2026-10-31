Skelbia naujausią žinią apie iš Oleškų evakuotus gyventojus

„Ketvirtasis ir paskutinis lėktuvas nusileido Gomelyje (Baltarusija). Per kelias valandas visi iš Oleškų evakuoti Ukrainos piliečiai kartu su Ukrainos delegacija pasieks Ukrainos teritoriją“, – sakė D. Arachamija.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV pirmoji ponia Melania Trump pranešė pasiekusi susitarimą dėl vietinių Rusijos ir Ukrainos paliaubų, apimančių tik Oleškų miestą.
Pasak Baltųjų rūmų spaudos tarnybos, šalys susitarė laikinai nutraukti visus karo veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi.
Evakuoti Oleškų gyventojai, lydimi Ukrainos delegacijos, vyko į Anapą, iš kurios skrido į Baltarusiją. Iš ten jie turėtų autobusais keliauti į Ukrainą.
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