TV3 naujienos > Užsienis

Kaip alkoholis veikia jaunimą? Norvegų tyrimas šokiravo, bet atsakymas slypi „privilegijose“

2025-11-30 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-30 21:30

Tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 3 tūkst. žmonių, parodė, kad tie, kurie paauglystėje bei būdami dvidešimties vartojo daug alkoholio, vėliau pasiekė ne tik aukštesnį išsilavinimą, bet ir daugiau uždirbo, praneša „The Times“. Tiesa, skeptikai sako, kad tyrimo rezultatai nebūtinai koreliuoja su priežastimis: tie jaunuoliai ir taip augo „privilegijuoti“.

Vakarėlis (nuotr. Shutterstock.com)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mokslininkų tyrimai dažniausiai patvirtina neigiamą didelio alkoholio vartojimo poveikį sveikatai, tačiau sociologijos profesorius iš Norvegijos teigia, kad girtuokliavimas turi ir savų pliusų.

Nauji tyrimai rodo: svaiginančios medžiagos turi privalumų

Savo knygoje „Narkotikų grožis ir skausmas“ Oslo universiteto profesorius Willy Pedersenas teigia, kad dešimtmečius trukę tyrimai parodė, jog svaiginančios medžiagos, įskaitant alkoholį, turi tam tikrų privalumų.

W. Pedersenas teigia, kad „socialinių stabdžių“ pašalinimas vakarėlių metu gali padėti į suaugusiųjų pasaulį žengiantiems jaunuoliams. Profesorius kartu su savo kolegomis net 18 metų stebėjo daugiau nei 3 tūkst. norvegų, kurių amžius buvo nuo 13 iki 31 metų, gėrimo įpročius.

Tie, kurie vėlyvoje paauglystėje ir dvidešimties metų pradžioje reguliariai gėrė daug alkoholio, vėliau pasiekė aukštesnį išsilavinimo ir pajamų lygį, palyginti su tais, kurie visiškai nevartojo alkoholio arba gėrė labai mažai.

„Yra koreliacija. Statistiniai duomenys yra gana įtikinami, taigi akivaizdžiai reikšmingi“, – sakė W. Pedersenas.

Kaip pavyzdį W. Pedersenas nurodo Oksfordo universiteto „Bullingdon“ klubą, garsėjantį prabangiais vakarėliais, beatodairišku turto niokojimu ir kitomis alkoholio persmelktomis blogo elgesio formomis. Tarp jo absolventų yra trys buvę ministrai pirmininkai: Davidas Cameronas, Borisas Johnsonas ir Archibaldas Primrose.

Alkoholis gali tapti socialiniu „tepalu“

Tiesa, koreliacija nebūtinai reiškia priežastingumą. Kaip rodo „Bullingdon“ klubo pavyzdys, tikėtina, kad jauni žmonės, kurių karjeros perspektyvos yra geresnės, taip pat gali gerti daugiau alkoholio – ypač Norvegijoje, kur dėl didelių alkoholio mokesčių šis įprotis yra neįprastai brangus.

Paprastai kalbant, tai reiškia, kad privilegijuotas, pasiturinčių šalių ar socialinių sluoksnių, jaunimas gyvenime pasiekia daugiau nepaisant alkoholio daromos žalos. 

Tačiau W. Pedersenas mano, kad alkoholis taip pat gali veikti kaip socialinis „tepalas“, kuris palengvina karjeros kelią ir sumažina natūralų bendravimo nepatogumą.

Nėra įrodymų, kad alkoholizmas pats savaime yra protinga karjeros strategija – kiti tyrimai parodė, jog tie, kurie nuo ankstyvos paauglystės nuolat gėrė daug alkoholio, vėliau gyvenime buvo mažiau sėkmingi.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

