  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Antonio Guterresas kritikuoja didėjančias karines išlaidas ir ragina investuoti į žmonių gerovę

2025-09-10 18:02 / šaltinis: BNS
2025-09-10 18:02

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas antradienį paragino šalis persvarstyti visame pasaulyje augančias karines išlaidas ir daugiau investuoti į žmonių gerovę.

Antonio Guterresas (nuotr. SCANPIX)

0

„Pasaulis išleidžia kur kas daugiau karui nei taikai kurti. 2024 metais pasaulinės karinės išlaidos šoktelėjo iki rekordinės 2,7 trln. JAV dolerių (2,31 trln. eurų) sumos – tai atitinka po 334 dolerius (285,42 eurus), tenkančius kiekvienam Žemės gyventojui“, – pareiškė JT generalinis sekretorius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį pristatydamas ataskaitą apie pasaulines karines išlaidas, A. Guterresas pabrėžė, kad šios išlaidos beveik 13 kartų viršija turtingiausių šalių teikiamą oficialią paramą vystymuisi.

Remiantis Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, pasaulinės karinės išlaidos per metus padidėjo 9 procentais. 

Tačiau tuo pat metu JT nepavyksta pasiekti darnaus vystymosi tikslų. Organizacija yra iškėlusi tikslą iki 2030-ųjų pagerinti gyvenimo sąlygas, įskaitant itin didelio skurdo panaikinimą ir lyčių lygybės skatinimą.

Skelbiama, kad pasaulinį badą iki 2030-ųjų būtų galima įveikti, skiriant 93 mlrd. dolerių (79,47 mlrd. eurų) per metus – tai sudarytų 4 proc. 2024-ųjų karinių išlaidų.

Tuo tarpu užtikrinti, kad kiekvienas vaikas pasaulyje būtų visiškai vakcinuotas, kainuotų 100 mlrd. dolerių (85,46 mlrd. eurų), o kasmetinės išlaidos siektų 285 mlrd. dolerių (243,55 mlrd. eurų).

A. Guterresas pažymėjo, kad šios naujausios ataskaitos išvados yra raginimas imtis veiksmų ir permąstyti pasaulio prioritetus.

„Biudžetas yra pasirinkimas. Perskirsčius net ir nedidelę dalį šiandieninių karinių išlaidų, būtų galima užpildyti gyvybiškai svarbias spragas“, – sakė jis.

