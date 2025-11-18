JAV teismas paliko nepakeistą sprendimą atmesti Trumpo ieškinį CNN dėl šmeižto

Apygardos teismo teisėja Raag Singhal, kurią D. Trumpas paskyrė per savo pirmąją prezidento kadenciją, 2023 m. liepos mėnesį atmetė jo 475 mln. dolerių ieškinį transliuotojui „Cable News Network“.
D. Trumpas ieškinyje, pateiktame Floridos apygardos teismui, teigė, kad CNN pavartota frazė „didysis melas“ sukelia asociaciją su Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio naudota taktika.
(„Didysis melas“ – tai A. Hitlerio naudota propagandos koncepcija, kad melas gali būti priimtinas, jei kartojamas dažnai ir yra pakankamai didelis, kad žmonės nepajėgtų suvokti jo netikrumo, nes, jų manymu, niekas negalėtų taip drąsiai meluoti – red. past.).
Kanalo pavartota frazė „didysis melas“, pasak jo, buvo „sąmoningas CNN bandymas savo auditorijai įteigti ryšį tarp ieškovo ir vienos iš labiausiai pasibjaurėtinų šiuolaikinės istorijos figūrų“.
R. Singhal savo sprendime nurodė, kad „skundžiami teiginiai yra nuomonė, o ne melagingų faktų paskelbimas, todėl jie nėra tinkami ieškiniui“. JAV apeliacinio teismo (11-osios apygardos) trijų teisėjų kolegija sutiko su šiuo sprendimu.
„Trumpas nepateikė pakankamai įrodymų, kad CNN teiginiai yra melagingi, – nurodė kolegija, kurioje buvo du D. Trumpo paskirti teisėjai. – Todėl jo ieškinys dėl šmeižto yra nepagrįstas.“
D. Trumpas, po pergalės 2024 m. lapkričio rinkimuose sausį grįžęs į Baltuosius rūmus, toliau melagingai tvirtina, kad laimėjo 2020 m. prezidento rinkimus prieš demokratą Joe Bideną.
Respublikonų prezidento santykiai su CNN ir kitomis didžiosiomis naujienų organizacijomis yra įtempti – jis vadina jas „melagingų naujienų“ skleidėjomis ir nuolat piktinasi jomis socialiniuose tinkluose.
Jis yra pateikęs keletą ieškinių žiniasklaidos priemonėms ir pasiekė ne vieną susitarimą dėl kompensacijos.
Praėjusią savaitę jis pagrasino paduoti į teismą britų transliuotoją BBC ir pareikalauti iki 5 mlrd. dolerių už klaidinantį jo kalbos, pasakytos prieš 2021 m. sausio 6-osios Kapitolijaus šturmą, kurį surengė jo rėmėjai, redagavimą.
D. Trumpas buvo apkaltintas sąmokslu siekiant panaikinti 2020 m. rinkimų rezultatus, tačiau byla buvo nutraukta po 2024 m. lapkričio mėnesio rinkimų, laikantis Teisingumo departamento politikos nekelti kaltinimų ir nevykdyti baudžiamojo persekiojimo asmens, einančio prezidento pareigas, atžvilgiu.
