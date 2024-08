Jūros paviršiaus temperatūra – karščiausia per visą istoriją: mokslininkų išvados kelia nerimą

Jūros paviršiaus temperatūra prie pakrančių buvo 0,9 laipsnio karštesnė, o žiemos kritulių visoje šalyje per pastarąjį dešimtmetį iškrito 24 proc. daugiau nei vidutiniškai 1961–1990 m., teigiama ataskaitoje „Jungtinės Karalystės klimato būklė 2023 m.“ (angl. „State of the UK Climate 2023“).

Joje nustatyta, kad per šį laikotarpį „karštų“ (28 laipsniai karščio) dienų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, o „labai karštų“ (30 laipsnių karščio) ir „itin karštų“ (32 laipsniai karščio) dienų skaičius padidėjo daugiau nei tris kartus.

Daugiau dėmesio ekstremaliems reiškiniams

Nuo tada, kai 2022 m. Jungtinėje Karalystėje pirmą kartą buvo užfiksuotas 40 laipsnių karštis – „absoliučiai sumušęs rekordus“ – metinę ataskaitą rengiantys mokslininkai pradėjo daugiau dėmesio skirti ekstremaliems reiškiniams, sakė Met Office klimato mokslininkas Mike‘as Kendonas, kuris buvo pagrindinis ataskaitos autorius.

Mokslininkai nustatė, kad pastarąjį dešimtmetį „labai drėgnų“ dienų skaičius buvo 20 proc. didesnis nei 1961–1990 m. laikotarpiu.

Nuo XX a. šeštojo dešimtmečio masiškai deginant anglis, naftą ir dujas, taip pat plėtojant gyvulininkystę ir sunkiąją pramonę, planeta įšilo 1,3 laipsnio ir pakeitė anksčiau natūraliai besikeičiančius orus. Ataskaitoje nustatyta, kad dėl žmogaus veiklos neįprastai aukšta praėjusių metų vidutinė temperatūra Jungtinėje Karalystėje buvo 150 kartų didesnė.

Vis dėlto prognozės rodo, kad „2023 m. amžiaus viduryje bus gana vidutiniški, o amžiaus pabaigoje – gana vėsūs metai“, – sakė M. Kendonas.

„Tai tikrai dramatiškas rodiklis, kad mūsų klimatas bus išstumtas iš istorinio diapazono ribų“, – pridūrė jis.

Pokyčius lėmė globalinis atšilimas

Remiantis „Carbon Brief“ atlikta analize, Jungtinė Karalystė, kuri į atmosferą išpumpavo daugiau planetą šildančių dujų nei visos kitos šalys, išskyrus kelias, jau dabar kenčia nuo vis žiauresnių orų, kuriuos mokslininkai sieja su stabilaus klimato suirimu.

Gegužės mėnesį atliktoje analizėje nustatyta, kad dėl globalinio atšilimo praėjusį rudenį ir žiemą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje nesibaigiančių liūčių tikimybė buvo 10 kartų didesnė, o kritulių kiekis buvo 20 proc. didesnis.

Naujojoje ataskaitoje teigiama, kad 2023 m. Jungtinėje Karalystėje buvo septinti drėgniausi metai duomenų rinkinyje nuo 1836 m. Šešeri pastarojo dešimtmečio metai pateko į karščiausių metų dešimtuką pagal nuo 1870 m. duomenų rinkinį, apimantį netoli jūros pakrantės esančią jūros paviršiaus temperatūrą.

Mokslininkų išvados kelia nerimą

Didelėje planetos dalyje tvyro karštis, o „Copernicus“ mokslininkai sekmadienį užfiksavo, kokia karščiausia diena pasaulyje gali būti užfiksuota 1940-ųjų metų duomenų rinkinyje. Visoje Europoje savaitėmis besitęsiantis karštis sukėlė gaisrus, paveikė elektros tinklus ir nusinešė žmonių gyvybes.

„Aš žiūriu į tokią Europos temperatūrą su nerimu, – sakė Karališkosios meteorologijos draugijos vadovė Liz Bentley. – Visi svajojame apie šiltas saulėtas dienas, bet kai yra šilta, o ne itin karšta“.

M. Kendonas sakė, kad išvados kelia nerimą, tačiau tai, kas bus daroma toliau, dar nebaigtas reikalas.

„Galvoju apie planetos būklę, žiūriu į augančius savo vaikus ir galvoju apie pasaulį, kuriame jie taps suaugusiais ir [kuriame] turės tvarkytis bei susidoroti su visais iššūkiais, – sakė jis. – Akivaizdu, kad labai svarbu, jog tas, kas priima sprendimus dėl politikos, būtų informuotas remiantis geriausiais turimais mokslo duomenimis. Būtent tai mane motyvuoja kiekvieną dieną ateiti į darbą“.