 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JT vadovas: pasauliui gresia moralinė nesėkmė, nepavykus pasiekti 1,5 laipsnio klimato kaitos tikslo

2025-11-06 19:14 / šaltinis: BNS
2025-11-06 19:14

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį pareiškė, kad lyderiai privalo susidurti su „moraline nesėkme ir mirtinu aplaidumu“, nepavykus pasiekti 1,5 laipsnio Celsijaus klimato kaitos tikslo, ir skubiai ištaisyti padėtį klimato kaitos konferencijoje (COP30). 

Antonio Guterresas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį pareiškė, kad lyderiai privalo susidurti su „moraline nesėkme ir mirtinu aplaidumu“, nepavykus pasiekti 1,5 laipsnio Celsijaus klimato kaitos tikslo, ir skubiai ištaisyti padėtį klimato kaitos konferencijoje (COP30). 

REKLAMA
0

Dešimtys valstybių ir vyriausybių vadovų susirinko Brazilijos Amazonijos regione prieš kitą savaitę numatytas JT klimato derybas, vyksiančias mokslininkams patvirtinus, kad bus peržengta saugesnė Paryžiaus susitarimo riba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums nepavyko užtikrinti, kad temperatūra pakiltų mažiau nei 1,5 laipsnio Celsijaus“, – sakė A. Guterresas lyderių susibūrime atogrąžų miškuose įsikūrusiame Beleme, Šiaurės Brazilijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai moralinė nesėkmė – ir mirtinas aplaidumas“, bet tai nereiškia, kad vilties nebeliko, pridūrė jis.

REKLAMA

JT šią savaitę pareiškė, kad didžiosios ekonomikos nepakankamai greitai mažina planetos atšilimą skatinančią taršą, kad šį šimtmetį būtų išvengta pavojingo pasaulinio atšilimo lygio, tačiau vis tiek galėtų paspartinti veiksmus, kad būtų išvengta pačių sunkiausių klimato kaitos padarinių.

JT Pasaulinė meteorologijos organizacija (PMO) ketvirtadienį pareiškė, kad 2025-ieji bus vieni karščiausių kada nors užfiksuotų metų.

REKLAMA
REKLAMA

Brazilija tikisi, kad COP30 parodys, jog klimato kaita išlieka svarbiausiu pasauliniu prioritetu, net jei svarbūs tikslai nepasiekiami ir pažanga sulėtėja.

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva savo kreipimosi į COP30 kalboje teigė, kad langas užkirsti kelią pražūtingai klimato kaitai „sparčiai užsidaro“, ir sukritikavo „ekstremistines jėgas“, pasmerkiančias ateities kartas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tikimasi, kad Beleme apsilankys Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), tačiau kitos didžiosios ekonomikos, įskaitant Kiniją ir Indiją, atsiuntė savo pavaduotojus arba klimato ministrus.

Jungtinės Valstijos klimato kaitos konferencijoje nedalyvauja, JAV prezidentui Donaldui Trumpui  klimato kaitą pavadinus visų laikų didžiausia apgavyste. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų