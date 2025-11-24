 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV tyliai uždarytas Musko DOGE departamentas

2025-11-24 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 08:46

JAV vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE), kurį įsteigė Donaldo Trumpo administracija ir kuriam vadovavo verslininkas Elonas Muskas, faktiškai nutraukė savo veiklą. Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi „Time“ straipsniu.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

JAV vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE), kurį įsteigė Donaldo Trumpo administracija ir kuriam vadovavo verslininkas Elonas Muskas, faktiškai nutraukė savo veiklą. Apie tai praneša „Ukrinform", remdamasi „Time" straipsniu.

0

„Pasak Personalo valdymo biuro (OPM) direktoriaus, vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE) buvo tyliai išformuotas, likus aštuoniems mėnesiams iki jo įgaliojimų pabaigos“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV Personalo valdymo biuro (OPM) direktorius Scottas Kuporas pareiškė, kad DOGE – didelio masto iniciatyva sumažinti vyriausybės išlaidas, kuriai vadovavo milijardierius E. Muskas ir kuri dominavo pirmaisiais D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesiais – nebeegzistuoja, o daugumą departamento funkcijų perėmė OPM.

S. Kuporas pridūrė, kad departamentas nebėra „centralizuota įstaiga“. Buvo pažymėta, kad E. Musko bendradarbiavimas su D. Trumpo administracija susilaukė daug dėmesio dėl jam suteiktos galimybės dirbti vyriausybėje „specialiuoju patarėju“ ir įgyvendinti didelio masto vyriausybės išlaidų mažinimo priemones.

Kaip jau anksčiau pranešė „Ukrinform“, DOGE, vadovaujamas E. Musko, kelis mėnesius nuodugniai tikrino federalines sistemas ir milijonų piliečių asmens duomenis, prisidengdamas išlaidų švaistymo aptikimo tikslais, ir turėjo galimybę prieiti prie konkurentų komercinių paslapčių.

